2018-10-18T12:26:55+03:00
Общество

"Комсомолка" приглашает на работу специалиста по рекламе

Если у вас есть опыт работы в сфере активных продаж (реклама, СМИ, интернет, РА), вы активны, коммуникабельны, амбициозны, кроме того, приветствуется умение ориентироваться в области интернет-рекламы - мы ждем вас!
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЗАО "БелКП-ПРЕСС" -- издатель газет "Ва-банкъ" и "Комсомольская правда" в Белоруссии" -- приглашает на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ (специалиста по продаже интернет-рекламы).

Ваши задачи будут:

- продажа рекламы на сайт газеты "Комсомольская правда" в Белоруссии" kp.by (приоритетное направление), а также в газеты "Комсомольская правда" в Белоруссии" и "Ва-банкъ" и другие проекты "Комсомолки"

- полное ведение клиента.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- работу в стабильной компании;

- официальное трудоустройство и другие гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом;

- слаженную команду профессионалов; отлаженный технологический процесс;

- дружелюбную рабочую атмосферу;

- комфортные условия работы в современном офисе (район ст. метро "Пл.Победы");

- заработная плата -- оклад +%.

Если вас заинтересовала наша вакансия, присылайте, пожалуйста, резюме по адресу: resume@phkp.by

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Известный акушер Наталья Одинцова: На первые партнерские роды мужья приходили охранять своих любимых от медработников
Что изменилось в процессе родов с прошлого века, какие бонусы предоставляют нынешним роженицам и чем звездные пациентки отличаются от обычных женщин - Наталья Одинцова рассказала «Комсомолке»
«Узнала, что такое дрессировка, и пришла в ужас! Так появилась школа воспитания собак»
Минчанка Юлиана Мамонтова работала преподавателем иностранных языков и переводчиком. А три года назад исполнила детскую мечту - завела собаку породы корги по имени Альпа.
Иосиф Наумчик: Машеров говорил, что республику накрывает катастрофа
Он общался с Гагариным, помогал ставить пьесу Короткевичу, встречался с Машеровым. Накануне юбилея Иосиф Адамович Наумчик рассказал «Комсомолке», как в середине прошлого века в Западной Беларуси «добровольно» создавали колхозы и почему распался СССР
Новости 24