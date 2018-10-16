Как на верующих в Беларуси отразится разрыв отношений между РПЦ и Константинополем?

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-16T17:41:30+03:00

Выяснили, какое наказание будет за то, если посетишь службу в храмах Константинопольского патриархата

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В понедельник, 15 октября, на заседании Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ), которое прошло в Минске, было приняло решение о полном разрыве евхаристического общения (служения совместных литургий и взаимного участия в службах верующих) с Константинопольским патриархатом.

Как это историческое событие отразится на верующих, относящих себя к Белорусской православной церкви (БПЦ), «Комсомолке» рассказал руководитель информационного отдела Минской епархии БПЦ протоиерей Евгений Громыко.

«Единство с другими поместными православными церквями остается»

- Разрыв отношений между Русской православной церковью и Константинопольской православной церковью означает неучастие в церковной жизни друг друга. А так как Белорусская православная церковь подчиняется решениям Русской православной церкви, то мы непосредственно имеем к этому отношение, - говорит Евгений Громыко. - Так, верующие не смогут участвовать во всех таинствах, совершаемых в храмах Константинопольского патриархата: исповедь, причастие, соборование, крещение, венчание. Участвовать белорусским мирянам в их богослужениях тоже нельзя. А как уже рассказывал представитель Московского патриархата, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно со священниками Константинопольского патриархата.

- Есть наказания за то, что ты посетишь службу в храмах Константинопольского патриархата?

- Если мы следуем постановлением Священного Синода РПЦ, то мы не имеем права участвовать в богослужениях и таинствах в этих храмах. И если верующий, например, там причастился, то ему надо каяться на исповеди, так как он проявляет непослушание священноначалию.

- Что грозит священнику, который провел служение в греческом храме?

- Если узнает об этом его правящий архиерей, который обязан исполнять решения Московской патриархии, то он может запретить ему служение за нарушение тех постановлений, которые были приняты Священным Синодом.

Патриарх Кирилл возглавил заседание Священного Синода Русской православной церкви, которое прошло в МинскеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Простой человек поехал как турист. Он может зайти в храм Константинопольского патриархата?

- Осматривать можно любые храмы. Можно зайти в синагогу, мечеть, но как турист. А вот участвовать в богослужении, тем более в таинствах, - это нарушение. Но в то же время не разрывается единство с остальными поместными православными церквями. Руководство РПЦ приняло решение о разрыве именно с Константинопольским патриархатом. Разрыва с другими поместными православными церквями не было. Поэтому белорусские верующие могут посещать храмы, которые относятся к Польской православной церкви, Грузинской, Сербской, Болгарской, Иерусалимской, а также Элладской. К слову, почти все приходы, которые находятся в Греции, подчиняются Элладской православной церкви. Константинополю подчиняются приходы на территории Турции, ряд приходов на территории Западной Европы, Америки, на некоторых греческих островах, а также на Святой горе Афон (можно ли посетить это место, читайте ниже. - Ред.) - это знаменитое место паломничества, куда могут приезжать только мужчины.

- А в какие храмы могут ходить православные в Украине?

- С точки зрения Московской патриархии, единственная каноническая церковь там - это Украинская православная церковь Московского патриархата, которую возглавляет митрополит Онуфрий.

- Есть разница между службами Московской патриархии и Константинопольской?

- Местные традиции есть везде, и отличия можно наблюдать даже внутри Московской патриархии. Так, в БПЦ есть традиции, которых нет в Москве. Например, у нас принято освящать свечи на праздник Сретение. В Москве же такой традиции нет. Или у нас в Беларуси в храмах на престоле стоят свечи, а в России этого нет. А в Греции другая манера исполнения церковных песнопений - не такая, как у нас. Думаю, что эти различия больше связаны с местными традициями.

- Вчера председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сказал, что «та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля православной церкви». Но с Константинополем общаются и другие патриархаты…

- Мы пока не знаем, как на это отреагируют другие православные церкви. Нам нужно дождаться, что они скажут. В любом случае это рана на теле церкви.

- Дьякон Андрей Кураев в программе радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что «заявление Константинополя, что мы возвращаемся в статус XVII века, означает, что это Беларуси касается тоже, потому что Киевская митрополия, она включала в себя все, вплоть до Смоленска с территории от Речи Посполитой». Получается, что у Белорусской православной церкви меняется статус по отношению к РПЦ?

- С точки зрения Константинополя - меняется, поскольку они отозвали решение об отмене акта 1686 года, по которому Киевская митрополия передалась Московскому патриархату. Но, по мнению Московской патриархии, статус БПЦ никак не изменился, все осталось так же, как было.

А В ЭТО ВРЕМЯ

РПЦ: «Верующие могут приехать на Афон»

Паломникам не запрещается поклоняться православным святыням знаменитого полуострова.

Прихожанам Московского патриархата не запрещается поклоняться святыням в храмах Константинопольского патриархата, включая обители Афона, сообщает interfax.ru.

Кроме того, разрыв в отношениях с Константинополем не помешает РПЦ привозить святыни с Афона в Россию.

- Решение нашего Синода означает невозможность общения в таинствах. Строго говоря, возможное принесение святынь сюда не включается, - заявил замглавы Синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.