2018-10-17T15:38:46+03:00
Общество

«Сотрудники КГБ обращались с обвиняемыми в соответствии с нормами»

В суде по делу Коржича зачитали результаты проверки, которую проводили после заявлений обвиняемых об избиении и моральном давлении
Алеся ДОБЫШ
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Сотрудники КГБ считают, что обвиняемые рассказали суду о давлении, чтобы смягчить наказание для себя.Сотрудники КГБ считают, что обвиняемые рассказали суду о давлении, чтобы смягчить наказание для себя.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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- Сотрудники КГБ обращались с обвиняемыми в соответствии с нормами. Оснований в возбуждении уголовного дела нет, - зачитал прокурор Юрий Шерснев результаты проверки, которую проводила прокуратура. Сотрудники КГБ считают, что обвиняемые рассказали суду о давлении, чтобы смягчить наказание для себя.

Напомним, Евгений Барановский говорил, что сотрудники КГБ его били, а все явки с повинной он написал под давлением. Антон Вяжевич рассказывал, что его били, вынуждая дать показания. Егор Скуратович утверждал, что находился на допросе шесть часов подряд. Ни одно из этих заявлений проверка не подтвердила.

Защитники обвиняемых высказались о том, что проверка проведена не совсем тщательно: обвиняемых никто не допрашивал, чтобы выяснить детали того, о чем они рассказывали. По мнению адвокатов, не стоит доверять материалам, которые построены только на основании показаний сотрудников КГБ.

В суде по делу о гибели Коржича начались прения сторон - скоро станет известно, какой срок запрашивает сторона обвинения для Скуратовича, Вяжевича и Барановского.

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