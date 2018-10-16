«Забег, максимально наполненный любовью»

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-16T12:17:10+03:00

Беговое движение в Минске набирает обороты. Одного Минского полумарафона уже мало. В День матери в столице прошел, наверное, самый теплый и душевный забег - #БегуЗаМаму [фото]

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В воскресное утро Минск окутал густой туман. Подумалось: неужели после стольких недель прекрасной погоны бежать придется в таких условиях? Это интересно, конечно, но в такой день хотелось других декораций и антуража. К 9 утра распогодилось и около полутысячи любителей бега наслаждались идеальными условиями для любимого занятия с особым осознанием и целью.

Веселая разминка.

В этот день победители были все.

Для городского кросса #БегуЗаМаму выбрали чудесную локацию – Цнянское водохранилище. Как-то так получилось, что раньше там бывать доводилось мимолетно. Поэтому в этот день кроме удовольствия от бега можно открыть для себя новые места и дивные виды. Бежишь, любуешься пейзажами и думаешь: то ли телефон достать и фотографировать, то ли не тратить секунды. Хоть забег скорее символический и праздничный, но ходу дела все равно включается спортивный азарт и хочется показать хороший результат, пусть и только лично для себя.

Забег прошел в одной из самых красивых мест Минска.

Несколько девушек бежали с собаками.

Бег это медитация.

Юлия Гирич и Евгений Маркевич.

После забега у всех хорошее настроение умножилось на два. Этому способствовали и приятные бонусы к медалям финишеров в виде подарочных сертификатов. Но главное самое участие. Об этом можно судить по откликам в соцсетях.

Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com

Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com

Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com

Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com

Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com

Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com

Теплые отклики о забеге в соцсетях. Фото: instagram.com