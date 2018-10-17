Хавьер Дзанетти: «Покатался бы на белорусском тракторе»

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-17T18:10:48+03:00

Хавьер Дзанетти прилетел в Беларусь во второй раз. Фото: Владимир КРИУЛИН

Легендарный футболист и вице-президент миланского «Интера» в беседе с KP.BY рассказал о своем прозвище Трактор, футбольных ценностях и воспитании детей

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В марте Футбольная школа Николая Мурашко (ФШМ-Минск) и миланский «Интер» подписали договор о сотрудничестве, дав старт проекту «Интер Академия ФШМ Минск». В тренировочном процессе специалисты академии используют итальянские методики.

Сегодня состоялось масштабное открытие базы академии. Специально для этого в Минск прилетел вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти. Легендарный аргентинский футболист играл за клуб с 1995 по 2014 год, выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

Хавьер Дзанетти: «Чтобы попасть на чемпионат мира, беларусь должна верить в себя и выбрать долгосрочную стратегию»Фото: Владимир КРИУЛИН

- Хавьер, ФШМ и «Интер» давно начали сотрудничество, сейчас состоится масштабное открытие футбольной академии. По каким показателям оцениваете сотрудничество и какими видите перспективы?

- Проект, который мы начали, очень важен для нас. Открытие академии «Интер» - большое событие. Это возможность передавать футбольные ценности. Мы будем сотрудничать с местными тренерами, и это поможет добиться успеха.

- Есть ли расчет, что в перспективе самые талантливые белорусские игроки пополнят состав «Интера»?

- Наша главная цель не заключается в этом. Мы работаем с детьми, главное, что наши тренеры привнесут свою методику в подготовку, и они вместе будут идти вперед. Это помогает прививать ценности футбола детям.

- Что необходимо учитывать, чтобы адаптировать итальянские методики подготовки футболистов к белорусским реалиям?

- В первую очередь это коммуникация и обмен знаниями между нашими тренерами и белорусскими коллегами. Да, нужно посмотреть, какая ситуация в каждой стране, и адаптироваться. Думаю, у нас все получится, это рабочие моменты.

Хавьер Дзанетти: «Я хотел оставить след в клубе и выигрывать трофеи именно в составе «Интера»Фото: Владимир КРИУЛИН

«ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА, БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНА ВЕРИТЬ В СЕБЯ И ВЫБРАТЬ ДОЛГОСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ»

- С чем в первую очередь ассоциируется Беларусь?

- Беларусь меня очень поразила. Я уже бывал у вас в 2009 году, когда Аргентина играла с вашей национальной сборной в товарищеском матче (тогда сыграли 0:0. - Ред.). Когда вернулся, отметил, что страна значительно выросла. Конечно, мне приятно тут находиться.

- Как выросла страна? Что бросилось в глаза?

- Меня поразил простор, зелень, Минск очень чистый город - это замечательное впечатление. И у вас прекрасные приветливые люди.

- С кем из наших футболистов пересекались, может, вспомните интересные истории?

- С Александром Глебом. Встречался с ним, когда играли за сборные, еще пересекались на играх «Интера» и «Барселоны».

- Глеб потом с сожалением вспоминал, что не перешел в «Интер», когда его приглашал Жозе Моуринью. Так получилось, что тогда он перешел на правах аренды в «Штутгарт».

- Ну что ж, так получилось, это был его выбор, или так сложились обстоятельства, на то были свои причины. Заиграл бы он в «Интере»? Не могу сказать. Но определенно Глеб - это известный футболист очень высокого уровня.

- Одно из ваших прозвищ - Трактор (El Tractor). Вы его получили за трудолюбие и выносливость. Знаете, что Беларусь известна производством тракторов? Может, уже предлагали прокатиться?

- Ха-ха (Хавьер рассмеялся и показал, словно в руках держит большой руль). Пока меня не приглашали, по городу ходим пешком, мне очень нравится гулять по Минску.

- При случае могли бы рассчитывать на рекламный контракт с тракторным заводом.

- Я бы с радостью принял участие в таком проекте. Серьезно.

Легендарный футболист раздал много автографов.Фото: Владимир КРИУЛИН

- Хорватия с населением чуть более 3 миллионов дошла до финала чемпионата мира, Исландия с населением около 330 тысяч играла в финальной стадии. Население Беларуси - около 10 миллионов. Мы пока ни разу не пробивались на ЧМ или Евро. Притом что белорусский клуб БАТЭ исправно играет в групповой стадии Лиги чемпионов или Лиги Европы. Даже было два сезона подряд, когда БАТЭ играли в группе Лиги чемпионов, а минское «Динамо» в группе Лиги Европы. Что мы делаем не так? Что надо для прогресса и выхода сборной в финальную стадию топ-турнира?

- Прежде всего нужно верить в себя. Надо, чтобы был правильный состав команды, и важно иметь долгосрочную стратегию развития. Само собой, необходимо работать с молодым поколением. И всегда надо ставить высокие цели в тех турнирах, где выступаете.

- У сборной Аргентины свои трудности. И ведь есть Лео Месси и другие звезды. Но на чемпионатах мира, мягко говоря, не все получается. Почему?

- Если вспомнить прошедший чемпионат мира, то причина такая: за последние четыре года сменилось четыре тренера. Не было преемственности в обучении игроков, из-за этого появились трудности. Фактор успеха - это не только Лео Месси. Футбол - не индивидуальная игра, а коллективная.

- Может быть, ваш бывший партнер по «Интеру» и соотечественник Диего Симеоне смог бы привести Аргентину к большим победам?

