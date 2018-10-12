Среди поклонников Арины Соболенко экс-футболист «Милана» и «Челси»

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-12T17:57:29+03:00

Алешандре Пато ходит на игры белорусской теннисистки и оказывает ей знаки внимания. Как минимум в Инстаграме

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Арина Соболенко часто выступает на турнирах WTA в Китае. И отмечала, что ей играется там очень хорошо.

Китайские болельщики даже ходили на ее матчи с флагами Беларуси. Нашелся там и весьма известный поклонник Арины - бразильский футболист Алешандре Пато. В свое время он играл за итальянский «Милан», лондонский «Челси», ему предрекали мировую славу. Он действительно блистал, но потом что-то пошло не так. Сейчас вместо европейских градов он выступает за китайские клубы, где, впрочем, платят отнюдь не меньше. Из главных его достижений: «Миланом» выигрывал чемпионат Италии (2010/11), со сборной Бразилии - Кубок конфедераций (2009), а также серебро (2012) и бронзу (2008) на Олимпийских играх.

Так вот, наша Арина и Пато познакомились в прошлом году, когда Арина впервые в своей карьере сыграла в финале турнира WTA (в Тяньцзине). Пато посетил многие матчи, сфотографировался со многими теннисистками, в том числе с Ариной Соболенко и Марией Шараповой.

После серии турниров Арина отправилась на отдых, о чем сообщала в Инстаграме яркими фото в купальнике.

Переписка Арины и Пато. Фото: Инстаграм Арины Соболенко

- Единственный выходной после моего первого финала WTA на грунте, - написала Арина под фото.

Пато прокомментировал:

- Поздравляю, Ари! Ты заслуживаешь!

Арина лаконично поблагодарила.

На прошлой неделе завершился турнир в Пекине. Соболенко и Пато вновь сделали совместное фото, обменялись любезностями в Инстаграме. Пато присутствовал минимум на двух матчах Арины. И всякий раз писал по этому поводу в соцсетях.

В общем, Арина утвержается в роли звезды мирового спорта не только игрой на корте.

Пато поздравляет Арину с победами. Фото: Инстаграм

Арина и Пато в 2018-м. Фото: Инстаграм

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