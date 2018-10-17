Певица Галина Шишкова: Всю жизнь борюсь с лишним весом!

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-17T16:11:33+03:00

Артистка призналась «Комсомолке», что всю сознательную жизнь держит себя в тонусе. Фото: личный архив

Артистка призналась «Комсомолке», что всю сознательную жизнь держит себя в тонусе, и рассказала, как ей удалось похудеть за три недели на 11 килограммов

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Сегодня героиня нашей рубрики «Звездный ЗОЖ» - певица и дизайнер аксессуаров Галина Шишкова.

«ВЕСИЛА 56 КИЛОГРАММОВ, НО СЧИТАЛА СЕБЯ ТОЛСТОЙ»

- С лишним весом я боролась еще со школы. Всегда сидела на каких-то диетах. Причем две недели объедалась, а потом две недели худела. И делала это легко! - смеется Галина. - Помню, в 27 лет я весила 56 килограммов при росте 171 сантиметр и продолжала считать себя толстой. В этом возрасте я забеременела. И теперь понимаю, что была на самом деле очень худой.

Певица переживала из-за веса, даже когда была совсем стройной. Фото: личный архив

Певица признается, что после рождения сына Вани бороться с лишними килограммами стало непросто из-за гормональных изменений, усложнял ситуацию и возраст.

- В юности садишься на строгую диету на неделю-другую - и 5 килограммов испаряются на глазах. Всю жизнь завидовала людям, которые могут есть булочки, пирожные, картошку, макароны. Никогда не могла этим объедаться. К счастью, я мясоед по натуре. У меня дома почти нет сладкого - покупаю зефир в шоколаде или конфеты только для друзей, которые приходят на кофе. Сын мой тоже не сладкоежка - нет лишних соблазнов.

Три года назад по состоянию здоровья артистка принимала гормональные препараты, из-за чего вес стал стремительно расти.

- Это был край! Не могла влезть ни в одно свое платье. Понимала, что нужно что-то делать, но никак не могла собраться с духом. Помню, как до выступления на «Песне года Беларуси» оставалось три недели, и я встретилась со своей хорошей знакомой диетологом, - рассказывает Галина.

Галина Шишкова всю жизнь борется с лишними килограммами – однажды поправилась до 82 килограммов. Фото: shopogoliki.by

Диетолог подробно расписала для певицы все детали пятиразового питания: какие блюда, какими порциями и в какое время нужно есть. Также она объяснила, от каких продуктов стоит отказаться, а какие нужно есть только отдельно. Так из рациона Галины ушли копчености, сельдь и соленья. В питании артистки были отварное мясо с овощами, бульоны, творог, а на завтрак - рис или гречка (овсянку она не любит). Фрукты можно было есть только до 12 часов дня. Причем их диетолог рекомендовала есть отдельно, выдерживая 2,5 часа до следующего приема пищи - иначе в желудке начинается процесс брожения.

- В тренажерный зал не ходила, но делала упражнения дома и занималась спортивной ходьбой в парке. За три недели я похудела на 11 килограммов! Потом в течение полугода еще на 11. Во время отдыха в Турции по системе «все включено», будете смеяться, сбросила еще 4 килограмма. Ведь на самом деле в хороших отелях широкий выбор блюд и для диетического питания, главное - сила воли. Плюс я много плавала и гуляла пешком. В общей сложности похудела на 22 килограмма.

Однажды артистка похудела на 11 килограммов за 3 недели. Фото: личный архив

Но, как это часто бывает с худеющими людьми, в один момент они перестают держать себя в жестких рамках и… срываются.

- Я то набирала, то худела - все по той же схеме, - улыбается Галина. - Сейчас вот снова решила похудеть. Вечная борьба - покой мне только снится. На этот раз ограничиваю себя в красном мясе - хотя если я не ем мясных продуктов, у меня начинает кружиться голова. Перешла на легкие супчики. Вот сейчас приготовила бульон с курицей, яйцом, щавелем и свежей морковью.

