Известный акушер Наталья Одинцова: На первые партнерские роды мужья приходили охранять своих любимых от медработников

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-16T17:00:51+03:00

Что изменилось в процессе родов с прошлого века, какие бонусы предоставляют нынешним роженицам и чем звездные пациентки отличаются от обычных женщин - Наталья Одинцова рассказала «Комсомолке»

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- Наталья Александровна, в начале года Всемирная организация здравоохранения выпустила новые рекомендации, где советуют минимизировать вмешательство врачей в процесс родов, чтобы они проходили максимально естественно...

- Это не новое, это забытое старое. Но у нас к каждой роженице индивидуальный подход - ситуации бывают разные. В 90-е годы, когда я начинала работать, все было понятно: делать так, не делать этак. И не то что тогда меньше считались с пациентом, но…

- …но доктор был почти богом?

- Доктор и должен быть почти богом. Но за пару десятилетий многое изменилось. Раньше в акушерстве было больше агрессии, но она возникла неспроста. Тогда были очень высокие показатели младенческой и материнской смертности. В том числе администрированием эти показатели начали снижать. И это правильно - четкое выполнение разработанных инструкций.

В итоге это привело к некоторым перегибам - процесс родов вписали в жесткие рамки, многое шло конвейером. Но время и люди поменялись. Несмотря на то, что поток рожениц и сегодня немаленький, мы стараемся вести диалог и прислушиваться к пожеланиям. Наверное, в этом мы преуспели, поэтому и занимаем первые места по народному голосованию в Минске. Недавно получили диплом «Роддом, доброжелательный к семье».

«Главное - отговорить рожениц от родов на дому»

- Думаю, ваш роддом занимает первое место еще и потому, что у вас есть вип-отделение из семи палат семейного типа, где роженица может жить с ребенком и мужем. Партнерские роды - это зло или благо?

- В конце 90-х наши коллеги из 2-го роддома Минска, где главным врачом была выдающийся специалист Лидия Федоровна Быковская, поехали в Америку и переняли опыт родов с доулой (помощницей) и партнером. Для нас это было новшество, белорусские роддома на тот момент были закрытого типа.

Наверное, в нашей стране пришли к партнерству в родах еще и потому, что медицинская агрессия в акушерстве дала импульс мужьям защищать своих любимых. На первые партнерские роды мужья приходили, скорее, в качестве секьюрити - охранять своих любимых от медработников. Сегодня в акушерстве все стало гораздо доброжелательнее.

Роды - процесс естественный, и сколько бы мы ни участвовали в процессе, но рожает-то женщина. И это ее личное дело - как. Понятно, что, если возникает неотложная ситуация, угроза жизни матери и ребенка, врач принимает решение и ставит роженицу перед фактом. Но процесс родов длительный - 8 - 10 часов, в это время важен диалог. Назначаем обезболивание, решаем, в каком положении пациентке лучше находиться в родах, в каком положении записывать КТГ - все это мы можем обсуждать.

Мы перестали агрессивно индуцировать роды в 40 недель. Разрешаем вынашивать беременность до 41-й недели, чтобы начало родов было естественным.

И мужчины из секьюрити уже превращаются в психологического помощника. Иногда роженицы берут с собой в роды маму или помощницу. Доулой может быть человек, прошедший специальные курсы подготовки. Чаще это медработник, в прошлом акушерка. Главное - отговорить рожениц от родов на дому - на мой взгляд, это недопустимо.

- Был период, когда женщины боялись естественных родов и просили делать кесарево.

- Сейчас роженицы хотят пройти через процесс естественных родов, считая, что те женщины, которые этого не сделали, чего-то в жизни не поняли, не постигли. Многим трудно переключиться из беременного состояния в небеременное. Они переживают, что после кесарева сечения материнский инстинкт будет не такой сильный.

- Многие, ратуя за естественность процесса, просят не перерезать пуповину сразу после родов…

- В этом случае я говорю: «Если ваше состояние позволяет не пересекать пуповину, ребенку не нужна неотложная медицинская помощь - пожалуйста, можете держать малыша на груди до отделения последа».

