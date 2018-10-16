«Около 100 единиц оружия, около 12 тысяч боеприпасов»: пограничники рассказали о потоках оружия из Украины

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-16T12:55:36+03:00

С начала 2018 года на белорусско-украинской границе было изъято около 180 единиц оружия. Фото: pixabay.com

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С начала 2018 года на белорусско-украинской границе было изъято около 180 единиц оружия и около 12 тысяч боеприпасов.

- За этот год наши украинские коллеги-пограничники на белорусско-украинской границе задержали около 100 единиц оружия, около 12 тысяч боеприпасов и несколько десятков гранат, - рассказал журналистам в парламенте председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. - Белорусские пограничники за этот же период задержали около 80 единиц оружия, около 1200 боеприпасов. Проблема есть, и она не может не беспокоить как главу государства, так и пограничников. И мы, пограничники обеих стран, сделаем все, чтобы эти потоки пресекать. Мы работаем в связке- Вы знаете, что немножко не та ситуация в Украине и такая проблема существует. Мы идем по пути укрепления границы. Будем выставлять и дополнительные заставы, этот процесс идет как с нашей стороны, так и с украинской стороны.

Главе ГПК напомнили, о чем говорил президент: оружие попадает со стороны России.

- У нас нет белорусско-российской границы. Это внутренняя граница Союзного государства. Там действуют другие силы и средства, это вопрос оперативного контроля. Работают все системы безопасности для выявления всех негативных явлений.

Напомним, 24 сентября на встрече с главой ГПК Александр Лукашенко рассказал о том, что был задержан крупный нелегальный арсенал и что надо укреплять границу с Украиной:

- Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие.