Объявлены победители третьего фестиваля рекламы ЛАМА

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-15T13:15:31+03:00

В этом году за награды ЛАМА сражалось 249 работ от 51 участника

Изменить размер текста: A A

11 октября в ресторанном комплексе Astoria Riverside состоялась Церемония награждения победителей третьего фестиваля рекламы ЛАМА, на которой собрались ярчайшие креативные умы Беларуси и были объявлены самые оригинальные и эффективные по мнению экспертного жюри фестиваля проекты в сфере коммуникаций, реализованные белорусскими рекламистами за последний год.

Особенностью фестиваля ЛАМА является то, что конкурсные работы получают возможность быть оцененными не только представителями агентств, но и брендов-рекламодателей, которые независимо друг от друга оценивают кейсы в двух конкурсных вертикалях – индустриальной и категорийной соответственно. Напомним, что в этом году за награды ЛАМА сражалось 249 работ от 51 участника, в том числе 34 проекта в конкурсе «Молодые креаторы», партнером которого выступила сеть кинотеатров Silver Screen.

В этом году фестиваль прошел под слоганом ПО ДОРОГЕ В КАННЫ ЗАХВАТИТЕ ЛАМЫ!, обыгрывая мечту рекламистов из разных стран. А первым шагом на пути к этой мечте, а еще к завоеванию и укреплению позиций в Рейтинге креативности и мастерства АКМА, могут стать именно победы в ЛАМА!

Итак, объявляем победителей!

Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства обоих составов жюри, стало PG Branding

Согласно Положению о работе жюри каждым из двух составов выдвигается работа на Гран-при. В этом году Гран-при клиентского состава жюри присуждено работе Безлимитна YouTube агентства Forte Grey. Агентским жюри решено не выдвигать номинанта.

Индустриальная вертикаль

ВИДЕОРЕКЛАМА

В1. ТВ

2 место

работа Raccoon Driver, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Шорт-лист

работа Nodding dog, агентство AIDA PIONEER branding & creative

В2. Онлайн

1 место

работа Футбол в World of Tanks с Буффоном, Wargaming

3 место

работа Freaky Summer Party 2018, агентство Pocket Rocket

Шорт-лист

работа Анлим. Ты почувствуешь!, агентство Pocket Rocket

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Д1. Логотип

3 место

работа ONTO, агентство PG Branding

Шорт-лист

работа Aquarelle Quartet, агентство GolovinaDesign

работа Santa, агентство PG Branding

Д2. Фирменный стиль, брендбук

1 место

работа Зарэж голод!, агентство Pocket Rocket

3 место

работа Wargaming: the Element of Victory, Wargaming

Шорт-лист

работа Belka Games, агентство Fabula Branding

работа Inclusive theater “I”, агентство AIDA PIONEER branding & creative

работа Prowine, агентство PG Branding

Д4. Одностраничные издания (плакат, открытка и др.)

Шорт-лист

работа COFFIN, агентство Суббота (перенесено из П1. Принт)

Д6. Рекламные сувениры и бизнес-подарки

Шорт-лист

работа DOGA BIGA, агентство LOGA BIGA

Д7. Indoor-дизайн, POS-материалы, дизайн выставочных стендов

2 место

работа Volny, агентство PG Branding

3 место

работа Stuck in Photostock, агентство Forte Grey (перенесено из ДИ1. Директ)

Д10. Инновационный бренд-дизайн

3 место

работа От сердца к сердцу, агентство NEF\TBWA

DIGITAL

ДЖ2. Интерактивные проекты

3 место

работа Дудзiм па-панску, агентство NEF\TBWA

МЕДИА

M1. Mедиа

3 место

работа Stuck in Photostock, агентство Forte Grey

ДИРЕКТ

ДИ1. Директ

3 место

работа DOGA BIGA, агентство LOGA BIGA

работа Он ё уэй ту Юроп, агентство LOGA BIGA

МАРКЕТИНГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МЭ1. Маркетинговая эффективность

