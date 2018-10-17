Гособвинитель: «Коржич совершил самоубийство на фоне стресса»

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-17T17:24:36+03:00

Прокурор запросил для обвиняемых по делу Коржича от 6 до 9 лет колонии

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Во второй половине дня 17 октября в суде приступили к прениям сторон. Первым выступил гособвинитель Юрий Шерснев.

Он упомянул в своей речи, что обвиняемые брали у солдат продукты и деньги, хотя не имели на это права. Напомнил, как один из потерпевших рассказывал, что Вяжевич потребовал у Коржича килограмм пирожных с условием, что тогда не будет его трогать. Он постоянно говорил Александру «сообрази поесть» - и тот молча шел в магазин. Коржич также покупал продукты и сигареты Барановскому и Скуратовичу.

Говорил гособвинитель и об отжиманиях, и о том, что обвиняемые били солдат за проступки.

- Обвиняемые установили беззаконие и произвол среди абсолютного большинства молодых солдат, что повлекло тяжкие последствия. Противоправные действия совершали дерзко, демонстративно, открыто, в присутствии других военнослужащих, - подчеркнул прокурор.

Он отметил, что в суде не было доказано, что к смерти Коржича причастен кто-то еще.

- Факт самоубийства Александра Коржича подтверждается в полном объеме.

По мнению прокурора, действия обвиняемых привели к подрыву авторитета Вооруженных Сил, ослаблению воинской дисциплины, создали в обществе мнение о безнаказанности, коррумпированности сержантского состава.

- Хочу обратить внимание на роль Барановского: в тот момент, когда Коржич был помещен в медроту, он находился в составе охраны и в этот период требовал от военнослужащего деньги. Он же звонил маме Коржича и спрашивал о его психическом состоянии. Если бы Александр пытался покончить с жизнью из-за проблем, связанных с проблемами в лечении, он мог бы сделать это в период нахождения в медроте. Но он совершил это после выписки. Предрасположенность к принятию Коржичем решения совершить самоубийство проявилась на фоне протекающего у него психического заболевания. Это не было причиной, но оно вызвало состояние устойчивого психологического стресса.

Евгению Барановскому прокурор запросил 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Антону Вяжевичу - 7 лет лишения свободы с конфискацией. Егору Скуратовичу - 6 лет конфискацией. Кроме того, гособвинитель попросил лишить всех обвиняемых их воинских званий.

После прокурора с речью выступила мама Александра Коржича.

- Вы, хлопчики, сколько вам ни дадут, все равно выйдете. И мамы вас любят, и детки у вас будут. У меня уже никого не будет. Вы совершили очень большую ошибку, и вам нужно за все это отдуваться. Как вы говорили, не вы создали эту систему, не вам ее менять. А Коржич начал систему разрушать. Он думал, что у вас там есть «кодекс пацана»: парень сказал - парень сделал. У него были деньги, он вас кормил, поил. Были бы вы умнее, вы бы выехали оттуда на шикарных машинках, были бы у вас телефончики - я бы вам в этом помогла. Только бы вы его выпустили живым. А армия забрала у меня настоящее и будущее.

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