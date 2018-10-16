2018-10-18T13:19:30+03:00
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КП Беларусь

Певец Змицер Вайтюшкевич: «По-белорусски Маяковский стал христианином»

Белорусский артист Змицер Вайтюшкевич второй раз за всю карьеру отказался от родного языка в пользу русского. И снова виной тому – стихи Владимира Маяковского
Сергей ТРЕФИЛОВ
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В этом интервью Вайтюшкевич не только рассказал о втором заходе в поэзию Маяковского, но и поделился секретом своих усов. Фото: Алекс ЖерносекВ этом интервью Вайтюшкевич не только рассказал о втором заходе в поэзию Маяковского, но и поделился секретом своих усов. Фото: Алекс Жерносек
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2 ноября в 19.00 в пространстве ОК16 - премьера альбома «Люблю», 22-го по счету за 17 лет. «Фабрика грез», как шутит Войтюшкевич о своей творческой плодовитости. Накануне артист рассказал «Комсомолке», почему из-за главного пролетарского поэта в маршрутках его принимали за «откинувшегося» зека и когда он ощутил себя героем вроде молодого Николая Караченцова

БЕЗ СЕРГЕЯ РУМАСА ЗА МАЯКОВСКОГО НЕ ВЗЯЛСЯ БЫ

- Что для вас поменялось в Маяковском с предыдущего альбома на его стихи?

- Ставил себе такую задачу: больше музыки – меньше слов. В 2005-м на «MW» слов как раз получилось много, а еще смен ритмов, настроений. Но недосказанность осталась, все-таки опыта в работе с серьезной поэзией было поменьше. И в какой-то момент я выдохся - и дальше все отпустил. Теперь же, мне кажется, появилась мужская зрелость. Кроме того, при своем белорусскоязычном репертуаре теперь стал куда лучше петь по-русски. Хотя по произношению легко угадаешь, что я из Беларуси – я нарочито не «текаю» и не «декаю» по-русски, как многие наши народные артисты.

Два раза в одну воду входить непросто. Я рад, что хватило ума и интуиции уйти от изначальной задачи переписать старый альбом по-новому. Собственно, переписал я только три песни: сделал зрелые «Пролог», «Бруклинский мост» и «Так и со мной». Есть еще один трек на стих из прошлого альбома – «Размова з фінінспектарам пра паэзію». Я его пел в первом альбоме в оригинале, а здесь текст перевел и прочитал как хип-хоп Виталь Рыжков. А я так, что-то поддакиваю.

Змицер на концертах не только поет, но и читает прекрасную поэзию. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Змицер на концертах не только поет, но и читает прекрасную поэзию.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- После первого сингла «Паслухайце» к новому альбому у части аудитории наверняка появится вопрос: а зачем было исполнять едва ли не самое знаменитое стихотворение Маяковского по-белорусски – ведь шедевром оно стало в оригинале, который каждый поймет?

- А в 2005 году Рыгор Бородулин, чей перевод стихотворения «Послушайте» и стал новой песней, наоборот удивился, почему я не спел Маяковского по-белорусски в первом альбоме «MW». Но тогда я не знал, что существуют такие замечательные переводы. Ну а теперь, раз я ставил себе одной из задач переосмыслить и Маяковского, и свою прежнюю работу, почему бы не спеть по-белорусски? Тем более, в этом переводе Бородулина Маяковский предстал никаким не атеистом, а христианином. Во всяком случае, человеком, который целует «богу жылістую руку». А в тексте Рыгора Ивановича не меньше ощущаются звезды, их сила и энергия, любовь. Не зря ведь диск называется «Люблю».

- Но чаще Маяковский ассоциируется с тематикой индустриализации, а у вас – «Люблю».

- А куда от себя денешься! Хотя кто-то наверняка скажет, мол, Войтюшкевич придумал грамотный маркетинг – «Люблю» звучит одинаково и по-белорусски и по-русски. Но тут завязка как раз в поэзии. Я хотел сделать программу так, чтобы слов в ней было меньше, а музыки – больше. Но в немногословии таких стихов - все о любви и ее муках. Возлюбленная Маяковского Лиля Брик, играется с этим двухметровым гигантом, как девочка с мячиком – и правда, влюбленным знакомо такое состояние беззащитности. В поэме «Люблю» есть раны поэта, его боль. И пусть он Лилю любил безмерно и дарил ей дорогие подарки (одно шикарное кольцо с гравировкой «ЛЮБЛЮ – Лиля Юрьевна Брик» чего стоит»!), и сам Маяковский был страшно любвеобильным. Вот что это? Психологическая травма? Обида на Лилю? Отсюда и вывод, вернее – «Вывод», последний номер альбома - отрывок из поэмы «Люблю»:

Новый альбом на стихи Маяковского, как и его концерт-презентация, - не столько об индустриальном духе первых лет советской эпохи, сколько о любви.

Новый альбом на стихи Маяковского, как и его концерт-презентация, - не столько об индустриальном духе первых лет советской эпохи, сколько о любви.

Не смоют любовь

ни ссоры,

ни версты.

Продумана,

выверена,

проверена.

