2018-10-15T16:58:42+03:00
Экономика

Белорусский рубль вернул позиции, которые потерял в сентябре

Михаил ГРАЧЕВ, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объясняет, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дает прогноз на следующую
Михаил ГРАЧЁВэксперт-аналитик
Поделиться:
Белорусский рубль вернул позиции, которые потерял в сентябре.Белорусский рубль вернул позиции, которые потерял в сентябре.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Вторая неделя октября выдалась теплой и для белорусского валютного рынка. Национальная валюта укрепилась к корзине Нацбанка и практически вернула потери, которые понесла в сентябре этого года.

Изменение валютной корзины с начала года по итогам торгов составило всего +0,04%, есть предпосылки для продолжения укрепления белорусского рубля на этой неделе.

Доллар США по итогам прошлой недели подешевел на белорусском валютном рынке на 1,37%, и сегодня курс умеренно снижается до 2,1217. Курс евро также снизился на 0,52% и снова идет вниз, торгуется около 2,4614. Российский рубль, наоборот, растет в цене, и за 100 российских рублей сегодня на белорусской бирже дают уже 3,2266.

Российский рубль на московских торгах начал неделю с укрепления к доллару США на 0,70%, и курс снизился до 65,65. Евро на утренних торгах тоже растет к доллару США, и курс EUR/USD поднялся до 1,1575. Цены на нефть остаются выше 81,15 доллара за баррель по марке Brent. Весь этот фон позволяет ожидать снижения доллара и на белорусском валютном рынке.

Есть еще один фактор в пользу ослабления доллара - это вероятность продолжения обвала на американском фондовом рынке, признаки которого начали формироваться на прошлой неделе. Основные фондовые индексы США упали за пару дней более чем на 5,1%, индекс волатильности (или, как его еще называют, индекс страха) S&P VIX остается на уровне 21,12 пункта, что гораздо выше стабильного значения. Панические настроения на американском рынке не ушли, в случае продолжения распродаж фондовых индексов доллар США продолжит снижение.

Мы ожидаем, что курс белорусского рубля к доллару может снизиться до 2,1000 - 2,0950. Евро, скорее всего, останется около 2,4500 белорусского рубля. А вот российская валюта имеет шанс вырасти до 3,2500 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Белорусский рынок труда: За пять лет учителей и строителей стало меньше, айтишников и медиков - больше
«Комсомолка» изучила свежий сборник Белстата «Рынок труда», который выходит раз в два года, и выбрала интересные факты о том, где трудятся белорусы, сколько времени тратят на поиск нового места и сколько часов в неделю проводят на работе
Более 500 000 клиентов «Беларусбанка» сделали свой выбор в пользу Клуба «Бархат»
Два года назад в «Беларусбанке» был запущен первый Клубный продукт - Клуб «Бархат». Его основная аудитория - самая преданная банку категория клиентов. Это люди «бархатного» возраста, которые ведут динамичный образ жизни, любят свой дом и путешествовать
«Сложно представить, что наши зарплаты могут конкурировать с польскими. Но если снизить взносы в Фонд соцзащиты, ситуация изменится»
Разбираемся, как могло бы отразиться на пенсиях и зарплатах уменьшение страховых взносов, о котором недавно заговорили чиновники
Новости 24
Не умер: сообщение о смерти поэта и критика Змитера Вишнева оказалось уткой
29-летний минчанин на BMW сбил пешеходов - инвалида и его сопровождающего
Минчанин побежал за преступником, который пытался его обокрасть, пока он кормил ребенка
Заведующая ломбардом в Минске сама у себя принимала безделушки под видом драгоценностей
В Гродно 13-летняя девочка выпала из окна
«Раскол - это не про нас»: Лукашенко на встрече с патриархом Кириллом высказался о ситуации в православии
Патриарх Кирилл: Всякий раз, когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение
На белорусско-польской границе в Бресте украинка лишилась 8 тысяч долларов
В Ельске пьяная женщина ночью зарезала мужа
Матери шестерых детей не дают орден Матери - из-за того, что ее мужа оштрафовали за пьянку
«Если представится случай, я снова приеду сюда». Что Леонид Якубович делал в Дрогичине?
В Барановичском районе автомобиль насмерть сбил инвалида-колясочника и его сопровождающего
В Барановичах власти судятся с пенсионерами, чтобы выселить их из барака, суд встал на сторону супругов
Механизатор остался без руки, когда убирал кукурузу
В Минске разыскивают водителя, который насмерть сбил человека и скрылся