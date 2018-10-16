«Забег, максимально наполненный любовью»
В воскресное утро Минск окутал густой туман. Подумалось: неужели после стольких недель прекрасной погоны бежать придется в таких условиях? Это интересно, конечно, но в такой день хотелось других декораций и антуража. К 9 утра распогодилось и около полутысячи любителей бега наслаждались идеальными условиями для любимого занятия с особым осознанием и целью.
Веселая разминка.
В этот день победители были все.
Для городского кросса #БегуЗаМаму выбрали чудесную локацию – Цнянское водохранилище. Как-то так получилось, что раньше там бывать доводилось мимолетно. Поэтому в этот день кроме удовольствия от бега можно открыть для себя новые места и дивные виды. Бежишь, любуешься пейзажами и думаешь: то ли телефон достать и фотографировать, то ли не тратить секунды. Хоть забег скорее символический и праздничный, но ходу дела все равно включается спортивный азарт и хочется показать хороший результат, пусть и только лично для себя.
Забег прошел в одной из самых красивых мест Минска.
Несколько девушек бежали с собаками.
Бег это медитация.
Юлия Гирич и Евгений Маркевич.
После забега у всех хорошее настроение умножилось на два. Этому способствовали и приятные бонусы к медалям финишеров в виде подарочных сертификатов. Но главное самое участие. Об этом можно судить по откликам в соцсетях.
Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com
Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com
Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com
Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com
Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com
Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com
Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com
Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com
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