В Бобруйске врачи скорой помощи нашли в кустах младенца

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-18T15:59:56+03:00

В это роддоме сейчас врачи выхаживают младенца, которого мать выкинула на соседский огород. Фото сайта Bobruisk.ru.

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- Вечером 17 октября бригада скорой помощи выехала на роды в один из домов частного сектора в Бобруйске, - рассказал «Комсомолке» главврач Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи Сергей Чудов. - Дверь дома никто не открыл. Со стороны соседнего огорода медики услышали детский плач - в кустах лежал новорожденный ребенок. Ему оказали первую помощь и сразу отвезли в роддом.

Позже туда же привезли и маму малыша.

- Мальчик родился весом килограмм и 700 граммов, - рассказала «Комсомолке» главный врач Бобруйского родильного дома Ирина Симоненко. - У него зафиксирована морфофункциональная незрелость - он родился недоношенным, срок - 36 недель. Он поступил в тяжелом состоянии, с гипотермическим синдромом (т. е. с нарушением терморегуляции, значительным повышением температуры тела, неадекватной реакцией со стороны внутренних органов, в частности сердечно-сосудистой и нервной систем. - Авт.). Учитывая малоэффективное самостоятельное дыхание, была произведена оратрахеальная интубация - простыми словами, искусственная вентиляция легких через трубочку в рот. Прогнозы пока делать рано, но, думаю, ребеночек будет жить, все будет хорошо.

Как удалось узнать «Комсомолке», мать младенца сейчас находится рядом с сыном под наблюдением врачей. Ее состояние врачи оценивают как нормальное, осложнений нет. Информации о мотивах ее поступка пока нет - сейчас с женщиной работают следователи, выясняют все подробности. В роддом женщина поступила без паспорта, по спискам социально неблагополучных граждан ранее не проходила.

Напомним, на прошлой неделе в мусорном контейнере в Гродно нашли тело младенца. Местная жительница поздно ночью выгуливала собаку и обнаружила мертвого малыша в пакете с женскими вещами, вызвала скорую помощь и милицию. Мать ребенка ищут до сих пор.