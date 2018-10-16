«Узнала, что такое дрессировка, и пришла в ужас! Так появилась школа воспитания собак»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-16T15:45:17+03:00

Минчанка Юлиана Мамонтова работала преподавателем иностранных языков и переводчиком. А три года назад исполнила детскую мечту - завела собаку породы корги по имени Альпа.

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В рубрике «Дело с нуля» мы рассказываем о людях, которые открыли свой бизнес без поддержки богатого папы или мужа-бизнесмена.

Минчанка Юлиана Мамонтова работала преподавателем иностранных языков и переводчиком. А три года назад исполнила детскую мечту - завела собаку породы корги по имени Альпа. Юлиана рассказала «Комсомолке», как воспитание Альпы натолкнуло ее на мысль, что Минску не хватает места, где хозяева могли бы научить питомцев хорошим манерам без физической силы и угроз.

- Юлиана, как появилась идея открыть школу для собак?

- Я работала переводчиком с английского, преподавала, потом попала на проект в белорусско-нидерландскую IT-компанию. Когда он закончился, стала думать, что делать дальше. Обычно люди заводят питомцев в какой-то переломный момент, и у меня это произошло в прямом смысле - я сломала ногу. Всегда хотела завести собаку, но не было возможности: то работа, то учеба, то проекты и поездки. Думала, что, как в «Карлсоне, который живет на крыше», так и проживу всю жизнь без собаки, но повезло: я уговорила молодого человека, и мы стали выбирать. Я хотела большую собаку, но остановились на породе вельш-корги пемброк. Так у нас появилась Альпа.

Фото: личный архив.

Воспитывать Альпу Юлиана решила сама.

- Как человек ответственный, начала искать информацию. Ввела в интернете «дрессировка собак», получила какой-то ужас: для дрессировки используют травмирующие электрошоковые ошейники, «строгачи», удавки… Банальная команда «сидеть» - это механический нажим на круп собаки.

Никого бить, запугивать, наказывать я не хотела - просто этого не понимаю. Решила записаться на курс для инструкторов-дрессировщиков, даже получила корочку. Но это все-таки было не совсем то, поэтому начала учиться в школе прикладной этологии (дисциплина, которая изучает поведение животных. - Ред.). Параллельно слушала лекции известной канадской дрессировщицы (каждый семинар - от $100, за курс - $500), участвовала в семинарах, читала профильную литературу.

Фото: личный архив.

Тратить столько времени и денег обычный владелец собаки не может, но вы же заводили собаку, чтобы ваши жизни улучшились, правда? Я считаю, что лучше потратить первые несколько месяцев на воспитание, чтобы следующие 15 лет комфортно жить со своим питомцем.

«ЧТОБЫ ОТУЧИТЬ СОБАКУ ПРЫГАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ, НУЖНО ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ 10 РАЗ ПОДРЯД»

- Я столкнулась с тем, что в Минске негде проводить тренировки. Большая часть года «не сезон», площадки есть, но все они в ужасном состоянии, туда никто не вкладывает деньги… Поэтому решили открыть свой зал.

Фото: личный архив.

Песики занимаются с развивающими игрушками разных уровней сложности. Фото: личный архив.

Фото: личный архив.

Для занятий дрессировкой в Беларуси не нужно никаких свидетельств или открытия ИП, достаточно заплатить налог. Вместе с коллегой, с которой познакомились на семинаре в Москве, нашли помещение (единственной сложностью оказался пол: нужно было нескользкое покрытие, которое легко убирать), договорились. И началось: выставки, мероприятия, встречи - так появилась школа Unidog.

Фото: личный архив.

Фото: личный архив.

Я использую метод положительного подкрепления - это то, что ведет к повышению вероятности повторения желаемого поведения. Например, вы хотите отучить собаку прыгать на вас при встрече. Вы можете оттолкнуть собаку, закричать на нее. Но что это даст? Это не научит собаку новому поведению, да и наказывать за то, что питомец вам рад, тоже странно.

- А как же тогда научить?

- Несколько простых шагов. Первый: игнорируем прыжки. Собака не получит подкрепления своим действиям. Второй: как только она встанет на четыре лапы, хвалим, присаживаемся и гладим в знак приветствия. Повторяем 5 - 10 раз, входя и выходя из квартиры. Главное - будьте последовательны. Если собаке нельзя на вас прыгать, то всегда нельзя, а не только в плохую погоду.

Фото: личный архив.

