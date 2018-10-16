«Попросили привезти песок в песочницу, а нам говорят: «На это нужен тендер»

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-16T11:14:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На песок в песочницу нужен тендер

Уже два года дети и родители, которые живут в трех корпусах дома №27 по ул.Алибегова , не могут дождаться свежего песка в песочницы. «Нас все кормят обещаниями, а ведь это не самое затратное дело, - возмущается Ольга. - В итоге по последней информации, которую родителям удалось узнать: для того, чтобы завести песок и покрасить песочницу надо провести тендер. Боюсь, что с тендером свежего песка дети наши не увидят еще два года».

Верните «Жасминовую» на место

«Остановку «Жасминовая», что в районе Дома милосердия, весной, когда укладывали новый асфальт, отнесли в другое место. И до сих пор она там, хотя асфальт положен и даже разметка сделана, - говорит Раиса Дмитриевна. – Это очень неудобно, потому что остановка не оборудована, да и водители часто ее просто проскакивают не останавливаясь».

Средства на активных пенсионеров

«Пожилых людей в Минске с каждым годом становится все больше, и я считаю, что в городском бюджете должны обязательно быть заложены средства «на пенсионеров» - говорит Ольга Павловна. –Клубы по интересам должны работать не только в одном районном территориальном центре, а в каждом микрорайоне (идеально, когда до них легко добраться). В кинотеатрах, театрах и концертных залах хорошо бы сделать недорогие билеты для пожилых людей. В спорткомплексах и бассейнах предусмотреть специальные цены для пенсионеров в непопулярное для остальных людей время. А еще хорошо бы проводить пешие экскурсии по городу силами тех, кто много знает для тех, кто хочет знать больше».

От редакции. Вам есть о чем сообщить, поделиться новостями о городской жизни? Звоните нам в понедельник и четверг с 16.00 до 17.00! Тел. 293-74-60.