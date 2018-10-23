У оператора АЗС есть все шансы подняться по карьерной лестнице

Причем (мечтать так по-крупному!) чтобы работа была в комфортных условиях, с хорошей зарплатой и реальными перспективами роста. Знаете, не так уж много: иметь как минимум среднее специальное образование, знать основы работы на компьютере, быть человеком ответственным, внимательным, аккуратным и приветливым. Остальному научат. И уже через месяц вы - штатный работник компании «Газпромнефть-Белнефтепродукт»! Мне это тоже поначалу казалось фантастикой, пока не пообщалась в Гродно с людьми, которые пришли сюда без всяких протекций, просто по объявлению. Сегодня они операторы АЗС, в будущем каждый из них может стать как минимум начальником АЗС и подняться по карьерной лестнице еще выше. В компании это поощряется.

Галина Грачева:

- Приход в профессию оператора заправочных станций во многом был случайным: училась в вузе заочно, решила подработать. А решение остаться - осознанным. Преимуществ у моей работы много: сменный график, который позволяет уделить внимание семье не только в выходные, но и в будни; стабильная зарплата; хороший соцпакет, включающий медицинскую страховку с оплатой лекарств. У нас прекрасный коллектив, грамотный руководитель. И зарплата по меркам Гродно достойная. Я работаю здесь почти 10 лет, включая трехлетний декретный отпуск. Перспективы роста, конечно есть. Многие сотрудники, начинавшие с должности оператора, становятся начальниками АЗС или участков, переезжают в Минск, на офисную работу.

Виктория Подлипская:

- Это работа для людей активных, которым нравится общение. АЗС - это уже давно не только заправка, но и магазин, кафе, поэтому работа оператора разноплановая и интересная. А АЗС «Газпромнефть» - это еще и высокий стандарт в обслуживании. Многие водители говорят, что у нас лучшее топливо, и они специально приезжают именно на нашу заправку.

Я попала сюда по воле судьбы, год назад - увидела в интернете объявление. Прошла обучение, было очень много дисциплин и различной информации, от свойств топлива до приготовления хот-догов. Ведь оператор АЗС - работник разносторонний. Мы и топливо принимаем, и реализуем его клиентам, следим за порядком на станции, занимаемся приемкой и выкладкой товаров.

Андрей Нечай:

- Я переехал в Гродно из Вороновского района, сразу устроился оператором АЗС «Газпромнефть». «Корочка» об образовании у меня уже была - отучился раньше на курсах, но за свои деньги. Тогда еще не знал, что у компании есть свой учебный центр, где учат бесплатно.

Здесь я уже прошел обучение для повышения квалификации, на днях сдал экзамен на 4-й разряд (начинают все с 3-го). Это рост и профессиональный, и в зарплате. Если хочешь зарабатывать больше - пожалуйста. График плавающий, свободное время есть, и никто не запрещает использовать его по своему усмотрению.

Елена Качалова, начальник АЗС №36 г. Гродно:

- Когда новичок приходит к нам на работу на АЗС, он вливается в сплоченный коллектив, где все ему готовы помочь, поддержать. К тому же, у каждого новичка на время стажировки есть наставник, к которому можно обратиться по любому вопросу. Без поддержки и помощи никого не оставим!

Возможность карьерного роста есть у каждого. Я сама в 2009 году тоже пришла сюда как оператор АЗС.

Как видите, современный оператор АЗС – это уже не «королева бензоколонки» с заправочным шлангом в руках, а разносторонний специалист. И программа их подготовки в компании «Газпромнефть» - хороший шанс для жителей не только Гродненщины, но и всех областей Беларуси. Операторы АЗС нужны - сеть автозаправок компании расширяется, сотрудники поднимаются по карьерной лестнице, появляются новые места для старта других энергичных и целеустремленных людей.

БУДЬ В КУРСЕ!

Преимущества работы операторов АЗС «Газпромнефть»:

- Бесплатное обучение

- Гибкий график

- Возможность карьерного роста

- Достойная зарплата

- Дружный коллектив

- Расширенный социальный пакет.

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