2018-10-15T14:42:59+03:00
Экономика

Юбилей: в Беларуси в 20-й раз за год подорожало топливо

С начала года горючее прибавило в цене уже 14,4%
Ольга ЕРОХИНА
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Пока топливо в Беларуси стоит дешевле, чем нефть, которую мы покупаем для переработки.Пока топливо в Беларуси стоит дешевле, чем нефть, которую мы покупаем для переработки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Снова в воскресенье, и снова на одну копейку! В Беларуси с 14 октября подорожало топливо, и это уже двадцатое повышение цены с начала года. Таким образом, бензины и дизели в этом году подорожали каждый на 20 копеек. Кто-то может сказать, что копейка - это мало, но повышение - за один литр. В среднем человек, который пять раз в неделю ездит на машине на работу и с работы, иногда по личным делам и по магазинам, тратит в месяц порядка 100 литров топлива. Получается, по сравнению с началом года траты на бензин в месяц увеличились на 20 рублей.

Теперь цены на топливо такие: АИ-92 1 руб. 39 коп., АИ-95 - 1 руб. 47 коп., АИ-98 - 1 руб. 68 коп., ДТ - 1 руб. 47 коп.

В «Белнефтехиме» так прокомментировали очередное подорожание:

- Белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. Цена нефти в октябре в среднем составила 85,1 доллара за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%, - поясняют в концерне.

На прошлой неделе в «Белнефтехиме» заявляли, что топливо в Беларуси продолжит дорожать по копейке в неделю, так как расходы на покупку нефти до сих пор не покрываются стоимостью бензина и дизеля. С учетом того, что бензин уже подорожал почти на 60%, а топливо - чуть более чем на 14%, горючее в Беларуси медленно будет дорожать и дальше. К слову, в Минске бензин сейчас стоит, как и в Москве.

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