2018-10-15T22:16:58+03:00
Экономика

Европейская статистика: дольше всего в течение жизни работают исландцы, меньше всего - турки

А в Беларуси трудятся в среднем так же долго, как в скандинавских странах
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Сколько за всю жизнь работают белорусы, пока невозможно подсчитать.Сколько за всю жизнь работают белорусы, пока невозможно подсчитать.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Евростат подсчитал ожидаемую продолжительность рабочей жизни европейцев. То есть, сколько лет в среднем каждый человек проведет на рабочем месте. По сути, это прогноз, который основан на реальных выкладках. Ведь средняя продолжительность жизни человека увеличивается, соответственно растет и количество лет, которые он проводит, зарабатывая себе зарплату.

Европейские специалисты сделали разбивку по странам. Исследования проводились в прошлом году, но опубликовали их только сейчас. А прогноз составляли для тех, кому в 2017-м исполнилось 15 лет.

Итак, средняя ожидаемая продолжительность рабочего времени в Евросоюзе - 36 лет. Это на три года больше, чем прогнозировалось в 2000 году. Причем женщины будут работать 33 года, а мужчины - 38 лет. В целом, продолжительность рабочей активности во всех странах Евросоюза у мужчин больше, чем у женщин. Исключение - лишь две страны, причем обе наши соседки - Литва и Латвия. В Латвии нет разницы между женщинами и мужчинами по количеству рабочих лет. А в Литве женщины работают больше, чем мужчины. К слову, самый высокий гендерный разрыв среди стран Евросоюза - у Мальты, 12 лет в пользу мужчин. Притом что в среднем мальтийцы работают 34,1 года.

Самой трудолюбивой страной оказалась Исландия. Ожидаемая продолжительность рабочей жизни здесь аж 47 лет. Меньше всего, по данным Евростата, работают в Турции - 29 лет. У наших ближайших европейских соседей ситуация такая: в Польше в среднем на работе проводят 33,3 года, в Литве - 36,9, в Латвии - 36,2 года.

А что же в нашей стране? Точно сказать сложно. Исследований, подобных европейскому, у нас в стране пока не делали.

Есть, например, данные выборочного обследования домашних хозяйств, по которым общий трудовой стаж в Беларуси в среднем на одного работника составил в 2016 году 22 года. Но это, снова напомним, выборочное обследование, а не статистика по всем гражданам страны. К тому же, скорее всего, не отражающее реальное положение дел, ведь получается, что самая маленькая продолжительность работы в Европе, но никакие другие данные, в том числе законодательство или национальные традиции, на это не указывают.

А вот как объяснили «КП» в Министерстве труда, в среднем белорусские женщины к 2022 году будут работать 40 лет, а мужчины - 45 лет. Правда, и эта цифра - очень приблизительная. Дело в том, что электронный персонифицированный учет в Беларуси ведется лишь с 2003 года. А вручную подсчитать, сколько в среднем каждый из нас работает за свою жизнь, просто нереально. Также в Минтруда напомнили, что в общий трудовой стаж в нашей стране входит и служба в армии, и декретный отпуск, и учеба в вузе. И если, например, в 18 лет поступить в вуз, потом начать работать, то даже с учетом декретных отпусков получится вполне приличный трудовой срок. Причем даже больше, чем у наших европейских соседей. Скорее, ближе к скандинавским странам. Например, в Швеции трудятся в среднем 41,7 года, в Финляндии - 38 лет, а в Норвегии - 39,2 года.

- Мы знаем, что в более богатых странах люди работают дольше. В Исландии ВВП на душу населения в два раза выше турецкого по паритету покупательной способности. Однако тут причинно-следственные связи идут в две стороны. С одной стороны, где больше работают, там больше и зарабатывают. С другой стороны, когда можешь заработать больше, то и мотивация работать выше, - рассказала «КП» академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Катерина Борнукова - При этом не стоит забывать еще о двух аспектах. Первый - это продолжительность жизни. Если в Беларуси продолжительность жизни на 8 лет короче, чем в Исландии, то не стоит ожидать от белорусов такой же длительной рабочей активности. Второй аспект: в странах с более низким уровнем жизни люди больше работают в неформальном секторе - внутри домашнего хозяйства, на приусадебных участках.

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