«Хоккеем должны руководить хоккеисты, не генералы»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-17T17:34:30+03:00

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В понедельник сборная Беларуси по футболу сыграла с Молдовой в Лиге наций. Ничья 0:0 отбросила нашу команду на второе место в группе: теперь с отрывом на одно очко лидирует Люксембург. Победитель в нашем квартете определиться, скорее всего, в личной встрече Беларуси и Люксембурга 15 ноября.

На следующий день Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром и председателем Белорусской федерации футбола Сергеем Румасом рассказал, что он думает по поводу игры белорусских футболистов.

- В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши как всегда. Очень жаль, - передает слова Лукашенко пресс-служба президента. Следом он посоветовал принимать меры, чтобы развитие футбола не останавливалось:

- Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть.

Об игре хоккейного «Динамо» лучше было бы промолчать, но от этого никуда не деться. Во вторник «зубры» уступили московскому «Динамо» (1:3) - поражение стало седьмым подряд. Да, было три проигрыша в овертаймах, которые принесли по одному очку, но факт остается фактом: такой удручающей серии не было 10 лет. Лишь в дебютном сезоне КХЛ (2008 год) «зубры» уступили девять раз подряд.

Сейчас «зубры» обитают на дне турнирной таблицы Западной конференции. До восьмого места (зоны плей-офф) вроде бы немного – пять очков. Но с нынешним качеством игры об этом неловко говорить. Главный тренер Горди Дуайер уже устал говорить о причинах поражений. Это и «короткая скамейка» (мало квалифицированных хоккеистов, чтобы ротировать состав и распределять силы), «ошибки молодых игроков», «частые удаления».

У Горди на пресс-конференции спросили, что делать для выхода из трудной турнирной ситуации. Пока ему переводили вопрос, свое мнение высказал его коллега Владимир Крикунов.

– Хоккеем должны руководить хоккеисты… не генералы, – сказал авторитетный и не чужой нам специалист, который возглавлял сборные Беларуси (при нем была эпическая победа над Швецией на Играх-2002), России и многие клубы КХЛ.

В кулуарах уже поговаривают, что Дуайера может сменить главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко. Пока же у «зубров» впереди три гостевые игры: с «Сибирью», «Барысом» и «Авангардом».