- Раньше самым страшным в роддомах были даже не роды, а то, что после ты остаешься одна. Грудь каменеет, помочь некому - одна нянечка на этаж родивших.

- Своих сыновей я рожала в Минске. Старшего - в роддоме на Володарского, в 90-е его закрыли из-за уменьшения числа родов. До сих пор помню, какой там был порядок. Каждый вечер в палату заходила акушерка, включала свет и, пока она не проверит грудь каждой женщины, не уходила. И точно так же в 6 утра. Второго ребенка я рожала в другом роддоме - такого беспорядка не видела больше нигде... Так что все зависит от конкретной организации.

«Когда Домрачева пришла к нам рожать, я спросила: «Даша, а почему здесь?»

- У вас рожала Дарья Домрачева, Александра Герасименя, жена Александра Глеба Светлана. Чем отличаются звездные пациентки?

- Звездные пациентки - самые скромные. Аккуратные, собранные, организованные. У Дарьи Домрачевой были образцово-показательные роды. Для нас это была огромная радость и ответственность. Она не поехала в Норвегию. Когда я спросила: «Даша, а почему здесь?» - она ответила: «Потому что здесь живет моя мама». Саша Герасименя - тоже невероятно скромный человек. Я спросила: «Саша, а почему Женя (муж Александры, белорусский пловец Евгений Цуркин. - Ред.) не приехал на роды?» Она ответила, что Женя на тренировке…

Дарья Домрачева с мужем Оле-Эйнаром Бьорндаленом и дочкой Ксенией. Фото: соцсети.

Врачу важно получить доверие пациента. Когда Даша Домрачева пришла первый раз и даже второй, я не могла ее почувствовать, попросила прийти еще раз, чтобы пообщаться. Контакт с пациентом невероятно важен. У нас рожали жены многих футболистов, почти весь БАТЭ, в том числе и жены легионеров - Милуновича, Симовича. Милуновичи уже дважды у нас рожали, они такие позитивные (улыбается)! Жена Алексея Бага, Жени Яблонского, Игоря Стасевича, Максима Жавнерчика, Михаила Гордейчука. Наши футболисты очень интеллигентные и культурные, как и их жены. Жаль, не все спортсмены такие…

- А какие были самые неожиданные просьбы?

- К сожалению, около медицины крутится много разных людей, которые парамедицинские аспекты выдают за суперсовременные технологии. Однажды в вип-палату роженица принесла несколько рулонов туалетной бумаги, сказав, что это для обертывания. Оказалось, ее нужно было полностью завернуть в туалетную бумагу, в этом коконе она должна была полчаса полежать - чтобы вернуться в свое тело.

Еще были необычные просьбы, связанные с так называемыми лотосовыми родами (сохраняется целостность пуповины с ребенком и плацентой. - Ред.). Некоторые рассказывали, что на Бали после родов не отделяют плаценту, а вешают ее в мешочек, пока все само не отгниет. Я уточняла: «А вы представляете, как в 30-градусную жару все это будет сутками, отгнивая, благоухать над кроватью?» Некоторые хотят забирать последы, закапывать где-то под деревом. Куда закапывают - понятия не имею, мы не противимся, отдаем.

Многие хотят рожать вертикально. Я сама за вертикальные роды. Это наиболее физиологично для ребенка и точно минимизирует акушерскую агрессию. В горизонтальной позе роженица, бывает, и тужиться уже не может, но при этом просит: «Не давите на живот!» Вертикально многим и помощь не нужна - все происходит естественно.

У нас есть специальное кресло-трансформер, в котором женщина максимально удобно располагается на коленках. Наши акушерки великолепно принимают такие роды, хотя поначалу даже боялись. Из необычного - у нас есть гидромассажная ванна: если воды целые, женщины во время родов могут расслабляться в ней в схватках.