- Диего - большой тренер, но сейчас он работает с «Атлетико» Мадрид, у него там получается. Сборной Аргентине нужен долгосрочный проект.

Хавьер Дзанетти с минским фан-клубом "Интера".Фото: Владимир КРИУЛИН

- Почти всю карьеру вы провели в «Интере». Бывали ситуации, что вы были в шаге от перехода? Что вас удерживало?

- Для меня «Интер» - огромная семья. Я хотел оставить след в клубе и выигрывать трофеи именно в составе «Интера» и для его болельщиков. Поэтому решил, что «Интер» со мной навсегда.

- Вы пример футбольной преданности. Как относитесь к тому, что сейчас футболисты часто меняют клубы, они и их агенты часто ставят ультиматумы клубам, спекулируют в СМИ, если не утраивает контракт или что-то еще?

- У любого клуба должна быть четкая линия поведения. Все должны уважать правила клуба. Даже если сталкиваются интересы, стороны должно принять компромиссное решение, которые максимально устраивало бы всех.

Легендарный футболист раздал много автографов.Фото: Владимир КРИУЛИН

«ВАЖНО НЕ ПИТАТЬ СТРАСТЬ К ДЕНЬГАМ, А ЛЮБИТЬ ФУТБОЛ»

- Зинедин Зидан говорил: «Футболист не должен стоить 100 миллионов евро». Вас не пугают, с какой прогрессией растут трансферные стоимости футболистов? Не кажется ли, что футбол становится слишком коммерциализированным?

- Да, мы наблюдаем, как растут цифры. Самое главное - не увлекаться, не питать страсть к деньгам. Футбол не должен зацикливаться только на экономических аспектах. Прежде всего должна быть любовь, страсть к футболу. Мы должны защищать те ценности, которые несет футбол.

- Но есть такие клубы, которые могут платить по 200 миллионов за футболиста, чем подрывают трансферный рынок. Что с этим делать?

- У каждого клуба свое видение и возможности…

- Что вас больше всего впечатляло в футболе за последнее время?

- Прежде всего впечатляет развитие технологий. Благодаря этому футбол идет вперед, развивается.

- Может, назовете какие-то имена, которые открыли для себя, или тактику.

- Имена называть не буду. Скажу, что меня радует, что «Интер» играет в Лиге чемпионов. Главное, чтобы мы были конкурентоспособными. Сейчас у нас хороший состав, чтобы бороться.

«ВСЕГДА ХОРОШО ЕМ: МНОГО МЯСА, ПАСТУ»

- Вы играли до 41 года, причем на очень энергозатратной позиции крайнего защитника. В чем ваш секрет? Что можете порекомендовать юным футболистам?

- Много работать. Приносить себя в жертву, уважать то, чем занимаешься.

- Особый режим питания, распорядок дня?

- Я всегда хорошо ем, много мяса, пасту. Но самое главное, что я всегда максимально сконцентрирован во время тренировок, сфокусирован на деле.

- Наверное, еще спасибо родителям за такие гены.

- Это точно. Это заслуга моих родителей, что я играл до 41 года.

- Болельщики представляли вас тренером, вы решили стать менеджером, сейчас вице-президент клуба. Почему?

- Для того чтобы стать тренером, надо иметь внутреннее чувство для этого. У меня его не было. Мне нравится моя роль вице-президента. Я открываю для себя новые области знаний, получаю новые возможности. Все это использую для футбола, это новые вызовы для меня.

- Какие ваши цели и функции как у вице-президента? Трансферная политика или молодежные проекты?

- Часто в жизни все меняется на 360 градусов. Я путешествую по миру, вовлечен во многие коммерческие проекты, участвую в привлечении спонсоров. Также на мне международные отношения, коммуникация с УЕФА и ФИФА.

- Кто из тренеров оказал на вас наибольшее влияние?

- Понятно, что многие тренеры меня многому научили. Назову Марсело Бьелсу, который возглавлял сборную Аргентины, Жозе Моуринью.

- Вспомните самую необычную тренерскую установку?

- Марсело Бьелса однажды сказал: вы много достигли в своих карьерах, но сейчас вы в национальной сборной, вы должны чувствовать себя так, как будто только начинаете свой путь в футболе и стремитесь к прогрессу.

- Марсело Бьелсу называют El Loco («Сумасшедший») за необычный взгляд на все. Вспомните пару историй про него.

- Он зациклен на футболе. Обращает внимание на каждую деталь. Скажу только то, что он великий человек.

- Кто был лидером в раздевалке «Интера» и сборной Аргентины?

- Вся команда должна быть лидером, только так можно идти к победам.

- Самый необычный одноклубник за время карьеры?

- Мне повезло играть со многими чемпионами. Назову вам Роберто Баджо.

- В детстве вы совмещали школу и футбол с подработками, помогая отцу каменщику и брату в магазине. Как вы воспитываете детей?

- Говорю им, что надо учиться. Всего в жизни можно добиться только путем пожертвования. Ничего просто так не дается, никто вам ничего не должен.

- В общем, вы строгий отец.

- Может быть, моя жена более строгая к детям.

- Вам когда-нибудь предлагали сниматься в кино? Кажется, вы бы идеально подошли для фильма про Италию 50 - 60-х годов или для вестерна.

- Не-не (улыбается). Спасибо.

- Почему? Еще бы Мауро Каморанези в фильм - и крутой вестерн получился бы.

- Спасибо еще раз, но я лучше займусь футбольными делами.

- Слышал, вы любите петь.

- Да, но только в караоке и дома по большим праздникам.

Сотрудничество Футбольной школы Николая Мурашко (он слева) и миланского «Интера» началось в марте 2018 года.Фото: Владимир КРИУЛИН

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