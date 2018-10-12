Лукашенко - Путину: «Если вы когда-нибудь захотите приехать в Могилев, я всегда буду ждать здесь и принимать как у себя дома»

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-12T17:04:15+03:00

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Вот уже пятый год президенты традиционно встречаются на Форуме регионов Беларуси и России. Это мероприятие проходит попеременно в двух странах. На сей раз руководители разного уровня и бизнесмены собрались в Могилеве. В последний, третий день в форуме приняли участие президенты. Александр Лукашенко решил лично встретить Владимиру Путина в аэропорту.

- Приветствую вас на могилевской земле, - сказал президент Беларуси. - Вижу, что вы чувствуете себя здесь как дома на этом, можно сказать, клочке русской земли. Это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский - восток Беларуси. Всегда рады вас видеть здесь. Многое сделано для Форума регионов, приезжайте в любое время. Это отчасти и моя родина, я вам рассказывал, где я ходил босиком, учился, работал, поэтому у меня хорошие воспоминания об этом городе. И если вы когда-нибудь согласитесь или захотите приехать сюда, я всегда буду ждать здесь и принимать как у себя дома. Как вы в Питере нас принимаете.

ВМЕСТО 20 МИНУТ ПРОГОВОРИЛИ ТЕТ-А-ТЕТ ЧАС

К Дворцу культуры области президенты России и Беларуси приехали на одной машине - автомобиле Путина, но с двумя президентскими штандартами, российским и белорусским. К слову, это отличительная черта зарубежных визитов президента России: он передвигается на бронированном лимузине Mercedes Pullman, который заранее привозят в город, куда направляется Путин.

Сначала президенты провели двухстороннюю встречу. Должны были обсудить результаты недавней шестичасовой встречи в Сочи, где разговор шел о дальнейшей совместной жизни двух стран. В плане на эту беседу было отведено лишь 20 минут перед началом пленарного заседания форума. Президенты проговорили почти час.

- Несколько часов неформального общения будет после окончания форума, - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - По итогам их последней встречи в Сочи был достигнут значимый результат в разблокировании тех проблем, которые были между двумя странами: и по нефтепродуктам, и по перетаможке и так далее. Сейчас идет закрепление результата и проговор дальнейших перспектив развития двусторонних отношений и Союзного государства.

Перед разговором тет-а-тет Александр Лукашенко напомнил российскому коллеге, что это не последняя встреча в этом году.

- Еще запланирована встреча в Астане, потом в Москве. Финишные разговоры у нас всегда в нашем союзе ЕАЭС, - перечислил Александр Лукашенко.

Владимир Путин сделал комплимент Могилеву:

- Город действительно очень милый, симпатичный, прибранный, красивый. Мы ехали сейчас - любовались. Хочу поблагодарить жителей за гостеприимство. Видно, как они встречают. Хочу сказать слова благодарности и руководителям города, потому что они содержат его в очень приличном состоянии - видно по состоянию дорог, окружающей инфраструктуре, в каком она состоянии находится.

ПУТИН О СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭС: «СЕБЕ В УЩЕРБ ДЕЛАЕМ»

Кстати, во время форума было заключено более 70 торгово-экономических соглашений между регионами на сумму около 500 млн. долларов. В своих выступлениях на пленарном заседании президенты говорили об интеграции в рамках ЕАЭС, Союзном государстве, отмечали, что бывают споры, но все равно очевидно совместное движение вперед.

- На российский рынок поставляется половина всей белорусской экспортной продукции, - сказал Владимир Путин. - В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть и достиг 32,4 млрд. долларов. В январе - августе текущего года прибавил еще 14,5%. И нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень 50 млрд. долларов. Для сравнения. Я был в Индии. Страна с населением 1 млрд. 100 млн. человек. Объем торговли России с Индией около 10 млрд. долларов. Это говорит об уровне нашей кооперации. Большое внимание укреплению инвестиционного сотрудничества. Объем российских капитальных вложений в Беларусь превысил 4 млрд. долларов. Белорусские инвестиции - 716,8 млн. долларов. В республике работают почти 2,5 тысяч предприятий с российским участием. Крупнейший совместный проект - строительство БелАЭС. Первый энергоблок в соответствии с графиком будет запущен в конце 2019 года. А вся станция будет введена в строй в 2020-м. Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию строим. Но это, безусловно, улучшит ситуацию с энергоснабжением, с экономикой республики, создаст дополнительные экспортные возможности. Предусмотрено сооружение в Беларуси и другого важного объекта - Центра ядерной науки и технологий. Мы не просто объект промышленный строим - отрасли в Беларуси создаем новые. Конечно, Беларусь и в СССР славилась и учеными, и высоким уровнем образования, но все-таки такой отрасли отдельной не было.

Александр Лукашенко привел еще один факт тесной интеграции:

- В настоящее время более 8 тысяч предприятий двух государств связаны производственной кооперацией. (…) Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или легковой автомобиль, бытовой прибор, есть российским компонент.

Александр Лукашенко отметил, что по-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубление кооперации.

- Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение всяких ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов, - говорилось также в выступлении президента. - Скажу откровенно, хотелось бы, чтобы мы с президентом России вдвоем меньше занимались теми проблемами, которые должны решаться на уровне правительств, ведомств, министерств и регионов. Наиболее чувствительный вопрос - сотрудничество в агрокомплексе. Во многих регионах России белорусов знают как добросовестных и надежных партнеров. А белорусские продукты ценят и любят. Зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами. В канун этого форума мы договорились, как будем развязывать подобные проблемы.