- Слышала, что некоторые практикуют во время родов ароматерапию…

- Одни из таких родов я запомнила навсегда - в палату было сложно зайти... Но главное - родила нормально. Так что я за ароматерапию, но в разумных пределах.

«Однажды у мужчины в родах случился гипертонический криз»

- Кажется, что некоторые мужья боятся сильнее рожениц и в процессе родов могут быть неадекватными. Как справляетесь?

- Некоторые спрашивают: «Надо ли нам какую-то справку?» На что я отвечаю: будет ОРВИ - вы сами не пойдете, чтобы не инфицировать супругу и ребенка. Нам важно, что муж не психопат, не шизофреник, не гипертоник - чтобы ему самому не понадобилась помощь. Был случай, когда у мужчины в родах случился гипертонический криз, пришлось спасать его в реанимации…

- Противники партнерских родов считают, что у мужа потом может пропасть интерес к жене.

- У нас все так красиво проводится, что в те, интимные части, мужчина даже не заглядывает. Как правило, мы прикрываем все простыней. Мужчина стоит у изголовья, поддерживает супругу и никуда не вмешивается. У нас это отработано годами, мужчины весьма довольны.

- Если женщина боится родов, страх может влиять на процесс?

- Да. Важно избавиться от него. Роды - это марафон, все бегут эту дистанцию. Одни начинают резво, но еле доползают до финиша. А некоторые медленно, где-то приостановятся, вздохнут, передохнут. Я говорю пациенткам: неважно, как вы придете к финишу, важно хорошо финишировать. На этом финише важно, кто вас поддержит и правильно окажет существенную помощь, слово доброе скажет, стакан воды подаст.

- Читала, что влияет и психосоматика: если женщина зажата, если она одинока и страдает от этого - тело не выпускает ребенка, боль сильнее.

- Это правда. Почему раньше помогали бабки-повитухи (я их называю деревенскими доулами)? Они настраивали и поддерживали роженицу, в том числе эмоционально. Вряд ли бы они оказали серьезную помощь в плане возникших осложнений, вряд ли бы спасли от кровотечения, но их моральная поддержка неоценима.

«Я бы построила сказочный роддом семейного типа»

- Что вы отвечаете тем, кто хвалит зарубежные роддома, критикуя наши?

- Давайте лучше расскажу про счастливых родителей. Недавно пришла пара - первого ребеночка рожали в областном роддоме, второго - в роддоме Вильнюса, а третьего приехали рожать к нам. К нам многие после Вильнюса возвращаются - и дешевле, и качество медпомощи на должном уровне. Рожают сотрудники посольств, вчера вот китайцы выписались. Иностранцы приезжают часто, и все довольны, хотя имеют возможность сравнивать.

Всегда можно найти, за что критиковать. Родовспоможение в медицине - наименее затратная отрасль, тут все естественно. Но у нас оборот - как в гостинице: роженицу выписывают на третьи сутки, на пятые - после кесарева. Те же стены, мебель требуют постоянного обновления. Но я рада, что в нашем роддоме мне за несколько лет удалось достичь главного - создать сплоченный коллектив единомышленников.

- Наталья Александровна, если бы у вас были неограниченные финансовые возможности и административный ресурс, что бы вы реализовали?

- Я бы построила сказочный роддом семейного типа. В идеале должен быть такой роддом, а не просто 7 палат, как у нас, которые пользуются спросом. Загородное поместье для всех - чтобы все семьями приезжали туда рожать. За этим будущее в странах с высоким уровнем оказания медпомощи. Чтобы была возможность посещения и пребывания родственников. Чтобы счастливую семейную жизнь с малышом пара начала репетировать, как только переступила порог роддома.

ДОСЬЕ «КП»

Наталья Александровна Одинцова, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. В 1987 году с отличием окончила Минский мединститут. 8 лет работала участковым гинекологом в 32-й женской консультации Минска. Затем - заведующей отделением патологии беременности ГКРД №2, заместителем главного врача по родовспоможению 3-й больницы Минска. С апреля 2014 года - заместитель главного врача по родовспоможению 6-й больницы Минска.