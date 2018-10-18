Художник из Беларуси стал академиком первой в Европе академии искусств

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-18T11:14:44+03:00

Эмигрировавший еще из СССР минский художник с мировым именем Борис Заборов на днях получил письмо об этом из Флоренции

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Документ опубликовала в своем Фейсбуке дочь художника Марина Корнилова. «Не могу не похвастаться! Флорентийская Академия Изящных Искусств (первая!!! академия художеств в Европе) избрала моего папу своим почетным академиком! Великая честь. Горжусь!», - пишет она. Из письма следует, что торжественная церемония посвящения Бориса Заборова в почетные академики состоится 18 октября.

Напомним, основали Академию изящных искусств во Флоренции в 1561-м. В ее картинной галерее и сегодня можно увидеть скульптуры «Давид» и «Пленники» Микеланджело, «Похищение сабинянок» Джамболоньи, а также живопись местной школы XV—XVI веков.

Письмо, которое получил Заборов из Флоренции.

Борис Заборов родился в Минске в 1935-м, учился в Ленинграде и Москве. Его иллюстрациями оформлены книги, которые читают многие поколения детей – от Шекспира до Купалы. В нашем художественном музее хранится и выставляется более 50 листов графики Заборова. Борис Абрамович много и плодотворно работал, однако, его не покидали мысли об эмиграции – он не вписывался в советский строй. А в новогоднюю ночь 1978 года к нему в мастерскую даже пришли сотрудники КГБ проводить обыск. С 1980-го Заборов в эмиграции, с 1981-го живет в Париже и имеет международную славу – на сегодня, пожалуй, это самая масштабная фигура, связанная с белорусским искусством на мировой арене.