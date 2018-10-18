Как не вырастить из малыша темную лошадку и воспитать счастливого ребенка

СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-18T09:30:51+03:00

Долой скучные выходные и праздники. Поздравить своих больших и маленьких читателей с Днем Матери «Комсомолка», как всегда, решила громко и весело. 14 октября устроила шумный и нескучный семейный праздник «Малыши на скачках» в выставочном центре «БелЭкспо».

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Сразу было видно: малыши, мамы-папы и даже бабушки с дедушками утром как следует поели каши. Оно и понятно, без сил и энергии здесь никак. Впереди - настоящие скачки на понициклах. Наездники - малыши в возрасте от 2 до 4 лет. Родители - помощники, болельщики и участники в одном лице.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

На первый взгляд задача простая. Вскочить на поницикл (это такая механическая лошадка, которая приводится в движение за счет энергичных поскакушек на нем малыша) и домчать на своем верном коне до финиша. Всего-то 6 метров, но какой накал страстей!

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

12 заездов. По 5 участников в каждом. Мчали, скакали и били копытами в двух возрастных номинациях - от 2 до 3 лет и от 3 до 4.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

А теперь представьте, что творилось на площадке: малыши стараются изо всех сил, родители переживают, поддерживают... А помогать нельзя! Кто-то скачет так, словно и родился в седле, а кто-то… ух! еле дотягивается до стремени. Не проблема! Замена коня, но ни в коем случае не наездника! До старта доскачет каждый, а незамеченным не останется никто.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Все свои победы маленькие принцессы и рыцари на понициклах посвящали, конечно же, мамам. На финише признавались в любви и раздавали победные поцелуи.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Для всех участников скачек - призы от фабрики игрушек «Полесье», сети «Зеленая аптека». Суперпобедителям в каждой из возрастных категорий «Полесье» приготовило суперприз - огромный набор современных игрушек, который по размеру был больше, чем сами победители.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Ура, отличный подарок! Любим «Полесье», - не скрывает радости мама одного из маленьких победителей. - Китайские игрушки по сравнению с ними отдыхают. Хорошая пластмасса, яркие красивые цвета, а не кислотные, как у большинства игрушек. И нет этого химического запаха, от которого за 5 минут начинает болеть голова. Почему-то раньше думала, что «Полесье» - это только совочки-ведерочки для песочницы и машинки, а когда возле дома открылся фирменный магазин, поняла, что ошибалась. Оказывается, у фабрики «Полесье» огромное количество товаров - от простых игрушек для совсем малышей до игровых комплексов, детских велосипедов, квадроциклов и товаров для активного отдыха. С удовольствием покупаем сами и дарим друзьям. Цена тоже радует.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Получать такие отзывы - настоящая гордость, - признаются представители фабрики игрушек «Полесье», которые тоже пришли на праздник «Комсомолки». - Мы действительно делаем ставку на высокое качество, экологичность, разнообразие и гибкую ценовую политику нашей продукции. В том числе благодаря этому наши игрушки завоевали доверие у родителей и малышей не только в Беларуси и России,СНГ и Европы, но и Америки, Азии, Африки, Австралии и не только. Сегодня наши игрушки под торговыми марками «Полесье», Molto, Palau, Wader QualityToys, Coloma Y Pastor продаются в 60 странах мира. И мы надеемся, это не предел. Хотим верить, что мы не просто производим и продаем красивые и качественные детские игрушки, но и вместе с родителями малышей дарим им счастливое детство.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Мамы, впрочем, как и папы, в стороне на празднике тоже не остались. Понициклы они, конечно, уже переросли, а вот посоревноваться друг с другом были не прочь.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

И шарики на время надували, и по полю рысью скакали, и без призов от «Комсомолки» тоже не остались. А потом даже философствовали. На финише поделились с нами секретами воспитания детей-победителей и просто счастливых малышей. Ведь это для мам самое главное.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Подарки от фабрики «Полесье» для маленьких победителей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мамы о секретах воспитания счастливых детей: «Ребенку нужна не замотанная мама-лошадь, а счастливая и красивая мамочка»

Мама Таня:

- Считаю, на первом месте должны стоять любовь и забота. Дома может быть достаток, много игрушек, но если не проявлять любовь, не обнимать, не целовать ребенка, у него не будет эмоционального фундамента. Заметила по себе: уделяешь ребенку мало времени - начинаются проблемы, в том числе и со здоровьем.

Мама Алла:

- Взяла себе за правило: как бы ни провинился ребенок, всегда принимаю его таким, какой он есть, и поддерживаю. Для детей это дорогого стоит. А мы на то и взрослые, чтобы мудро, незаметно и грамотно скорректировать ситуацию. В идеале - на собственном примере.

Мама Зоя:

- Я категорически против рамок и стандартов. Да, мой ребенок полный, гиперактивный, не всегда внимательный… Но это мой ребенок! И кто, если не я, его будет любить и принимать всяким. Когда подгоняешь ребенка под идеал - разочаровываешься и наносишь огромную травму ребенку, с которой он потом идет по жизни.

Мама Оля:

- Когда родился ребенок, отдавала ему не 100, а целых 500% своего внимания. Ничего хорошего из этого не вышло - стресс, нервы, проблемы в семье и со здоровьем. Сейчас смело могу сказать: хотите воспитать здорового и счастливого ребенка, заботьтесь не только о нем, но не забывайте и о себе. Ребенку нужна не замотанная мама-лошадь, а счастливая и красивая мамочка. Когда нашла время для себя, появилась сила и энергия. А отношения с ребенком и в семье только улучшились. Магия!

Мама Оксана:

- Моему ребенку три года. И я обожаю с ним разговаривать. Просто идти по парку за ручку и общаться. Мысли в этой маленькой голове - просто космос. Эффект от таких прогулок и разговоров поразительный. Каждый день заново узнаю своего ребенка, при этом мы оба получаем совершенно крутые эмоции от общения, принимаем правильные решения, учимся друг у друга, а мой маленький почемучка находит ответы на свои самые важные вопросы. Мы - друзья. Горжусь этим.

Мама Наташа:

- Я хвалю его даже за самые маленькие достижения. Не повышаю голос, не наказываю. Вдалбливать что-то - бесполезно. Хотите научить хорошему - показывайте на собственном примере.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ С ПРАЗДНИКА ЗДЕСЬ.