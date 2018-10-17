Двоюродная сестра Коржича: «Саша говорил, что проще заплатить, чтобы ему не дурили голову»

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-17T12:20:05+03:00

Солдат рассказывал Виолетте о своей службе, о том, что однажды ночью вытащил рядового из петли

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В среду, 17 октября, продолжился суд по делу о гибели Александра Коржича. Напомним, 9 октября был объявлен перерыв, чтобы дождаться результатов проверки по поводу заявлений обвиняемых о том, что на них оказывали давление во время следствия. Кроме того, перерыв был нужен для того, чтобы вызвать еще несколько свидетелей: двоюродную сестру Коржича и ее мужа, а еще старшину медроты, который принимал участие в осмотре места происшествия.

«Саша никогда не говорил, что его бьют»

Первой в суде выступает Виолетта Дятел, сестра Александра. С Сашей у нее были близкие отношения.

- Моя мама с его мамой - родные сестры. Мы жили рядом, выросли вместе. Саша жил в хорошей семье, был хорошим мальчиком, никаких у него проблем не было. В последнее время он жаловался на сердце - иногда побаливало. В мае он пришел ко мне с повесткой - говорит, пойду в армию, не хочу бегать, прятаться. Когда он шел в армию, мы даже не переживали - знали, что он общительный, с этим у него проблем не было. Перед призывом у Саши была девушка. Но накануне службы он расстался с ней - сказал, что не хочет думать, переживать. Вернется из армии и потом посмотрит, что делать. На работе его ценили, оставили за ним место - сказали, что придет из армии и будет работать дальше.

Александр звонил сестре каждые выходные - они разговаривали по полчаса. В июле Коржич рассказывал Виолетте о том, что однажды ночью он вытащил из петли парня, который пытался повеситься в туалете.

- После этого Саша несколько дней не мог спать. Говорил, что тряслись руки-ноги. Он был очень расстроен, у него стало болеть сердце.

О проблемах в армии и дедовщине Коржич рассказывал сестре мало. По поводу сержантов Александр говорил, что они могут перевернуть кровать, на которой спит солдат, вывернуть тумбочки. Но никогда не рассказывал о том, что его бьют.

- Был случай, когда сержанты заставили солдат натирать швы на плитке в туалете зубной пастой, чтобы был приятный запах, чистить стену, вымазанную кремом для обуви. Рассказывал, что привели как-то девушек в казарму. Однажды он сказал, что сержанты просто садисты, нелюди.

- Вы точно знаете, в какой школе Сашу заставляли чистить туалет? - уточняет у свидетеля обвиняемый Скуратович.

- Он мне об этом рассказывал в июле, - отвечает Виолетта.

Помощи у родных Саша не просил, возражал против того, чтобы они приехали, когда прапорщик Вирбал забрал у него карточку.

«Я никогда не поверю в то, что брат мог покончить жизнь самоубийством»

Виолетта ничего не слышала от Саши о том, что нужно было за что-то платить сержантам. Однажды она поинтересовалась, куда уходит так много денег, которые семья ему присылает. На что Саша ответил, что «лучше я им заплачу, чем они мне будут дурить голову».

В конце августа Коржич говорил сестре, что заболел, поднялась температура. Он сказал, что из его медкарты вырвали страницы с УЗИ и кардиограммой. Копии этих документов Виолетту позже попросил прислать Барановский. Коржичу не нравилось, как его лечили - давали валерьянку и кололи димедрол, поэтому он просил прислать ему антибиотики, витамины.

- 20 сентября мы ему отправили посылку, но он ее так и не получил. Последний раз мы разговаривали 24 сентября - он позвонил с чужого номера. Сказал, что все нормально, я уже поправляюсь. Осталось недолго - две-три недели, и я переведусь.

Виолетта рассказывает, как узнала о том, что ее брата не стало.

- Позвонила бабушка, плакала, что убили ребенка. Мы сели в машину и поехали в часть. Нас сразу не хотели пускать, спрашивали, почему так быстро приехали. Не хотели показывать Сашу, место, где все случилось, - смахивает слезы девушка. - На похороны приезжали его сослуживцы - стояли на улице. Мне стало их жалко, пошла в магазин, купила несколько пачек печенья, воды. Они даже боялись есть - пришлось у командира просить разрешения. Они тогда ничего не рассказывали, говорили, что сами не знают, что случилось.

Саша делился с Виолеттой своими планами: купить машину, закончить ремонт.

- Мне заданий кучу надавал, просил помочь маме выбрать обои. Я никогда не поверю в то, что Саша мог покончить жизнь самоубийством. Он очень любил моих детей - у меня ребенок до сих пор о нем спрашивает, - плачет девушка. - Саша говорил, что служба идет быстро - скоро все закончится, и он вернется домой.

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