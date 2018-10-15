2018-10-15T23:20:13+03:00
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КП Беларусь

Белоруска Екатерина Погребицкая прошла в «Танцы»

Она танцевала в вышиванке на пилоне [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Екатерина Погребицкая говорит, что ее знакомые "пинком загоняли" в "Танцы". Фото: личный архивЕкатерина Погребицкая говорит, что ее знакомые "пинком загоняли" в "Танцы". Фото: личный архив
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Популярный проект ТНТ «Танцы» штурмуют белорусские конкурсанты. В эти выходные показали, как в проект прошла 22-летняя Екатерина Погребицкая из Минска. Танцовщица вышла на сцену в вышиванке, чтобы станцевать под песню Полины Республики «Як ты».

- Русскую народную будешь танцевать на пилоне? - спросила ведущая Ляйсан Утяшева. На что Погребицкая ответила: «Нет, это белорусская вышиванка. Я из Минска».

- Это настолько удивительно, тонко и завораживающе, что даже не стоит обсуждать мелкие нюансы, - сказал завороженно член жюри Егор Дружинин.

- Мы их даже не заметили, - подтвердила Ольга Бузова.

Белоруска Екатерина Погребицкая прошла в «Танцы».

Белоруска Екатерина Погребицкая прошла в «Танцы».

Речь шла о небольшом падении, которое произошло из-за того, что девушка поскользнулась на полу студии. В итоге жюри единогласно взяло Катю в проект.

- Я не думала, что вообще приеду. Меня все пинком гнали сюда. В последний момент кастинга решилась, - не верила своему счастью Екатерина.

Надо отметить, что Екатерина Погребицкая руководит и преподает в студии танца и акробатики на пилоне Go Up Pole Dance Studio в Минске. Она много раз становилась призером международных и республиканских соревнований.

Мы задали несколько вопросов теперь уже участнице шоу:

- Катя, испытывали ли вы волнение во время танца? Долго ли пришлось ожидать своего выхода?

- Волнение было дикое, весь день я не находила себе места. Мне не верилось до последнего, что участвую в таком большом проекте. Претендентов было много. Казалось, время тянулось бесконечно долго.

- Почему в качестве музыкального сопровождения выбрали минорный трек Полины Республики?

- Однажды для постановки номера на отчетный концерт моя ученица принесла послушать этот трек. Я просто влюбилась в эту песню! Каждый раз, когда я ее прослушивала, мурашки бежали по всему телу. И вот, когда я решилась участвовать в «Танцах», подумала что нет ничего лучше, чем представлять свою страну под эту песню.

- Почему вы решили выступать в вышиванке?

- Песня ведь о том, что сердцем мы постоянно с родиной. Вот и решила, что вышиванка поможет мне передать эти эмоции в танце, дополнит образ. Мне очень нравится наша культура и наши белорусские узоры на одежде.

- Что было за кулисами? Хвалили, делали замечания? Подходил ли кто-то из членов жюри?

- За кулисами все друг друга поддерживали, атмосфера была дружеская. После выступления многие подходили спросить, сильно ли я ударилась, и потом говорили, что им очень понравилось мое выступление. Из жюри никто не подходил – там было столько участников, что на это у них просто не хватает времени, я думаю.

- Как поздравили ученики в Минске?

- А мне до сих пор поздравляют, пишут, звонят. И говорят, что очень гордятся тем, что именно я их преподаватель. Слышать такие слова безмерно приятно.

Напомним, в проект «Танцы» месяц назад также прошла белоруска - Юлия Сувалова. Она выступала под трек группы Shuma «На моры вутка».

Белоруска Екатерина Погребицкая прошла в «Танцы».

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