- Слышала мнение гуру ЗОЖ, что супы - это пережиток советских времен, которые кроме жира ничего не дают.

- Полностью не согласна! Суп необходим для хорошей работы пищеварительной системы. Может быть, не полезны супы, для которых поджаривают на масле лук и морковь, или сваренные на жирном мясе, слишком наваристые… Я, например, когда готовлю суп, сливаю воду, в которой варилось мясо. Потом в процессе варки снимаю ложкой образовавшийся жир (он такого оранжевого цвета). Именно этот жир откладывается на боках. Причем готовлю два супа: себе и сыну. Ване делаю с картошкой, которую сама не ем. Два раза в год мне может захотеться пюре, запеченного картофеля, пельменей или макарон - тогда я себя балую. Могу также съесть кусочек черного хлеба - обожаю его! - но только отдельно, без супа, картофеля и макарон.

Певица не любит изнурительные тренировки в спортзале. Вместо этого выбирает велосипед, спортивную ходьбу или легкий бег. Фото: личный архив

«ИНОГДА ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ЭКСТРЕМАЛЬНО ХУДОЙ»

- Не боитесь экспериментировать со здоровьем?

- Не сказала бы, что я сейчас жестко экспериментирую, как это было в юности. Отказ от мяса на две недели - это легкий эксперимент. Раздельное питание - тоже. За столько лет я уже изучила особенности организма и поняла, что его нельзя напрягать или обманывать. Люди из-за диет теряют здоровье, у них начинаются проблемы с внешностью. Неизвестно, как та или иная модная диета отразится на твоем здоровье через какой-то промежуток времени.

Как и три года назад, сегодня Галина предпочитает выматывающим тренировкам в спортзале спортивную ходьбу или легкие пробежки. На тренировки в ближайший парк певица ходит вместе с 14-летним сыном - Ваня тоже старается следить за хорошей формой.

- К сожалению, по состоянию здоровья не могу ходить на ручной или лимфодренажный массаж. Это, конечно, усложняет процесс похудения, потому что с этими процедурами вес уходил бы быстрее. Но мне повезло с генетикой - на моей коже нет ни одной растяжки, она не обвисла и не сморщилась. И это с учетом скачков веса туда-обратно и рождения ребенка…

К здоровому питанию и спортивному образу жизни Галина приучает и своего 14-летнего сына Ивана.

Меня иногда спрашивают: «Вот ты на диете, что ты ешь?» Могу, например, съесть килограмм квашеной капусты. Или бочковую селедку с хорошей головкой лука (кстати, обожаю лук, он еще и жир сжигает), приправив блюдо уксусом и оливковым маслом. Ем это все без хлеба и без картошки. Одному будет плохо, а мне хорошо!

- Какой самый большой вес у вас был? И какая цель на этот раз?

- Однажды весила 82. Худела до 60. А сейчас хочу сбросить 10 - 15 килограммов, хотя, в принципе, нахожусь в нормальном весе. Но иногда хочется быть экстремально худой!

Сейчас Галина хочет сбросить 10 - 15 килограммов, хотя, в принципе, находится в нормальном весе. Фото: личный архив

БУДЬ В КУРСЕ!

«Одна конфетка в день сладкоежкам не повредит»

Певица поделилась с «Комсомолкой» важными, на ее взгляд, советами, как поддерживать себя в хорошей форме

1. Пить воду! 4 года назад Галина отказалась от газированной и сладкой воды. Теперь в рационе певицы только питьевая негазированная вода без добавок.

2. Не смешивать фрукты с другими продуктами! Есть фрукты нужно только до 12 часов дня и только как самостоятельное блюдо.

3. Не насиловать организм диетами, баловать себя: певица рекомендует сладкоежкам лучше отказаться от картофеля и макарон, но съедать одну-две конфетки в течение дня.

4. Не лениться себе готовить - конечно, полезную и здоровую пищу.