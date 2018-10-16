«Повышение на 20 рублей». Лукашенко дал поручение повысить пенсии с 1 ноября

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-16T17:00:51+03:00

Пенсию могут поднять третий раз за год. На 20 рублей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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- Если сейчас, с учетом повышения пенсии в августе, средняя пенсия по возрасту составляет 374 рубля, то начиная с 1 ноября – 394 рубля. Повышение на 20 рублей, - рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, общаясь с журналистами в парламенте утром 16 октября.

Министр труда также рассказала, как изменится номинальный темп роста пенсий в годовом выражении с учетом планируемого повышения.

- По оценкам у нас получится номинальный темп роста пенсии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – это почти 113,8%. А в реальном выражении с учетом прогнозируемой инфляции – это 107,9%. Положительная динамика по росту пенсии в этом году, - продолжила Ирина Костевич.

В середине дня 16 октября прошла встреча президента и премьер-министра. Отдельно были рассмотрены вопросы социальной сферы, в частности, предложения Совмина по повышению пенсий.

- Правительство посчитало, что в этом году мы реальные пенсии повысим где-то на 8-9%. Это будет неплохое повышение. Но в будущем году надо двигаться дальше. Мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через тысячу рублей за счет того, что мы поднимем заработную плату у низкооплачиваемых слоев населения. По этим вопросам решения приняты, они также на контроле. И правительство пусть в этом направлении двигается. Все люди должны понимать, что деньги должны быть заработаны. Никто нам их не сбросит, - сказал Александр Лукашенко, его цитирует пресс-служба.

В итоге с 1 ноября будет еще одно, третье в течение этого года, повышение пенсий в среднем на 5,3%.

КСТАТИ

Напомним, 5 октября премьер-министр Сергей Румас рассказал, что в этом году пенсии уже повышали дважды – в мае на 5,5% и на 10% в августе.

- Пока соотношение между средней пенсией по возрасту и зарплатой составляет 36,2%. Почему это произошло? Это связано с резким ростом заработной платы в республике, и возможности пенсионного фонда и бюджета просто не успели за этим ростом. Правительство готовит предложение об еще одном повышении размера пенсии приблизительно на 5%. Если это предложение будет поддержано, то пенсия в 2018 году будет увеличена на 20%. И если сравнить это с ожидаемой инфляцией - она оценивается на уровне 6% - то это соотношение, которого не было за всю историю суверенной Беларуси. На следующий год правительство однозначно ставит задачу: достижение 40% соотношения пенсии к средней зарплате, - пояснил тогда премьер-министр.