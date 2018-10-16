2018-10-16T15:39:55+03:00
Общество

В будущем белорусы смогут жить 500 лет

Но на сегодня только около 450 белорусов перешагнули возрастную отметку в 100 лет
Диана ВОЛЫНЕЦ
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Больше всего долгожителей в Витебской областиБольше всего долгожителей в Витебской областиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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По словам ученых Национальной академии наук Беларуси, образ жизни и окружающая среда на 75% влияют на долголетие, а гены всего на четверть. Еще исследователи уверены: много живут оптимисты, а злость и раздражительность подрывают наше здоровье.

Ну а шанс у современного человека жить в будущем дольше все-таки есть.

- Теоретически можно продлить жизнь до 500 и более лет. Сейчас в мире научились редактировать ДНК, что дает возможность жить очень долго и вплоть до бессмертия. Генетика - всемогущая наука, и она дает колоссальные возможности. В Беларуси тоже начинаются такие исследования, - поделилась Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси.

Больше всего долгожителей в Витебской области, за ней - Гродненская и Минская. И это - сельчане. Еще Владимир Короткевич в своем эссе «Земля под белыми крыльями» писал, что на Витебщине в районе Дунилович, Шарковщины и Глубокого столетних больше, чем в горной Абхазии.

Кстати, белорусские исследователи сотрудничают с университетом на острове Сардиния, жители которого известны своим долголетием. Несмотря на другой климат и другие условия, у сардинцев все же есть общее и с белорусами.

- На Сардинии люди старше 90 лет живут в сельской местности. А это и физический труд, и большое количество молочных продуктов. Будет очень интересно узнать, насколько мы генетически схожи или наоборот, - поделилась Елена Михаленко, ведущий научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси.

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