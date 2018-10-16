2018-10-16T16:02:28+03:00
Звезды

Стас Пьеха попал в больницу с острым панкреатитом, но все концерты в Беларуси состоятся

Российского артиста госпитализировали два дня назад. За 10 дней до старта юбилейного тура «Пьеха. 15»
Эвика ОТТО
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Стас Пьеха попал в больницу с острым панкреатитом – но все концерты в Беларуси состоятся. Фото: ИнстаграмСтас Пьеха попал в больницу с острым панкреатитом – но все концерты в Беларуси состоятся. Фото: Инстаграм
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Сегодня на своей странице в Instagram певец сообщил, что все концерты состоятся и никаких отмен не планируется.

- Выше любви только СВОБОДА! (а может и знак равенства). Больше страха смерти только ВЕРА! Точнее и острее боли только ДЕЙСТВИЯ! P.S. Никаких отмен концертов не будет! Жду вас на новой программе и немного волнуюсь, - написал Стас Пьеха.

Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Этой осенью Стас Пьеха отправляется в юбилейный тур, который начнет с концертов в Беларуси. В концертную программу «Пьеха.15» войдут такие хиты, как: «Одна звезда», «О тебе», «Она не твоя», «Ты грустишь», «Старая история», «На ладони линия», «Я с тобой», «Счастье», а также новые творческие эксперименты артиста. Зрителей ждет необычное сценическое решение, световое и визуальное шоу, яркие номера и музыкальные экспромты в исполнении живого бэнда Стаса Пьехи.

25 октября, Гомель.

ДК Железнодорожников. Начало в 19:00.

Стоимость билетов: от 45 до 99 BYN

Справки по телефонам: (0232) 95-38-48, (0232) 95-37-51

28 октября, Минск

Дворец Республики, 19:00

Стоимость билетов: от 57 до 120 BYN

Справки по телефону: +375 29 650 11 33

27 октября, Бобруйск.

Дворец искусств. Начало в 19:00

Стоимость билетов: от 49 до 79 BYN

Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, (0225) 72 60 95

24 октября, Могилев.

Дворец Культуры. Начало в 19:00.

Стоимость билетов: от 47 до 99 BYN

Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, (0222)76 50 18

Билеты можно приобрести на сайте allstars.by, у билетных операторов, а также в кассах вашего города.

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