Как европейцы не включают отопление и гордятся этим. Испытано на белоруске

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-13T10:36:43+03:00

Изменить размер текста: A A

- На прошлой неделе на улице днем было плюс 16, а в моем офисе уже включили отопление, представляешь? Какой кошмар, мы отапливаем улицу! Я дома отопление еще ни разу не включала. На этой неделе вообще +24 днем, зачем зря тратить деньги. На работе погреюсь, а ночью в холоде лучше спится.

- А я, наоборот, сижу прямо под кондиционером и мерзну. Уже вторую неделю болею из-за этого.

Такой разговор мог случиться в любой точке мира; но случился в деловом квартале Парижа, на Дефансе, пока два ассистента стояли в очереди за кофе. Споры о температуре в офисе есть везде, и для этого есть причины.

Сказать, что в моем офисе пока что холодно – это ничего не сказать (см. фото без фильтра). В светлой солнечной комнате расположилась мини-антарктида офисного масштаба, по воображаемым ледникам бодро скатываются воображаемые пингвины и упираются клювами прямо в замерзшие воды северного ледовитого океана.

В офисе от холода посинели ногти. Фото: личный архив.

Северные медведи воображаемо жмутся кудрявыми белыми боками друг к другу, на мордах застыли капельки воды и выражение грустного недоумения – почему так холодно? На стул садиться боязно –вдруг примерзнешь? Вот как холодно у меня в офисе.

А все потому, что у нас кондиционер.

При чем это не просто домашний кондиционер, с которым можно подружиться легким мановением пальца в районе реле управления. Нет. Это огромный, промышленный, таинственный агрегат, у которого, по словам Хранителя Воздуха нашей школы есть только два состояния: вкл и выкл. Выкл французы не понимают. Поэтому остается только вкл.

Как и почему зародилась традиция моржевания во Франции, я понять не могу. Вроде бы Латинская культура. Вроде бы, теплая в целом страна. Но нет!

В офисах за кондиционер и обогрев отвечает либо тот, кто завоевал пульт управления, либо менеджер здания, а в домах решение о начале осеннего отопительного сезона принимает сам хозяин, если отопление электрическое – а такое во Франции во многих старых домах – или синдикат, если отопление центральное.

-- Любой жилец может высказать свое мнение синдикату либо на собрании, либо напрямую – например, в прошлом году с включением отопления в моем доме затянули, и жилец третьего этажа оставил на входной двери гневное письмо синдикату, мол, куда вы дели наши деньги, что батареи до сих пор холодные - вспомнила Маэль, консьерж кирпичного дома в пригороде. - В этом году отопление по общему решению включат 15 октября. Никто из жильцов пока не приходил жаловаться на холодные батареи.

Схожим образом принимают решение и в других западных странах.

В домах либо электрическая батарея, либо центральное отопление – но это редкость. У некоторых вообще угольные печи, если дом в небольшом городке в глубине страны. Если даже решение принимает совет домовладельцев – не припомню ни разу, чтобы я как-то особенно мерзла, всегда все включали вовремя, - поделилась Рут, подданная Британской империи, которая нынче живет во французском городе Мэзон Альфор и работает в частной школе преподавателем английского.

Зимой обитатели квартир не включают отопление для экономии вообще – оно и понятно, зная, что отопление небольшой двадцатиметровой студии центральным отоплением обойдется больше 50 евро в месяц, а электрическим – перевалит за 100 евро в месяц.

Все надеются захватить частичку тепла от соседей, которые решили не придерживаться режима благоразумного потребления. Но таких нет, у всех в квартирах температура плюс 16 (+19 уже считается какой-то неразумной тратой энергии и обогревом улицы), и все окей! Я думаю, дело в том, что французских детей водят на улицу осенью и зимой в легкой одежде и без шапок. Дети привыкают к холодам, закаляются, и больше не воспринимают холод как что-то неприятное. Клянусь, все дело в шляпе!

- Это еще что, - протягивает моя соседка по офису, которой я настучала зубами о том, что поражаюсь ее морозостойкости. – Вот британцы… Они могут зимой в шортах ходить и вообще не обогревать дома. Вообще никогда, представляете? – в ее голосе слышится легкая зависть. – А вам что, холодно?

- Нннууу ддд-дд-ддааа…

- Но вы же из холодной страны! Вы там привыкли к холодам!

- Мы там привыкли согреваться… Ну знаете, пуховик, обогреватель... Чай, в конце концов…

- Но мы, французы, очень чувствительны в вопросах экологии. Знаете, сколько один лишний градус будет стоить нашей планете? Лучше уж надеть джемпер, чем поднять температуру на системе обогрева!

Я поправляю на коленях плед, кутаюсь в шерстяной джемпер, потуже затягиваю шарф, и киваю. Нужно будет еще шапку принести из дома. Не страдать же всей планете из-за меня.