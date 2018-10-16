В Минске судят солдата, который случайно выстрелил в рядового: «Сожалею, это был мой друг»

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-16T12:55:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник 16 октября в суде Минского района начали рассматривать дело о гибели 20-летнего рядового Дмитрия Удода. 4 апреля на полигоне в столичном микрорайоне Уручье во время занятий по огневой стрельбе в него случайно выстрелил из пулемета другой солдат. Дмитрий был старшим механиком-водителем боевой машины пехоты. Как сообщили тогда в Минобороны, солдаты-срочники нарушили меры безопасности: стрельба велась из танкового пулемета Калашникова с тяжелым стволом, который устанавливают в башнях танков и других боевых бронированных машин.

В зале суда пусто. На заседание не приехали потерпевшие, родители убитого солдата, которые живут в деревне Новинки Калинковичского района Гомельской области.

На первой скамейке сидит обвиняемый – 25-летний Сергей Крупа. Парень одет в военную форму. Он не задержан, продолжает служить в 120-й отдельной механизированной бригаде. Ровно через месяц истекает срок его службы. От защитника в суде Сергей Крупа отказался. Молодой человек выглядит растерянно, говорит тихо. Он не уворачивается от камер, смотрит прямо перед собой.

Сергея Крупу обвиняют в нарушении правил обращения с оружием, которое повлекло смерть человека. За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы. В обвинении указано, что солдат не поставил пулемет на предохранитель, нажал на спуск без команды руководителя. Дмитрий Удод скончался, получив сквозные пулевые ранения надплечья, травмы головы и шеи. По результатам следственного эксперимента выходит, что Дмитрия смертельно ранили, когда он садился в боевую машину.

Молодой человек выглядит растерянно, говорит тихо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Признаю себя виновным полностью, - опускает голову обвиняемый. Он коротко рассказывает о себе: в армии служить хотел, призвали, когда было 24 года. Два раза получал отсрочку: первый раз из-за учебы, и второй – из-за травмы руки, которую получил еще в детстве.

Сергей вспоминает, как проходили учения, которые закончились трагедией. Вместе с другими солдатами он участвовал в занятиях по огневой подготовке на полигоне. В боевой машине пехоты было три человека: сам Сергей Крупа в качестве наводчика и заместителя командира боевой машины, механик-водитель Дмитрий Удод и командир боевой машины.

- У нас с Удодом были дружеские отношения, никогда не было конфликтов, - говорит обвиняемый.

Рядовые учились пользоваться танковым пулеметом еще в Печах, за семь месяцев до трагедии. С инструкцией о технике безопасности ознакомились тогда же.

- 4 апреля мы стреляли в три этапа. Каждый раз по окончанию стрельбы мы должны проверить разряженность пулемета, поставить его на предохранитель. Во втором этапе начались осечки – это внештатная ситуация. Нужно было разрядить полностью пулемет. Я это сделал, но на предохранитель пулемет не поставил – мы хотели как можно быстрее закончить этот этап и приступить к следующему.

Когда произошел выстрел, Сергей Крупа считал, что Дмитрий Удод находится в машине на своем месте, но этого никто не проверил. Со своего места Крупа не видел, открыт или закрыт люк механика.

Сергея Крупу обвиняют в нарушении правил обращения с оружием, которое повлекло смерть человека.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Может быть, он должен был крикнуть, что готов к бою? – уточняет гособвинитель.

- Нет, даже во время учений всегда так было – механик всегда был на своем месте. Мы думали, что все нормально. Я не мог подумать, что такое могло произойти. Я увидел его шлемофон, но решил, что Дима пошел в туалет. Я сказал командиру машины, что Удода нет, но он был в шлемофоне и не расслышал меня.

- Как произошел выстрел? – спрашивает судья.

- Я случайно зацепил спуск рукой. У меня травма руки в детстве была – она немножко плоховато работает. Когда мы обнаружили Удода, мне стало плохо, начало трясти, меня отвезли в медроту. Я очень сожалею, это был мой друг.

Как уже писала «Комсомолка», погибший Дмитрий Удод из многодетной семьи, у него два брата и три сестры. Его мама работает в местном колхозе кочегаром, отец – тракторист. Дмитрий окончил Мозырское профессионально-техническое училище по специальности «штукатур-маляр». До службы в армии успел поработать в местном колхозе и на мясокомбинате. На службу его призвали весной прошлого года.