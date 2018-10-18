Люди прятали свои деньги в Гродненской земле, как в сейфе, с античных времен

СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-17T16:50:58+03:00

Коложская церковь в Гродно - уникальный памятник древнего православного зодчества, не похожий ни на один храм в мире. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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На Гродненщине столько исторических и природных достопримечательностей, что она вполне могла бы претендовать на звание области-музея. Здесь находится первая столица Великого княжества Литовского Новогрудок и самый молодой город страны Островец (хоть впервые о нем упоминают в летописях XV века, но статус города он получил в 2012-м). 9 замков из 21, внесенного в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, находятся на территории Гродненской области. Три из четырех белорусских объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО тоже имеют прописку на Гродненщине: Мирский замок, дуга Струве, Беловежская пуща. Здесь немало других памятников истории, старинных храмов разных религиозных конфессий, красивейших уголков природы. Именно в Гродненской области больше всего долгожителей, меньше всего разводов и… огромное количество кладов, спрятанных в разные времена. Люди доверяли свои сокровища этой земле, как надежному сейфу. И поскольку наш совместный проект с «Беларусбанком» - о финансах «с историей», с них мы и начнем.

Берестовицкий район. Серебряные монеты времен Древнего Рима

Один из крупнейших денежно-вещевых кладов античных времен на территории Беларуси был найден недалеко от деревни Олекшицы в Берестовицком районе. По словам гродненского историка Андрея Вашкевича, находка уникальна по количеству и серебряных римских монет (их больше 400, и самые старые - денарии 75 - 195 гг. н. э.), и фибул (серебряные элементы застежки одежды, по которым можно точно определить, когда клад был спрятан). Основная часть этого клада хранится в музее Нацбанка, но частично он выставлен и в Гродненском государственном историко-археологическом музее. А еще один уникальный клад представлен здесь полностью.

- Нашли его на Щучинщине несколько лет назад. Здесь 111 динариев II века н. э. и серебряные украшения. В то время монеты делались из хорошего высококачественного серебра, поэтому они так хорошо выглядят и сейчас, - рассказывает историк. - В Гродненской области нередко находят и серебряные гривны (стержни, которые в XIII - XIV веках использовались в качестве денег. - Ред.).

Мостовский район. Горшок с драйпелькерами, макукинами, левендаальдерами

История о том, как житель деревни Ровки Мостовского района нашел горшок с монетами в своем огороде, стала почти легендой.

Монет насчитали 5000, да еще со всего света: польские биллоновые, прибалтийские и прусские драйпелькеры, необычные по форме макукины (монеты испанских владений в Америке), нидерландские левендаальдеры, риксдаальдеры и патагоны. Этот редкий по содержанию клад, укрытый после 1648 года, стал самым крупным из найденных на территории Гродненской области и переданных в музеи. Правда, до музея дошла примерно половина монет…

Гродно. Золото узников гетто

Самые свежие клады из найденных в Гродненской области связаны с трагическими событиями, свидетели которых еще живы. Это ценности, спрятанные узниками Гродненского гетто времен Второй мировой войны.

В 2016 году в стене здания на ул. Антонова нашли золотые монеты Российской империи конца XIX - начала XX века, четыре золотых кольца.

А весной нынешнего года во время строительных работ в одном из домов на улице 2-й Трудовой на чердаке нашли металлическую коробку из-под табака. В ней хранились золотые украшения времен Российской империи и Речи Посполитой, монеты, в том числе старинные, золотые коронки.

Гродно. Разрешение на поиск кладов «без шкоды для пасева збожжа»

Клады люди искали не только в наше время. И занятие это было рискованное - всегда находился тот, с кем надо было делиться. Поэтому гродненский пушкарь Николай Дуляцкий, видимо, и решил себя обезопасить, обратившись к королю Жигимонту III Вазе с просьбой разрешить ему искать клады. Ответ короля, датированный 8 марта 1588 года, - нынче один из экспонатов Гродненского историко-археологического музея. И звучит он так: «…Мікалай Дуляцкі павінен разам з падданым нашым Фёдарам і іншымі памочнікамі, дзе палічыць патрэбным (…), уласным коштам капаць і шукаць скарбы. Аднак рабіць тое без шкоды для пасева збожжа. Частку знойдзеных золата, срэбра и грошай або жэмчуга ці дарагіх камянёў яны павінны ў каралеўскую казну аддаць».

Гродно. Монетный двор как символ мужской дружбы?

Историки и нумизматы пока так и не пришли к единому мнению, что в Гродно был монетный двор. Одни отрицают, другие считают, что если и чеканили там деньги, то фальшивые. Но есть красивая версия о том, что подскарбий литовский Людвик Поцей открыл в 1706 году в Гродно монетный двор в поддержку своего друга Августа II Сильного.

