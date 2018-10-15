Белорусский рубль вернул позиции, которые потерял в сентябре

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-15T16:58:42+03:00

Михаил ГРАЧЕВ, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объясняет, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дает прогноз на следующую

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Вторая неделя октября выдалась теплой и для белорусского валютного рынка. Национальная валюта укрепилась к корзине Нацбанка и практически вернула потери, которые понесла в сентябре этого года.

Изменение валютной корзины с начала года по итогам торгов составило всего +0,04%, есть предпосылки для продолжения укрепления белорусского рубля на этой неделе.

Доллар США по итогам прошлой недели подешевел на белорусском валютном рынке на 1,37%, и сегодня курс умеренно снижается до 2,1217. Курс евро также снизился на 0,52% и снова идет вниз, торгуется около 2,4614. Российский рубль, наоборот, растет в цене, и за 100 российских рублей сегодня на белорусской бирже дают уже 3,2266.

Российский рубль на московских торгах начал неделю с укрепления к доллару США на 0,70%, и курс снизился до 65,65. Евро на утренних торгах тоже растет к доллару США, и курс EUR/USD поднялся до 1,1575. Цены на нефть остаются выше 81,15 доллара за баррель по марке Brent. Весь этот фон позволяет ожидать снижения доллара и на белорусском валютном рынке.

Есть еще один фактор в пользу ослабления доллара - это вероятность продолжения обвала на американском фондовом рынке, признаки которого начали формироваться на прошлой неделе. Основные фондовые индексы США упали за пару дней более чем на 5,1%, индекс волатильности (или, как его еще называют, индекс страха) S&P VIX остается на уровне 21,12 пункта, что гораздо выше стабильного значения. Панические настроения на американском рынке не ушли, в случае продолжения распродаж фондовых индексов доллар США продолжит снижение.

Мы ожидаем, что курс белорусского рубля к доллару может снизиться до 2,1000 - 2,0950. Евро, скорее всего, останется около 2,4500 белорусского рубля. А вот российская валюта имеет шанс вырасти до 3,2500 белорусского рубля за 100 российских рублей.