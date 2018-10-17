Оршанец украл камеру фотофиксации и увез домой, чтобы ему не прислали «письмо счастья»

СЕГОДНЯ 22:09 2018-10-17T22:09:25+03:00

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Приз за самую дурацкую идею, как избежать наказания за превышение скорости, можно было бы вручить молодому мужчине из Орши. Утром 12 октября мужчина повез знакомых девушек в Витебск. На выезде из Орши он превысил скорость на 30 км/ч и попал в объектив камеры фотофиксации. Когда вечером возвращался обратно, на том же месте камера вновь его «щелкнула». Водитель решил, что слишком накладно оплачивать сразу два «письма счастья». И не придумал ничего умнее, как набросить петлю на фотофиксатор, привязать трос к автомобилю и вырвать камеру.

«Трофей» парень привез домой, распотрошил прибор, пытаясь найти, где же хранится информация о его правонарушениях. Конечно, он понимал, что моментальных фото, как из «Полароида», внутри не найдет. Но, может, хоть какой-то цифровой накопитель… Увы!

- Наутро к мужчине пришли представители правоохранительных органов и объяснили, что информация передается сразу в центр фиксации правонарушений в Минске. А за содеянное теперь придется отвечать перед законом. Своими действиями оршанец причинил ущерб в размере более 24 000 рублей, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Украсть камеру фотофиксации - дело безнадежное, уверяют в СЗАО «Безопасные дороги». Некоторые приборы сами фиксируют не только нарушителей, но и все происходящее в режиме реального времени, другие оборудованы специальными камерами слежения за их состоянием. Тем не менее несколько раз в год вандалы покушаются на фотофиксаторы. В 2014 году на трассе Могилев - Бобруйск один из водителей обстрелял камеру фотофиксации, а двое рыбаков в Быховском районе украли и разобрали прибор контроля скорости. Мужчины где-то слышали, что внутри дорогое оборудование, которое можно выгодно продать. Когда поняли, что ничего, кроме копеечного 3G-модема, использовать не смогут, да и продать внутренности камеры не получится, украденный прибор сожгли в лесу. Суд приговорил обоих незадачливых рыболовов к четырем годам лишения свободы. Совсем недавно, в сентябре, на проспекте Независимости в Минске хулиган с разбегу опрокинул камеру, прибор разбился.

Оршанцу, который искал фото своего авто в фиксаторе, 27 лет. Он индивидуальный предприниматель, занимается перевозками. У него есть судимость за угон. Когда крал камеру, был трезв, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Водители удивляются - куда делся фоторадар в деревне Высокое.

- Оборудование требует ремонта. Если не удастся привести в порядок ту камеру, что пострадала, в ближайшие дни установим новую, - пообещал пресс-секретарь СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» Александр Хилькевич.