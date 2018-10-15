Объявлены победители третьего фестиваля рекламы ЛАМА
11 октября в ресторанном комплексе Astoria Riverside состоялась Церемония награждения победителей третьего фестиваля рекламы ЛАМА, на которой собрались ярчайшие креативные умы Беларуси и были объявлены самые оригинальные и эффективные по мнению экспертного жюри фестиваля проекты в сфере коммуникаций, реализованные белорусскими рекламистами за последний год.
Особенностью фестиваля ЛАМА является то, что конкурсные работы получают возможность быть оцененными не только представителями агентств, но и брендов-рекламодателей, которые независимо друг от друга оценивают кейсы в двух конкурсных вертикалях – индустриальной и категорийной соответственно. Напомним, что в этом году за награды ЛАМА сражалось 249 работ от 51 участника, в том числе 34 проекта в конкурсе «Молодые креаторы», партнером которого выступила сеть кинотеатров Silver Screen.
В этом году фестиваль прошел под слоганом ПО ДОРОГЕ В КАННЫ ЗАХВАТИТЕ ЛАМЫ!, обыгрывая мечту рекламистов из разных стран. А первым шагом на пути к этой мечте, а еще к завоеванию и укреплению позиций в Рейтинге креативности и мастерства АКМА, могут стать именно победы в ЛАМА!
Итак, объявляем победителей!
Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства обоих составов жюри, стало PG Branding
Согласно Положению о работе жюри каждым из двух составов выдвигается работа на Гран-при. В этом году Гран-при клиентского состава жюри присуждено работе Безлимитна YouTube агентства Forte Grey. Агентским жюри решено не выдвигать номинанта.
Индустриальная вертикаль
ВИДЕОРЕКЛАМА
В1. ТВ
2 место
работа Raccoon Driver, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Шорт-лист
работа Nodding dog, агентство AIDA PIONEER branding & creative
В2. Онлайн
1 место
работа Футбол в World of Tanks с Буффоном, Wargaming
3 место
работа Freaky Summer Party 2018, агентство Pocket Rocket
Шорт-лист
работа Анлим. Ты почувствуешь!, агентство Pocket Rocket
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
Д1. Логотип
3 место
работа ONTO, агентство PG Branding
Шорт-лист
работа Aquarelle Quartet, агентство GolovinaDesign
работа Santa, агентство PG Branding
Д2. Фирменный стиль, брендбук
1 место
работа Зарэж голод!, агентство Pocket Rocket
3 место
работа Wargaming: the Element of Victory, Wargaming
Шорт-лист
работа Belka Games, агентство Fabula Branding
работа Inclusive theater “I”, агентство AIDA PIONEER branding & creative
работа Prowine, агентство PG Branding
Д4. Одностраничные издания (плакат, открытка и др.)
Шорт-лист
работа COFFIN, агентство Суббота (перенесено из П1. Принт)
Д6. Рекламные сувениры и бизнес-подарки
Шорт-лист
работа DOGA BIGA, агентство LOGA BIGA
Д7. Indoor-дизайн, POS-материалы, дизайн выставочных стендов
2 место
работа Volny, агентство PG Branding
3 место
работа Stuck in Photostock, агентство Forte Grey (перенесено из ДИ1. Директ)
Д10. Инновационный бренд-дизайн
3 место
работа От сердца к сердцу, агентство NEF\TBWA
DIGITAL
ДЖ2. Интерактивные проекты
3 место
работа Дудзiм па-панску, агентство NEF\TBWA
МЕДИА
M1. Mедиа
3 место
работа Stuck in Photostock, агентство Forte Grey
ДИРЕКТ
ДИ1. Директ
3 место
работа DOGA BIGA, агентство LOGA BIGA
работа Он ё уэй ту Юроп, агентство LOGA BIGA
МАРКЕТИНГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЭ1. Маркетинговая эффективность
3 место
работа Вкус 2017, агентство NEF\TBWA
Шорт-лист
работа Переворот, агентство Salmon Graphics
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Н1. Наружная реклама
Шорт-лист
работа Рекламания, агентство LOGA BIGA
работа Селфи, агентство LOGA BIGA