Подъемля торжественно стих стокоперстый,

клянусь - люблю неизменно и верно!

Это, кстати, все слова в песне, а дальше – пятиминутное соло белорусского виолончелиста из Нью-Йорка Марка Приходько. Прямо киномузыка получилась. Мне даже отдаленно напомнила спектакли с Николаем Караченцовым в московском театре «Ленком».

- Любовь любовью, а презентацию программы проводите в бывшем заводском цеху – пространстве ОК16.

- Индустриализация, время вперед, а тут и у нас параллель – премьер-министром стал Сергей Румас, новая экономическая политика. Так что есть, есть логика появления второго альбома по Маяковскому именно теперь!

На своих концертах Вайтюшкевич буквально гипнотизирует публику. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

На своих концертах Вайтюшкевич буквально гипнотизирует публику.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

ЛЮБОВЬ К МАЯКОВСКОМУ У НЕКОТОРЫХ ПО ИНЕРЦИИ, КАК КО ВСЕМУ СОВЕТСКОМУ

- Уже в прошлом году вы сделали подход к Маяковскому – исполнили в проекте «(Не)расстраляная паэзія» песню на стихи Владислава Голубка с пролетарским рефреном: «Збудуем новы дом!».

- Да, вроде одну песню сделал на стихи Голубка, но она в совершенно нехарактерной мне эстетике: из тонкого лирика я вдруг превратился в жесткого, бескомпромиссного руководителя фабрики или стройтреста. Но с музыкой такие переходы даются легче, лишь бы внутри царила гармония. Кстати, в песне «Збудуем новы дом» поют в хоре мои дети Язэп и Стефания. А записывали мы ее в нашем доме на Немане. И ее текст очень актуален – мы ведь и сами в состоянии перманентного строительства.

- Как считаете, место Маяковского на поэтическом небосклоне изменилось за последние лет тридцать? И есть ли в белорусской литературе фигура сопоставимая с Маяковским?

- Наверное, Алесь Рязанов. Он немногословен, но в его стихах много поэтической музыки. Он не знает, но я работаю над альбомом на его тексты. (Улыбается.) А что касается хорошей поэзии, то она всегда останется. У Маяковского, конечно, стихи разные: как говорил композитор Владимир Шаинский, бывают песни барахло, а бывают – хорошие. Но многое останется, это образец для русской поэзии так точно, и не только в своем времени - и на Евтушенко повлиял Маяковский, и на Высоцкого. Конечно, есть и момент любви ко всему советскому по инерции. Но штампами в принципе проще мыслить.

В этот раз артист сделал ставку на музыку, а не на стихи. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

В этот раз артист сделал ставку на музыку, а не на стихи.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Маяковский себя называл «последним поэтом». Как считает, он преувеличивал?

- С одной стороны, это выпендреж и кокетство – благо, поэтам это позволительно. С другой же, Маяковский жил во время, когда индустриализация попросту не оставляла места поэзии. Это как теперь с девайсами, которые заменяют собой слово, а фонари на улицах – звезды.

- А каков артист Войтюшкевич в роли Маяковского?

- За Маяковским, к примеру, ездили толпы фанаток по всему СССР. За мной так не ездят. (Смеется.) Помню, я всерьез готовился к первому альбому, прочел много воспоминаний – Лиля Брик, семья, Корней Чуковский, даже какие-то слухи. Съездил, а потом дважды выступил в музее Маяковского в Москве. Конечно, год работая над материалом, нельзя не прочувствовать поэта, что-то не перенять от него. Но канареечного жилета, которым прославился Маяковский, не будет, не буду и стричься под ноль, как перед премьерой первого диска. Помню, я побрился налысо в Белостоке, а маршрутчики мне сразу: «Ну что, откинулся, старичок?» (Смеется.) Больше волнуюсь за сам концерт. Получился «супольны музычны праект», но с одним солистом. Кроме музыкантов моего WZ-orkiestra, это джазмены из Apple Tea, виолончелист Марк Приходько, гитарист «Крамы» и «Палаца» Сергей Труханович, кантри-гитарист Стив Крамер из группы «Мерада», хор «Конкордия» под руководством моей жены Галины Казимировской.

- Стрижки под ноль не будет, зато вы отрастили серьезные усы…

- Это с Маяковским не связано. Я таким образом отмечаю 100-летие Белорусской Народной Республики. Помните, на снимках 1918 года люди, подписывавшие эпохальные документы, выглядели шляхетно – в том числе из-за усов. Можете считать, что это мой флэш-моб до конца года.

К предыдущему альбому на стихи Владимира Маяковского Змицер побрил голову под ноль. Фото: Личный архив

К предыдущему альбому на стихи Владимира Маяковского Змицер побрил голову под ноль. Фото: Личный архив

- У каждого советского и постсоветского школьника Маяковский связан с какими-то стереотипами. Поделитесь своими?

- Не буду оригинален – это «Паспорт»: «Я достаю из широких штанин…» Правда, изучение Маяковского у меня попало на 1986 – 1990 годы, когда я учился в Лидском музучилище, где к литературе уже относились спокойно. Да и СССР валился вовсю.

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