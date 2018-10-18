«Торопились сдать объект»: за взрыв на Лунинецкой ТЭЦ в 2014 году руководство «Брестэнерго» суд отправил в тюрьму

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-18T14:07:36+03:00

В результате взрыва на Лунинецкой ТЭЦ погиб один человек, двое пострадали. Фото: очевидцы

Гендиректора, его заместителя и бывшего главного инженера взяли под стражу в зале суда

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Брестский областной суд 18 октября вынес приговор по резонансному делу о взрыве на Лунинецкой ТЭЦ.

ЧП, напомним, произошло 26 августа 2014 года. Во время пуско-наладочных работ на строящейся ТЭЦ произошел взрыв. Один мужчина погиб.

Перед судом предстали генеральный директор «Брестэнерго» Сергей Леоновец, первый заместитель главы «Белэнерго» и бывший главный инженер «Брестэнерго» Сергей Машкович, заместитель гендиректора по капитальному строительству Алексей Власов и зам главного инженера по теплотехнической части Александр Рабчинский. Их обвиняли по статьям «Бездействие должностного лица, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 425 УК РБ) и «Служебный подлог» (ч. 1 ст.427 УК РБ). С 2014 года все находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Судебное следствие продолжалось с июня 2017 года. Суд выслушал все стороны, изучил материалы дела и назначил дополнительную техническую экспертизу, которую провели специалисты Госкомитета судэкспертиз. Она и помогла поставить точку в деле.

В итоге руководители «Брестэнерго» получили тюремные сроки. Гендиректора предприятия Сергея Леоновца и первого зама гендиректора «Белэнерго» Сергея Машковича за бездействие должностного лица Брестский областной суд приговорил к 3 годам колонии усиленного режима без конфискации имущества. Также им на 5 лет запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на энергетических предприятиях.

Гендиректор «Брестэнерго» вину в суде не признал. Фото: Следственный комитет.

Александр Рабчинский, зам главного инженера по теплотехнической части, признан виновным по двум статьям. За бездействие он получил 2 года колонии усиленного режима и лишение права занимать долнжости на предприятиях энергетической сферы на 4 года. За служебный подлог - год исправительных работ с удержанием 20% заработка, однако по этой статье от наказания он освобожден, поскольку срок давности истек.

Алексей Власов, заместитель гендиректора по капитальному строительству оправдан по статье «Бездействие должностного лица». От наказания за служебный подлог он также освобожден за истечением срока давности.

Леоновца, Машковича и Рабчинского, приговоренных к тюремным срокам, взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу еще не вступил. Обвиняемые могут его обжаловать, а гособвинение - опротестовать.

- Леоновцу и Машковичу я просил назначить по 5 лет лишения свободы, Власову и Рабчинскому - по 4 года, - комментирует приговор гособвинитель, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый.

- Суд назначал дополнительную экспертизу. Она повлияла на исход дела?

- Самая главная экспертиза - последняя, которую проводил Госкомитет судэкспертиз Республики Беларусь. Он устанавливал техническую причину взрыва. Произошло погасание факела горелки без прекращения подачи газа метана. Метан смешался с воздухом в электрофильтре котла и взорвался. Обвиняемые же говорили, что причина взрыва другая - в частности, конструктивные недостатки нового котла, то есть виноват завод, который изготовил котел. А по факту виновата неправильная эксплуатация котла. Растопка котла производилась вручную, а не в автоматическом режиме. В таком случае, если бы произошло погасание факела горелки, автоматика бы отключила подачу газа. Обвиняемые знали о том, что котел растапливается в ручном режиме в нарушение правил промышленной безопасности, и не препятствовали продолжению розжига котла. Торопились сдать объект побыстрее.

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Руководитель пытался объяснить суду, что котел, который устанавливали на новую ТЭЦ в Лунинце, был экспериментальным. Это белорусская разработка, которая раньше нигде не использовалась. (читать далее)