«Не хватило хорошей агрессии». Сборная снова не обыграла Молдову и пропустила вперед Люксембург

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-16T09:55:56+03:00

Национальная сборная не пропускает в четырех матчах подряд, но это слабое утешение [фото]

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В пятницу сборная Беларуси обыграла Люксембург, уже в понедельник была игра с Молдовой. Игорь Криушенко провел ротацию состава. В защите на правом фланге вышел Алексей Риос, Денис Поляков с этой позиции сместился на левый фланг, где ранее играл Максим Володько. В полузащите Павла Нехайчика сменил Юрий Ковалев, Станислава Драгуна - Сергей Кисляк, Антона Путило - Юрий Кендыш. Тренер это объяснил тем, что за два два между матчами не все успели как следет восстановиться.

Как и говорили агрономы, к концу года поле износится, потому что газон не успел прижиться, а на него выпала большая нагрузка.

По содержанию игра во многом напоминала встречу с Люксембургом. Много борьбы, вроде бы инициатива у белорусов, но до остроты у ворот соперника дело доходило редко. Гости на что-то серьезно сподобились лишь однажды: в начале второго тайма за нас сыграла перекладина.

Фан-сектор Б-12 пел во время матча "Купалінку", "Тры чарапахі", "Воины света".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После этого «Белыя крылы» встрепенулись и наконец-то предоставили зрителям возможность вскочить со своих мест в ожидании гола. Но в завершении не хватало скорости и точности. Все могло завершиться хэппи-эндом: на пятой добавленной минуте Стасевич пробил зряче, но мяч попал в перекладину и отскочил в поле, а не за линию ворот...

Из Молдовы приехало много болельщиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ничья 0:0 не удуручающий результат, но и не тот, который нужен.

Статистика матча Беларусь - Молдова.

Люксембург в параллельном матче обыграл Сан-Марино в вновь вышел на первое место в нашей группе. Впереди у нашей команды два матча: 15 ноября с Люксембургом, 18-го - с Сан-Марино. Похоже, победитель группы определиться в игре Люксембург - Беларусь.

Лига наций. Группа D2 после 4 туров.

И на ничью лучше не рассчитывать. Хотя надежность обороны надо отметить: в четырех играх Лиги наций наша сборная ни разу не пропустила, ранее такое случалось в 2010 году.

Денис Поляков был надежен в двух матчах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сумбурный первый тайм, не могли наладить хороший контроль мяча, - сказал после матча Игорь Криушенко. - Может причина в том, что ротация была сделана. Плановые замены во втором тайме в опорную зону. И мяч не очень быстро ходил: практически не играли в одно касание, соперник успевал перестраиваться, закрывать зоны развития. Не хватило хорошей агрессии в атаке. Во втором тайме, когда освежили, пошла достаточно веселая игра, моменты сумели создать. Жаль, что не выжали, не забили такой нужный гол. Отмечу, что и у соперника был хороший момент, когда попал в перекладину.

Теперь нужно побеждать Люксембург…

- Все равно все бы решалось там, просто теперь немного другой результат нужен. Вот и вся разница, - ответил тренер.

Что было в раздевалке после матча?

- Сказал, что нос вешать не надо. Задачу усложнили, но все в наших руках. Все будет решаться в Люксембурге. Пожелал ребятам удачи и поблагодарил за работу.

"Воу-воу, палехче"... но никто просто так борьбу не прекращал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Горящие глаза Антона Сароки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Антон Сарока в атаке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Стасевич больше всех изобретал в атаке и на последней минуте был близок к тому, чтобы принести победу - мяч после его удара попал в перекладину.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На клубном уровне Юрий Кендыш играет на "Шериф" из Тирасполя, жаль не смог насолить своим одноклубникам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Ковалев орудовал на правом фланге.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки себя не жалели и шли в стыки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислав Драгун вышел во втором тайме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