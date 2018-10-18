2018-10-18T15:59:56+03:00
Общество

В Бобруйске врачи скорой помощи нашли в кустах младенца

Как оказалось, «скорую» вызвала сама роженица, но дверь врачам не открыла
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
В это роддоме сейчас врачи выхаживают младенца, которого мать выкинула на соседский огород. Фото сайта Bobruisk.ru.В это роддоме сейчас врачи выхаживают младенца, которого мать выкинула на соседский огород. Фото сайта Bobruisk.ru.
Изменить размер текста:

- Вечером 17 октября бригада скорой помощи выехала на роды в один из домов частного сектора в Бобруйске, - рассказал «Комсомолке» главврач Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи Сергей Чудов. - Дверь дома никто не открыл. Со стороны соседнего огорода медики услышали детский плач - в кустах лежал новорожденный ребенок. Ему оказали первую помощь и сразу отвезли в роддом.

Позже туда же привезли и маму малыша.

- Мальчик родился весом килограмм и 700 граммов, - рассказала «Комсомолке» главный врач Бобруйского родильного дома Ирина Симоненко. - У него зафиксирована морфофункциональная незрелость - он родился недоношенным, срок - 36 недель. Он поступил в тяжелом состоянии, с гипотермическим синдромом (т. е. с нарушением терморегуляции, значительным повышением температуры тела, неадекватной реакцией со стороны внутренних органов, в частности сердечно-сосудистой и нервной систем. - Авт.). Учитывая малоэффективное самостоятельное дыхание, была произведена оратрахеальная интубация - простыми словами, искусственная вентиляция легких через трубочку в рот. Прогнозы пока делать рано, но, думаю, ребеночек будет жить, все будет хорошо.

Как удалось узнать «Комсомолке», мать младенца сейчас находится рядом с сыном под наблюдением врачей. Ее состояние врачи оценивают как нормальное, осложнений нет. Информации о мотивах ее поступка пока нет - сейчас с женщиной работают следователи, выясняют все подробности. В роддом женщина поступила без паспорта, по спискам социально неблагополучных граждан ранее не проходила.

Напомним, на прошлой неделе в мусорном контейнере в Гродно нашли тело младенца. Местная жительница поздно ночью выгуливала собаку и обнаружила мертвого малыша в пакете с женскими вещами, вызвала скорую помощь и милицию. Мать ребенка ищут до сих пор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Известный акушер Наталья Одинцова: На первые партнерские роды мужья приходили охранять своих любимых от медработников
Что изменилось в процессе родов с прошлого века, какие бонусы предоставляют нынешним роженицам и чем звездные пациентки отличаются от обычных женщин - Наталья Одинцова рассказала «Комсомолке»
«Узнала, что такое дрессировка, и пришла в ужас! Так появилась школа воспитания собак»
Минчанка Юлиана Мамонтова работала преподавателем иностранных языков и переводчиком. А три года назад исполнила детскую мечту - завела собаку породы корги по имени Альпа.
Иосиф Наумчик: Машеров говорил, что республику накрывает катастрофа
Он общался с Гагариным, помогал ставить пьесу Короткевичу, встречался с Машеровым. Накануне юбилея Иосиф Адамович Наумчик рассказал «Комсомолке», как в середине прошлого века в Западной Беларуси «добровольно» создавали колхозы и почему распался СССР
Новости 24
Подземная «Алеся», застрявшая возле хранилища Нацбанка, продолжила свой подкоп
Беларусь дополнительно получит от России более 400 млн долларов
В Минске легковая "Рено" въехала в автобус
Шуневич: «тревожные кнопки» установлены более чем в 300 учреждениях образования Минска
В Ивацевичском районе егерь заметил следы бурого медведя
«Ему важнее, будет стимул»: министр Шуневич подарил трудному подростку майку с автографом Марадоны
В Жлобине девочка закрылась в машине: выбираться помогали спасатели
В казино в Минске изъяли 110 литров нелегального алкоголя
Хулиганская история белорусского искусства: объявлен сбор денег на уникальную книгу для детей
В Минске уборщица нашла в мусорке 5400 долларов
В Витебске женщина переходила дорогу по переходу на зеленый, и ее сбил автобус
В Бобруйске в кустах нашли младенца
Из США выдворили в Беларусь гродненца, который скрывался за океаном от уголовного преследования
В пункте пропуска Каменный Лог проводят дорожные работы: движение может быть затруднено
В Гомеле машина ГАИ преследовала пьяного водителя и разбилась: инспекторы в больнице
В Минске бытовка упала при перевозке и прижала легковушку