2018-10-16T12:55:36+03:00
Общество

«Около 100 единиц оружия, около 12 тысяч боеприпасов»: пограничники рассказали о потоках оружия из Украины

На белорусско-украинской границе будут выставлять дополнительные заставы
Ирина КОЗЛИК
Поделиться:
С начала 2018 года на белорусско-украинской границе было изъято около 180 единиц оружия. Фото: pixabay.comС начала 2018 года на белорусско-украинской границе было изъято около 180 единиц оружия. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

С начала 2018 года на белорусско-украинской границе было изъято около 180 единиц оружия и около 12 тысяч боеприпасов.

- За этот год наши украинские коллеги-пограничники на белорусско-украинской границе задержали около 100 единиц оружия, около 12 тысяч боеприпасов и несколько десятков гранат, - рассказал журналистам в парламенте председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. - Белорусские пограничники за этот же период задержали около 80 единиц оружия, около 1200 боеприпасов. Проблема есть, и она не может не беспокоить как главу государства, так и пограничников. И мы, пограничники обеих стран, сделаем все, чтобы эти потоки пресекать. Мы работаем в связке- Вы знаете, что немножко не та ситуация в Украине и такая проблема существует. Мы идем по пути укрепления границы. Будем выставлять и дополнительные заставы, этот процесс идет как с нашей стороны, так и с украинской стороны.

Главе ГПК напомнили, о чем говорил президент: оружие попадает со стороны России.

- У нас нет белорусско-российской границы. Это внутренняя граница Союзного государства. Там действуют другие силы и средства, это вопрос оперативного контроля. Работают все системы безопасности для выявления всех негативных явлений.

Напомним, 24 сентября на встрече с главой ГПК Александр Лукашенко рассказал о том, что был задержан крупный нелегальный арсенал и что надо укреплять границу с Украиной:

- Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Московский патриархат - о разрыве отношений с Константинополем: “Раскол остается расколом”
На заседании Священного Синода РПЦ, которое прошло 15 октября в Минске, было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом
«Е-доставка» запускает сервис производства готовых блюд
Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» объявил о выводе на рынок новой торговой марки - «Шеф-онлайн». Речь идет о собственном сервисе производства готовых блюд, заказ которых будет доступен с 15 октября на сайте интернет-магазина
Новости 24
Под Молодечно в ДТП попали 200 свиней, треть животных погибла
«Наши как всегда» - Александр Лукашенко прокомментировал игру белорусских футболистов с Молдовой
В Россонском районе муж до смерти избил жену и покончил с собой
В Орше парень украл датчик фотофиксации, чтобы выковырять из него снимки своего превысившего скорость авто
Заслуженная артистка Беларуси Лариса Грибалева сегодня определит, кому достанется 70-я квартира от «Евроопт»
Минздрав утвердил новые правила медицинской этики
Осужденного за теракты 11 сентября депортировали из Германии к жене - гражданке Беларуси
В Витебске мужчина на улице напал на знакомую с ножом
Белоруска Елизавета Дорц завоевала 7-ю медаль на Юношеских Олимпийских играх
В Костюковичах рыбака ударило током из-за удочки
Сборная Беларуси сыграла вничью с Молдовой в Лиге наций