Из-за своей непоследовательной политики (в частности, в отношениях с Россией) польский король временно был вынужден оставить престол. А Поцей как раз в это время якобы пустил в оборот монеты с его изображением. Во время правления Станислава Лещинского они были вне закона, но сделали хороший пиар опальному королю, который вскоре вернулся на трон. А монеты с его изображением - трояки и шостаки - стали нумизматической ценностью.

Гродно. Вся правда о слове купеческом и гендерном неравенстве

В экспозиции истории банковского дела, расположенной в старинном здании филиала №400 - Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», много раритетных документов. Один из них - подтверждение значимости слова купеческого. Некий гродненский купец Моисей Шохет, торгующий «сахаром и разными товарами», обращается в банк за кредитом. 1891 год. К заявлению прилагается небольшая - на 11 вопросов - анкета и подписи двух поручителей. Это два гродненских купца, которые заверяют, что знают коллегу лично и с хорошей стороны.

Есть здесь и документ, подтверждающий, что именно в Гродно была предпринята попытка добиться гендерной справедливости среди банковских работников.

В 1912 году Аркадий Полешко, председатель Гродненского отделения государственного банка, обратился к управляющему банком с просьбой допустить женщин к работе с финансами. Представьте, 100 лет назад это было запрещено! Увы, ответ управляющего не обнадеживал: «…Не находим возможным возлагать на лиц женского пола занятий по казначейским операциям, требующим основательного знакомства с банковским счетоводством и делопроизводством, допуская для них работу канцелярскую и простейшие бухгалтерские занятия, как то: ведение лицевых счетов по векселедательству, справки о протестах и т. п.».

«Мы бережно храним историю родного края и считаем главной задачей защиту интересов людей, которые живут рядом с нами»

Дмитрий Красковский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Гродненщина сегодня - это крупный промышленный и сельскохозяйственный регион, который славится продукцией машиностроителей, химиков, стеклодувов, строителей, сельчан. С гродненской маркой выпускаются карданные валы, химические волокна, удобрения, табачные изделия, мясные и молочные продукты. Ведущие промышленные и производственные предприятия Гродненской области являются клиентами ОАО «АСБ Беларусбанк», - рассказал начальник филиала №400 - Гродненского областного управления - Дмитрий Григорьевич Красковский. - Наш банк - крупнейший кредитор промышленности, сельского хозяйства, частного бизнеса. «Беларусбанк» принимал участие в кредитовании многих крупных проектов в Гродно - реконструкция моста, дорог, Советской площади, стадиона, больницы, Августовский канал.

В этом году на Августовском канале (уже во второй раз) прошел XV Республиканский туристический слет ОАО «АСБ Беларусбанк», посвященный Году малой родины, в котором приняли участие команды со всех областей Беларуси и г. Минска.

В этом году на Августовском канале прошел XV Республиканский туристический слет ОАО «АСБ Беларусбанк».

Сегодня каждый работник нашего банка бережно хранит историю родного края, уважает его традиции и считает главной задачей защиту интересов своих клиентов и граждан, которые живут рядом с нами и которым необходима наша поддержка и помощь.

Семь малоизвестных фактов о работе «Беларусбанка» в Гродненской области

Работает на имидж страны: 8 отделений банка на погранпереходах

В Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей, больше всего пограничных переходов. И на каждом из них есть отделение (а то и не одно) «Беларусбанка» - в общей сложности их восемь. Услуги здесь исключительно актуальные - от обмена валюты до продажи памятных монет. У иностранцев, которые впервые пересекают границу, зачастую представление о Беларуси и ее банковской системе складывается именно после обращения в отделение «Беларусбанка» на границе. Так что это в определенной степени они достойно работают на имидж страны.

Крупнейшие предприятия области выбирают «Беларусбанк»

- С нами работают многие крупные предприятия области, - подчеркивает Дмитрий Григорьевич Красковский. - Сегодня, когда все банки в равных условиях, клиент может решать, где ему комфортнее и выгоднее. Выбирая «Беларусбанк», он выбирает надежность, стабильность и наиболее удобные для себя условия.