Дрессировка мягкими методами - это не вседозволенность. Границы дозволенного четко определяет хозяин. Он должен вести себя последовательно, выбирать правильное поощрение и выдавать его вовремя и работать в первую очередь над собой.

«ДАЖЕ УМНАЯ CОБАКА НЕ МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ ВСЕМУ САМА»

- Сейчас у меня занимаются десять собак. Люди, которые ко мне приходят, понимают, что собаку нужно вакцинировать, выгуливать на поводке, заниматься с ней, покупать игрушки. Если не уделять собаке времени и не находить для нее занятия, она найдет его сама. Будет крушить дом, грызть мебель, лаять. Многие заводят «умные» породы в надежде, что те сами всему обучатся. Как будто в семье скрипачей рождается ребенок, который сразу умеет играть на скрипке!

Фото: личный архив.

Обучение в школе основывается на взаимоотношениях между хозяином и собакой, поэтому занятия я составляю индивидуально для каждой пары. Хозяева заполняют анкету, рассказывают о своих ожиданиях - и работа начинается.

Например, есть проблема: собака тянет на прогулке поводок. Выясняем почему. Как собака встречает хозяина? Каков перерыв между прогулками, сколько они длятся? В какой амуниции ее выгуливают, какой длины поводок? На коротком поводке собака будет тянуть с большей вероятностью, впрочем, как и на рулетке. Идеальная длина - от трех метров, лучше пять.

Фото: личный архив.

- Купили правильный поводок, но как объяснить, что нельзя его тянуть?

- Введите условный сигнал для привлечения внимания собаки - лакомство. Потом научите ее поворачиваться к вам по этому сигналу. Натянула поводок? Останавливаемся, подаем сигнал. Как только собака обернулась, похвалите и угостите ее. И отрабатывайте смену направления по этой же схеме: натянутый поводок - остановка - сигнал - смена направления - лакомство.

Фото: личный архив.

Отработку начинаем вместе, а после занятия я отправляю хозяину рекомендации и домашнее задание на неделю. На групповые занятия (не больше трех-четырех собак) я стараюсь подбирать собак по размеру, возрасту и темпераменту. У них должен быть ветеринарный паспорт с действующими прививками. При этом собаку, проявляющую признаки агрессивного поведения, я на групповые занятия допустить не могу. Тренировки проходят раз в неделю. Длятся час с перерывами на отдых. Базовый курс - 6 - 10 занятий.

- Теперь воспитание собак - твоя основная профессия?

- Я совмещаю. Сейчас преподаю нидерландский язык, но чувствую, что в какой-то момент буду заниматься только школой. Знание языков помогает, потому что есть много именно голландских источников на тему изучения поведения животных. Чтобы хоть немного начать понимать сигналы, которые посылают нам животные, достаточно прочитать 50 страниц книги «Диалог с собаками: сигналы примирения» Тюрид Ругос, рекомендую ее всем клиентам.

Фото: личный архив.

Я не считаю себя гуру, не готовлю собак-роботов и сама постоянно учусь. Сейчас занимаюсь социализацией щенков: считаю, лучше не допустить возникновения проблем, чем потом решать их со взрослым животным. Занимаюсь бытовой дрессировкой, веду базовый курс послушания. А вот спортивная дрессировка у меня только в планах.

- Семья тебя поддерживает?

- Только молодой человек. Родные считают затею с собаками странной. Не верят, что у меня есть школа, не понимают, зачем мне это нужно: «У тебя серьезная профессия, а ты тут с собаками возишься!» Но я занимаюсь тем, что по-настоящему нравится. Планирую расширяться: мне хотелось бы организовать большую площадку под открытым небом, потому что в моем зале не всегда хватает места, например, для фрисби с собаками. В Беларуси не хватает встреч со специалистами и профессионалами, а спрос на них есть.

Фото: личный архив.

Когда я заводила Альпу, хотела, чтобы мне было комфортно с ней не только на улице, но и в общественном транспорте, в гостях, в заведениях, чтобы она была дружелюбной и не причиняла дискомфорта окружающим. У меня все получилось, теперь я хочу, чтобы так было и у других.

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько понадобилось для старта?

- 280 рублей - аренда зала и коммунальные услуги, 26 рублей - единый налог (каждый месяц).

Сколько стоят занятия?

- 22 рубля - разовое занятие, 80 рублей - абонемент на 6 занятий.

На что хватает заработков?

- Пока это подработка, хватает, чтобы покрыть все расходы на школу и оборудование. Но планирую расширяться.