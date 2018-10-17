Оршанец украл камеру фотофиксации и увез домой, чтобы ему не прислали «письмо счастья»
Приз за самую дурацкую идею, как избежать наказания за превышение скорости, можно было бы вручить молодому мужчине из Орши. Утром 12 октября мужчина повез знакомых девушек в Витебск. На выезде из Орши он превысил скорость на 30 км/ч и попал в объектив камеры фотофиксации. Когда вечером возвращался обратно, на том же месте камера вновь его «щелкнула». Водитель решил, что слишком накладно оплачивать сразу два «письма счастья». И не придумал ничего умнее, как набросить петлю на фотофиксатор, привязать трос к автомобилю и вырвать камеру.
«Трофей» парень привез домой, распотрошил прибор, пытаясь найти, где же хранится информация о его правонарушениях. Конечно, он понимал, что моментальных фото, как из «Полароида», внутри не найдет. Но, может, хоть какой-то цифровой накопитель… Увы!
- Наутро к мужчине пришли представители правоохранительных органов и объяснили, что информация передается сразу в центр фиксации правонарушений в Минске. А за содеянное теперь придется отвечать перед законом. Своими действиями оршанец причинил ущерб в размере более 24 000 рублей, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Украсть камеру фотофиксации - дело безнадежное, уверяют в СЗАО «Безопасные дороги». Некоторые приборы сами фиксируют не только нарушителей, но и все происходящее в режиме реального времени, другие оборудованы специальными камерами слежения за их состоянием. Тем не менее несколько раз в год вандалы покушаются на фотофиксаторы. В 2014 году на трассе Могилев - Бобруйск один из водителей обстрелял камеру фотофиксации, а двое рыбаков в Быховском районе украли и разобрали прибор контроля скорости. Мужчины где-то слышали, что внутри дорогое оборудование, которое можно выгодно продать. Когда поняли, что ничего, кроме копеечного 3G-модема, использовать не смогут, да и продать внутренности камеры не получится, украденный прибор сожгли в лесу. Суд приговорил обоих незадачливых рыболовов к четырем годам лишения свободы. Совсем недавно, в сентябре, на проспекте Независимости в Минске хулиган с разбегу опрокинул камеру, прибор разбился.
Оршанцу, который искал фото своего авто в фиксаторе, 27 лет. Он индивидуальный предприниматель, занимается перевозками. У него есть судимость за угон. Когда крал камеру, был трезв, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Водители удивляются - куда делся фоторадар в деревне Высокое.
- Оборудование требует ремонта. Если не удастся привести в порядок ту камеру, что пострадала, в ближайшие дни установим новую, - пообещал пресс-секретарь СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» Александр Хилькевич.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»