С участием ОАО «АСБ Беларусбанк» реализованы значимые для области инвестиционные проекты:

- На Гродненском мясокомбинате проведена масштабная модернизация и построен новый цех по производству сырокопченых изделий;

- На ОАО «Гродно Азот» проведена реконструкция воздухоразделительных установок цеха метанола, построен цех по производству азотной кислоты мощностью 1200 тонн в сутки с реконструкцией действующего производства КАС;

- Агрокомбинат «Скидельский» построил новый комбикормовый цех, провел реконструкцию и техническое перевооружение своей птицефабрики;

- На Скидельском сахарном комбинате проведена реконструкция и модернизация производственных мощностей по переработке сахарной свеклы с увеличением мощности;

- На ОАО «Красносельскстройматерилы» построена технологическая линия по производству клинкера сухим способом и углеподготовительного отделения с переводом существующего производства клинкера с природного газа на уголь;

- На ОАО «Мостовдрев» организованы новые производства и технически перевооружены действующие.

Поддерживает зеленую и атомную энергетику

Банк решает проблему вовлечения в энергосистему альтернативных источников для Гродненской области. И сегодня с его участием построены ветропарки в Зельвенском и Новогрудском районах, солнечная электростанция в Щучине.

Белорусская АЭС - клиент «Беларусбанка» с января 2010 года. В Островце, где строится АЭС, отделение банка после реконструкции стало одним из самых современных и красивых.

Банк активно участвует и в развитии города, его инфраструктуры, строительстве жилья для будущих сотрудников АЭС.

Помогает развивать малый бизнес и въездной туризм

Гродненская область первой из белорусских регионов начала активно развивать безвизовый въезд туристов. Количество гостей из-за границы год от года растет, что способствует развитию сферы услуг, где задействован в основном малый и средний бизнес. В кредитовании этого сегмента «Беларусбанк» в Гродненской области - лидер. Сумма кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса на начало октября текущего года составляет около 320 млн. руб.

Более 70% кредитов жители Гродненской области берут в «Беларусбанке»

Жители Гродненской области доверяют «Беларусбанку» - в кредитовании населения его доля в октябре 2018 г. составила более 74%. Свыше 90% из них - это долгосрочные кредиты на жилье.

За более чем 20 лет с начала выдачи льготных кредитов на жилье с помощью кредитов «Беларусбанка» в Гродненской области построено и приобретено свыше 65 тысяч квартир и домов общей площадью более 4,6 млн. м кв.

Дарит дома, автомобили и праздники

В рамках проекта «Беларусбанк. Родительский дом» в Гродненской области три семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали счастливыми обладателями коттеджей.

Благодаря «Беларусбанку» в мае 2018 года отметила новоселье приемная семья Найда, в которой 12 из 14 детей - приемные. Для них банк не только приобрел коттедж в одном из микрорайонов Гродно. Семья Найда первой в Беларуси получила от «Беларусбанка» в подарок пассажирский микроавтобус МАЗ, который только-только сошел с конвейера. Но и это не все! Подарком от коллектива и общественных организаций Гродненского областного управления «Беларусбанка» стала игровая площадка и спортивный инвентарь.

С обновлением автопарка «Беларусбанк» здорово помог медицинским учреждениям: приобрел четыре автомобиля Geely для городских поликлиник, неонатальный реанимобиль для Гродненской областной детской клинической больницы.

Постоянно банк оказывает спонсорскую помощь своим подшефным - Гродненской специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушением слуха. А для Гродненского дома-интерната для престарелых и инвалидов работники банка стали добрыми друзьями, приезжают к ним с душевными концертами и подарками.

Открыли экспозицию истории банковского дела

У здания на ул. Ожешко, 4 в Гродно судьба была связана с финансами изначально. Именно здесь в 1896 году купец 1-й гильдии Эльяшев открыл банкирскую контору. За более чем 100 лет владельцы и арендаторы менялись здесь не раз, но сейчас в этом здании размещается филиал №400 - Гродненское областное управление «Беларусбанка».

В 2015 году по инициативе руководителя банка И.И. Гомона на энтузиазме работников банка здесь в одном из отремонтированных подвалов была открыта экспозиция, посвященная истории банковского и сберегательного дела. Здесь можно увидеть монеты разных стран, исторические ценные бумаги, уникальные архивные фотодокументы и узнать много интересного во время экскурсии, которую проведут работники банка.

ГОРДОСТЬ БАНКА

Иван Иосифович Гомон - личность легендарная. В «Беларусбанке» он проработал 22 года и почти 16 из них - в должности начальника филиала №400 - Гродненского областного управления.

Иван Гомон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Иосифович - один из самых титулованных руководителей банка: награжден двумя Почетными грамотами Совета министров Республики Беларусь; медалью «За трудовые заслуги»; обладатель звания «Человек года Гродненщины» и «Отличник ОАО «АСБ Беларусбанк». Под руководством Ивана Иосифовича область за последние 11 лет 8 раз становилась победителем ежегодного трудового соревнования, а спортивных и творческих побед области и вовсе не счесть.