«Должен ответить за смерть человека, но в обвинении указаны только вафли, сигареты и шлепки»

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-18T13:31:48+03:00

Защитники обвиняемых настаивают на том, что действия Барановского, Вяжевича и Скуратовича никак не связаны с гибелью Коржича Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Защитники обвиняемых настаивают на том, что действия Барановского, Вяжевича и Скуратовича никак не связаны с гибелью Коржича

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В суде по делу Коржича второй день продолжаются прения сторон. 17 октября выступил прокурор, мама Александра, ее адвокат.

После них слово взяли защитники обвиняемых. Все три адвоката говорят о том, что Коржич жаловался на плохое лечение, боли в сердце, но не рассказывал родным и сослуживцам о том, что на него давят сержанты.

«Выводы стороны обвинения надуманны и незаконны»

Адвокат Евгения Барановского в своей речи делала упор на том, что участие ее подзащитного в тех преступлениях, в которых его обвиняют, полностью не доказано. Явки с повинной, которые написал Евгений, по мнению защитника, не могут быть доказательствами, потому что сам Барановский утверждал, что написал их под давлением.

- Моему подзащитному вменяется, что из-за систематического унижения личного достоинства, унижений, оскорблений, нанесения побоев военнослужащим, он подорвал авторитет и престиж армии в целом и побудил Коржича совершить суицид. Полагаю, что данные выводы надуманны, незаконны и не согласуются с материалами уголовного дела.

Адвокат опиралась на то, что Коржич не тяготился службой в армии, не жаловался на Барановского и даже дружил с ним. Доказательств того, что Александр после медроты не хотел возвращаться в подразделение, по словам защитника, тоже нет.

Она попросила суд назначить справедливое наказание и учесть, что Барановский совершил преступление впервые, не придумал дедовщину и сам же страдал от нее.

«Мой подзащитный общался с Коржичем только один раз»

Адвокат Егора Скуратовича считает, что обвинение Скуратовичу в смерти Коржича выглядит по меньшей мере странно: в материалах дела указано только два случая, где фамилия Скуратовича фигурирует рядом с фамилией Александра.

- Какие-то действия, которые Скуратович совершил по отношению лично к Коржичу, в обвинении отсутствуют вовсе. Скуратович никаких действий не предпринимал, максимум находился рядом. В одном из этих эпизодов Барановский отдал приказ отжиматься, Скуратович при этом просто вел счет. Мой подзащитный общался с Коржичем один раз, и то не по собственной инициативе. За все время службы ни одного долгого разговора между Скуратовичем и Коржичем не было.

Защитник продолжил свою речь тем, что большинство потерпевших не говорили о том, что испытывали физическую боль, страдания и унижения из-за того, что их заставляли отжиматься. Эти формулировки, по словам адвоката, в показаниях потерпевших часто дописывал следователь.

Скуратовича обвиняют и в том, что он создал атмосферу, которая повлияла на то, что Коржич совершил самоубийство.

- В таком случае за трагедию должны отвечать и другие люди: командование роты, офицеры и прапорщики, представители медперсонала, которые потеряли Коржича, психологи и психиатры, у которых Коржич находился неоднократно и которые не выявили никаких предпосылок к суициду. Указанные специалисты так и не разобрались с проблемами солдата, у которого болело сердце, который боялся умереть - Коржич буквально кричал о помощи, - продолжает адвокат.

По его мнению, на Александра Коржича могли повлиять другие военнослужащие: например, его друг Алимхаджаев, у которого уже были попытки суицида - в суде этого парня так и не допросили, потому что он уехал за пределы Беларуси. Не до конца установлена роль сержанта Зайца, который непонятно зачем пошел 3 октября в подвал, попал в медроту сразу после того, как нашел тело. Он же мог общаться с Коржичем и раньше, еще во время службы в учебном центре в Печах. Страницы из его дневников были вырваны и в суде не были исследованы.

- Не установлено, что случилось с Коржичем в медроте, после чего он стал тихим и замкнутым, - добавляет адвокат. Он попросил суд назначить своему подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы.

- Согласно обвинению он должен ответить за смерть человека, а ему вменяются сигареты и вафли, толчки в спину, удары по голени.

«Прошу снисхождения и назначения минимально возможного наказания для Вяжевича»

Адвокат Антона Вяжевича тоже считает, что вина ее подзащитного не доказана, а только предположена. По ее мнению, никак не доказано и то, что Коржич совершил суицид из-за дедовщины.

- В таком случае наряду с этой версией могут быть и другие: например, что Коржич повесился или его повесили. У него были планы на жизнь, мама не заметила каких-то странностей, когда накануне разговаривала с ним по телефону. О невыносимых условиях службы Коржич никому не рассказывал.

Защитник добавила, что в обвинении указан только один эпизод, когда Вяжевич совершил преступление в отношении Коржича, - это эпизод с лопатами. По версии обвинения, сержант столкнул рядового в яму и бросил в него пять лопат.

- Однако Коржич совершил суицид не в тот момент. Конечно, Светлане Коржич уже нельзя вернуть сына. И сложно представить, как она переживает это горе. Но сейчас стоит вопрос судьбы трех молодых парней, и важно не допустить большей трагедии в их жизни из-за неправильного приговора, - резюмировала адвокат. Она попросила снисхождения и назначения минимально возможного наказания для Вяжевича.

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