На вещах Коржича нашли ДНК еще двух неизвестных человек

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-18T13:33:08+03:00

Судебное разбирательство по делу о гибели рядового Александра Коржича началось больше двух месяцев назад Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Судебное разбирательство по делу о гибели рядового Александра Коржича началось больше двух месяцев назад - 8 августа. За это время здесь выступили десятки потерпевших и свидетелей: военнослужащие, эксперты, медики, бывший начальник учебки в Печах, друзья и родные Александра Коржича.

17 октября судья объявил, что дело Коржича закончено. После этого с речью выступил прокурор - он запросил для Барановского 9 лет лишения свободы, 7 лет - для Вяжевича и 6 - для Скуратовича. Высказалась и мама Коржича:

- Вы, хлопчики, сколько вам ни дадут - все равно выйдете. И мамы вас любят, и детки у вас будут. Вы совершили очень большую ошибку, и вам нужно за все это отдуваться.

«Доводы прокурора о том, что отсутствуют лица, причастные к смерти Коржича, не выдерживают никакой критики»

В четверг, 18 октября, первой в суде выступила адвокат потерпевшей Светланы Коржич - Илона Рудова. В своей речи защитник представила факты, которые ставят под сомнение то, что Александр совершил суицид.

- Я хочу обозначить позицию потерпевшей. Данная позиция не совпадает с позицией гособвинения в том, что противоправные действия обвиняемых повлекли самоубийство Коржича. Мы должны понимать, что накал эмоций Светланы Николаевны связан не только с тем горем, в которое она погружена. Это связано в том числе с материнским желанием защитить честь, доброе имя сына после его гибели, поскольку она живет с осознанием того, что не смогла защитить своего единственного любимого сына.

По словам адвоката, на майке, которая была надета на голову Коржича, пряжке ремня и на самом ремне нашли биологический материал, который мог принадлежать как самому солдату, так и еще двум людям.

- До настоящего времени эти лица неизвестны. Чье ДНК обнаружено, следствием установлено не было. Таким образом, довод прокурора о том, что отсутствуют лица, причастные к смерти Коржича, не выдерживает никакой критики. На данный момент они просто не установлены.

Подвергла критике Рудова и следственный эксперимент, который доказал, что совершить суицид так, как это сделал Коржич (со связанными ногами и надетой на голову майкой, при этом так, чтобы одежда оставалась чистой), вполне возможно. Защитник обратила внимание на то, что статистов подвели к вентиляционной шахте, в которой нашли тело Коржича. В то же время самому Александру пришлось приложить усилия, чтобы в темноте пройти к этой шахте. В суде установили, что во всем подвале не было света - в помещениях были выкручены лампочки. А информации о том, что Коржич раньше уже бывал в этом подвале, нет.

- Рядовые, которые участвовали в уборке территории, поясняли, что весь инвентарь находился рядом с дверью, и никакой необходимости проходить дальше в подвал, не было. То есть Коржич должен был совершить сложные поступательные действия.

Адвокат опровергла слова прокурора о том, что Коржич совершил суицид при наличии психического заболевания.

- Коржич страдал не заболеванием, а психическим расстройством.

По словам адвоката, Александр не обращался к руководству с жалобами, потому что не хотел быть стукачом. Она эмоционально отметила - пока эта мнимая позиция «нестукача» будет сильнее чувства собственного достоинства с учетом отсутствия контроля должностных лиц, преступления в армии будут продолжаться.

- Хочется верить, что уроки извлечены, - закончила свою речь представитель потерпевшей.

Следующими в суде выступят адвокаты обвиняемых, а затем Барановский, Вяжевич и Скуратович с последним словом.

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