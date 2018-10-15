Александр Лукашенко о ситуации в православии: Раскол - это всегда плохо

15 Окт. 17:09 2018-10-15T17:09:40+03:00

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15 октября Александр Лукашенко встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во Дворце Независимости. Беседа прошла до заседания Священного синода. Напомним, с 2009 года Священный синод по инициативе патриарха Кирилла стал проводить выездные заседания - там, где укажет патриарх. После двусторонней беседы с патриархом президент встретится с членами Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) и Синода Белорусской православной церкви (БПЦ).

Процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви, который может утвердить Синод Константинопольского патриархата, был одной из центральных тем.

- К сожалению, наша Церковь очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений. Порой наших неправильных поступков, - сказал президент. - Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол - это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия опаснее всего. Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии.

Патриарх Кирилл сказал, что каждый раз, когда он приезжает в Беларусь, у него хорошее настроение, поскольку большая часть его жизни связана с нашей страной.

- И хотя я здесь не жил, но транзитом через Беларусь я перемещался. Могу сравнивать, что было в 90-е годы и что стало сейчас. Перемены огромные, - сказал он. - Когда видишь эти огромные пространства, наполненные воздухом, чистотой, красивые улицы, то понимаешь, что президент и власть обращают особое внимание на качество жизни людей.

На встрече с членами Священного синода РПЦ и Синода БПЦ президент говорил о безопасности в Европе.

- Должен вас заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в мирной и спокойной Беларуси не было никогда антагонистических столкновений не только религий, но, упаси Господь, между нами, православными, - сказал президент.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президенту подарили Священное Писание Нового Завета на белорусском языке

Члены Священного синода РПЦ и Синода БПЦ подарили Александру Лукашенко уникальный экземпляр переведенного с древнегреческого на современный белорусский язык Священного Писания Нового Завета.

- Это очень долгий, кропотливый труд. Но ученые справились, и среди них были наши священнослужители, - пояснил митрополит Минский и Заславский Павел то, что над переводом работа шла 25 лет.

- Работу выполнил протоиерей Кафедрального Свято-Духова собора Сергий Гордун. Он кандидат богословия, преподаватель минских духовных школ. Под его руководством шла эта работа. И продолжается перевод Священного Писания и других книг, - объяснил «КП» руководитель информационного отдела Минской епархии БПЦ протоиерей Евгений Громыко. - Почему переводилось 25 лет? Старались как можно более точно перевести. Чтобы было как можно меньше расхождений между переводом и оригиналом. Подробно обсуждалось буквально каждое слово, что оно означает, какие возможны варианты перевода. Смотрелись переводы на другие языки - как переведено на английский, немецкий, французский, польский, украинский языки. Сравнивалось и бралось приемлемое решение, которое бы считалось наиболее точным, наиболее соответствующее смыслу и духу Священного Писания.

Кстати, Сергий Гордун также переводчик на белорусский язык богослужений Божественной литургии, Великой вечерни, чинов Крещения и Венчания, последования ко Св. Причащению, молитв утренних и вечерних, молитв перед исповедью.

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Александр Лукашенко подарил икону с изображением белорусских святых - Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского и Валентины Минской - на фоне Свято-Духова кафедрального собора. Икона выполнена в уникальной технике - восковой темпере с использованием позолоты, натуральных и полудрагоценных минералов. Патриарх, в свою очередь, подарил президенту образ Владимирской иконы Божией Матери и памятную медаль в честь 100-летия восстановления патриаршества.