"Комсомолка" приглашает на работу специалиста по рекламе
ЗАО "БелКП-ПРЕСС" -- издатель газет "Ва-банкъ" и "Комсомольская правда" в Белоруссии" -- приглашает на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ (специалиста по продаже интернет-рекламы).
Ваши задачи будут:
- продажа рекламы на сайт газеты "Комсомольская правда" в Белоруссии" kp.by (приоритетное направление), а также в газеты "Комсомольская правда" в Белоруссии" и "Ва-банкъ" и другие проекты "Комсомолки"
- полное ведение клиента.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- работу в стабильной компании;
- официальное трудоустройство и другие гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом;
- слаженную команду профессионалов; отлаженный технологический процесс;
- дружелюбную рабочую атмосферу;
- комфортные условия работы в современном офисе (район ст. метро "Пл.Победы");
- заработная плата -- оклад +%.
Если вас заинтересовала наша вакансия, присылайте, пожалуйста, резюме по адресу: resume@phkp.by