ПРИНТ
П1. Принт
3 место
работа Селфи, агентство LOGA BIGA
ПРОМО&АКТИВАЦИИ
ПА1. Промо&активации
Шорт-лист
работа Вкус 2017, агентство NEF\TBWA
работа Дудзiм па-панску, агентство NEF\TBWA
РАДИО
Р1. Радио
1 место
работа Бабушки, агентство Salmon Graphics
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ
РК1. Рекламные кампании
2 место
работа FSP X, агентство Pocket Rocket
3 место
работа Nodding dog, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Шорт-лист
работа Meizu M5s для мобильного оператора life:), агентство Pocket Rocket
ДИЗАЙН УПАКОВКИ
У1. Упаковка продовольственных товаров
2 место
работа Gintellman, агентство PG Branding
работа Бабіна лета, агентство Fabula Branding
3 место
работа Stara Mleczarnia, агентство PG Branding
У2. Упаковка непродовольственных товаров
2 место
работа INDIGO Lux, агентство Fabula Branding
работа Volny, агентство PG Branding
3 место
работа Trido, агентство PG Branding
Спецаильный приз за национальное наследие
работа Volny, агентство PG Branding
КРАФТ
К1. Режиссура видеоролика
3 место
работа Бабушки, агентство Salmon Graphics (перенесено из В1. ТВ)
К2. Сценарий видеоролика
Шорт-лист
работа Безлимит на YouTube, агентство Forte Grey
К3. Арт-дирекшн видеоролика
2 место
работа Той самы хлебны, агентство Not Perfect | Y&R Minsk
К5. Анимация видеоролика
3 место
работа Raccoon Driver, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Шорт-лист
работа ЛАМА 2018, Максим Носов
К13. Рекламная фотография
3 место
работа Селфи, агентство LOGA BIGA
К15. Авторская иллюстрация
2 место
работа Искусство сновидений, агентство Молоко Криэйтив
3 место
работа Той самы хлебны, агентство Not Perfect | Y&R Minsk
работа Каталог "Каталог ёлочные украшения", ИП Баранцева (перенесено из Д5. Многостраничные издания)
Категорийная вертикаль
Е1. Продукты питания
3 место
работа Вкус 2017, агентство NEF\TBWA
Шорт-лист
работа Бабіна лета, агентство Fabula Branding
работа Дизайн упаковки для Cheese Ninja, агентство PG Branding
Е3. Алкогольные напитки и слабоалкогольные
Шорт-лист
работа От сердца к сердцу, агентство NEF\TBWA
Е5. Мода, красота и здоровье
Шорт-лист
работа Упаковка для маек Volny, агентство PG Branding
Е7. Товары и услуги для офиса
Шорт-лист
работа Лимитированная версия конструктора Trido, агентство PG Branding
Е8. Товары и услуги для детей
Шорт-лист
работа Дизайн упаковки для конструктора Trido, агентство PG Branding
Е11. Банковские, финансовые, страховые услуги
Шорт-лист
работа Календарь Технологии дарят время, типография & издательство Друк-С, дизайн-студия "Концепт"
Е13. Ритейл, общественное питание и e-commerce
1 место
работа Nodding dog, агентство AIDA PIONEER branding & creative
2 место
работа Фирменный стиль для винного бутика Prowine, агентство PG Branding
Шорт-лист
работа Фирменный стиль торговых точек по продаже десертов Bongenie, агентство PG Branding
Е16. СМИ и рекламные услуги
3 место
работа День со звездой, Новое радио
Шорт-лист
работа Stuck in Photostock, агентство Forte Grey
Е17. Социальная реклама
2 место
работа Искусство сновидений, агентство Молоко Криэйтив
Шорт-лист
работа Обеспокоенные граждане, агентство Doberman Film
Специальный приз за лучшую B2B коммуникацию
работа BUT, агентство Forte Grey
Специальный приз за лучшее SMART решение
работа Taxi in rain, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Конкурс «Молодые креаторы»
1 место
команда Ragoo Media Алина Авдиенко и Юлия Мацако
2 место
Анна Новик и Виктор Дормаш
3 место
Анастасия Елисеева и Апполинария Короткая
Специальные приз за лучшее интерактивное решение презентации
Евгений Семушев и Виктор Кучинский
Специальный приз за лучшую самопрезентацию
Данута Лобаченя и Алена Гилевская