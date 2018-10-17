«Я не прошу у вас прощения - я этого не заслуживаю»: в Бресте за убийство беременной судят неоязычника

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-17T08:43:26+03:00

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Парня судят по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе – за убийство по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни. Оно произошло в Кобрине в феврале 2018 года. Тогда вечером на неосвещенной улице в частном секторе неизвестный с ножом напал на супружескую пару цыган. Мужчина, 39-летний гражданин нашей страны, оказался тяжело ранен. Его 31-летняя супруга, гражданка Украины с видом на жительство в Беларуси, умерла. Она была беременна.

По версии следствия, поводом для покушения и убийства стали экстремистские взгляды обвиняемого. Объяснить свою позицию суду 20-летний уроженец Пинска Андрей Б. отказался, но вину признал по всем статьям.

- Являясь приверженцем неонацистской фашистской расисткой националистической идеологии, испытывая ненависть и нетерпимость к лицам цыганской национальности, обвиняя их в паразитическом образе жизни, нечистоплотности, незаконном обогащении, одержимый миссией убийства представителей этой национальности с целью очищения общества… - излагает в суде мотив убийства гособвинитель, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Дарья Жук.

ЦИТАТЫ ГИТЛЕРА И РАСИСТСКИЕ ШУТКИ

Следователи изучили соцсети обвиняемого. На своей страничке во «Вконтакте» Андрей Б., согласно выводам следствия, «открыто пропагандировал насилие в отношении представителей небелой расы и национальную вражду». Гособвинитель перечисляет, чем именно это подтверждается: картинками с изображениями свастики, шутками о необразованности верующих и критикой православной церкви, цитатами из книги Гитлера, оскорблениями в адрес мусульман, христиан, евреев.

По мнению следствия, мотивом для убийства стали экстремистские взгляды парня. Фото: из соцсетей.

Кроме этого о подсудимом известно только, что он до заключения под стражу учился в Кобринском политехническом колледже на резчика по дереву. На первое судебное заседание поддержать его никто из родственников, друзей или знакомых не пришел. Андрей Б. в суде общался только с адвокатом. На вопросы судьи отвечал четко и грамотно, выглядел уверенным и спокойным. От дачи показаний отказался, зачитал только заранее подготовленную речь.

- Свою вину я признаю в полном объеме. Я полностью осознал всю тяжесть и гнусность своих действий. Причиной совершения мной столь тяжких злодеяний явилось то, что я попал под влияние группы людей, которые распространяют в сети интернет вредоносную информацию, направленную на еще не сформировавшееся сознание и мышление подростков. При этом я никого не хочу обвинить в своих злодеяниях и возложить ответственность на других людей. Я не прошу у вас прощения и не призываю к снисхождению только по одной причине – я этого не заслуживаю. Непередаваемый стыд и искреннее раскаяние в совершенных мной преступлениях и нежелание раздражать потерпевших своим видом и своим голосом я откажусь от дачи показаний, - огласил заявление обвиняемый.

Обвиняемый зачитал в суде заявление о том, что раскаялся и признал свою вину.Фото: Оксана БРОВАЧ

«СТАЛ НАТИРАТЬ ЛИЦО СНЕГОМ, А ОНА УМЕРЛА»

В тот вечер житель Кобрина Андрей со своей супругой Снежаной шли к брату в гости. До его дома – минут 15 пешком. Когда пара проходила по неосвещенному участку улицы в частном секторе, на них напал человек в капюшоне. Все произошло мгновенно. Неизвестный сначала нанес несколько ударов ножом мужчине – в шею, по ноге и в бок, а когда тот уже лежал в полубессознательном состоянии, приступил к женщине. У нее был третий триместр беременности, и она умерла от кровопотери. Мужа спасли.

- Он два раза ударил ее в живот. Я только слышал, как Снежана кричала и плакала, - сбивчиво рассказывает в суде Андрей. От пережитого шока он помнит события того вечера фрагментарно. – Как я очутился возле нее, я не помню. Я ее голову приподнял, начал кричать: «Снежана, не умирай!», натирал ей лицо снегом. Она упала и сказала: «Все».

Нападавшего спугнула патрульная машина, которая проезжала мимо. Сотрудники милиции оказали пострадавшим помощь и вызвали «скорую».

- В материалах дела есть показания обвиняемого, где он говорит, что ему было известно, что цыгане продают наркотики… - формулирует уточняющий вопрос судья Брестского областного суда Валентина Куницкая.

- Мы этим не занимались. Ни у кого из нашей семьи нет такого. Но даже если человек и виноват – это же не повод взять нож и резать, и отправить на тот свет. Все мы перед Богом равны. Девочку сиротой оставил (у Снежаны есть 11-летняя дочь от первого брака – Ред.), мама из больницы не выходит, дочь потеряла единственную… Это красиво – забрать жизнь человеческую ни с того, ни с сего? Я сам еще не могу отойти от шока… - эмоционально отвечает Андрей.

Иск к обвиняемому о компенсации морального вреда потерпевший еще не предъявил. В перерыве между судебными заседаниями Андрей рассказал журналистам, что будет просить для обидчика пожизненное заключение.