3 место

работа Вкус 2017, агентство NEF\TBWA

Шорт-лист

работа Переворот, агентство Salmon Graphics

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Н1. Наружная реклама

Шорт-лист

работа Рекламания, агентство LOGA BIGA

работа Селфи, агентство LOGA BIGA

ПРИНТ

П1. Принт

3 место

работа Селфи, агентство LOGA BIGA

ПРОМО&АКТИВАЦИИ

ПА1. Промо&активации

Шорт-лист

работа Вкус 2017, агентство NEF\TBWA

работа Дудзiм па-панску, агентство NEF\TBWA

РАДИО

Р1. Радио

1 место

работа Бабушки, агентство Salmon Graphics

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

РК1. Рекламные кампании

2 место

работа FSP X, агентство Pocket Rocket

3 место

работа Nodding dog, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Шорт-лист

работа Meizu M5s для мобильного оператора life:), агентство Pocket Rocket

ДИЗАЙН УПАКОВКИ

У1. Упаковка продовольственных товаров

2 место

работа Gintellman, агентство PG Branding

работа Бабіна лета, агентство Fabula Branding

3 место

работа Stara Mleczarnia, агентство PG Branding

У2. Упаковка непродовольственных товаров

2 место

работа INDIGO Lux, агентство Fabula Branding

работа Volny, агентство PG Branding

3 место

работа Trido, агентство PG Branding

Спецаильный приз за национальное наследие

работа Volny, агентство PG Branding

КРАФТ

К1. Режиссура видеоролика

3 место

работа Бабушки, агентство Salmon Graphics (перенесено из В1. ТВ)

К2. Сценарий видеоролика

Шорт-лист

работа Безлимит на YouTube, агентство Forte Grey

К3. Арт-дирекшн видеоролика

2 место

работа Той самы хлебны, агентство Not Perfect | Y&R Minsk

К5. Анимация видеоролика

3 место

работа Raccoon Driver, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Шорт-лист

работа ЛАМА 2018, Максим Носов

К13. Рекламная фотография

3 место

работа Селфи, агентство LOGA BIGA

К15. Авторская иллюстрация

2 место

работа Искусство сновидений, агентство Молоко Криэйтив

3 место

работа Той самы хлебны, агентство Not Perfect | Y&R Minsk

работа Каталог "Каталог ёлочные украшения", ИП Баранцева (перенесено из Д5. Многостраничные издания)

Категорийная вертикаль

Е1. Продукты питания

3 место

работа Вкус 2017, агентство NEF\TBWA

Шорт-лист

работа Бабіна лета, агентство Fabula Branding

работа Дизайн упаковки для Cheese Ninja, агентство PG Branding

Е3. Алкогольные напитки и слабоалкогольные

Шорт-лист

работа От сердца к сердцу, агентство NEF\TBWA

Е5. Мода, красота и здоровье

Шорт-лист

работа Упаковка для маек Volny, агентство PG Branding

Е7. Товары и услуги для офиса

Шорт-лист

работа Лимитированная версия конструктора Trido, агентство PG Branding

Е8. Товары и услуги для детей

Шорт-лист

работа Дизайн упаковки для конструктора Trido, агентство PG Branding

Е11. Банковские, финансовые, страховые услуги

Шорт-лист

работа Календарь Технологии дарят время, типография & издательство Друк-С, дизайн-студия "Концепт"

Е13. Ритейл, общественное питание и e-commerce

1 место

работа Nodding dog, агентство AIDA PIONEER branding & creative

2 место

работа Фирменный стиль для винного бутика Prowine, агентство PG Branding

Шорт-лист

работа Фирменный стиль торговых точек по продаже десертов Bongenie, агентство PG Branding

Е16. СМИ и рекламные услуги

3 место

работа День со звездой, Новое радио

Шорт-лист

работа Stuck in Photostock, агентство Forte Grey

Е17. Социальная реклама

2 место

работа Искусство сновидений, агентство Молоко Криэйтив

Шорт-лист

работа Обеспокоенные граждане, агентство Doberman Film

Специальный приз за лучшую B2B коммуникацию

работа BUT, агентство Forte Grey

Специальный приз за лучшее SMART решение

работа Taxi in rain, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Конкурс «Молодые креаторы»

1 место

команда Ragoo Media Алина Авдиенко и Юлия Мацако

2 место

Анна Новик и Виктор Дормаш

3 место

Анастасия Елисеева и Апполинария Короткая

Специальные приз за лучшее интерактивное решение презентации

Евгений Семушев и Виктор Кучинский

Специальный приз за лучшую самопрезентацию

Данута Лобаченя и Алена Гилевская