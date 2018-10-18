«Приношу Светлане Коржич извинения за все Вооруженные силы Республики Беларусь»

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-18T15:59:56+03:00

В своей заключительной речи обвиняемые были кратки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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17 октября закончилось судебное разбирательство по громкому делу о смерти солдата в Печах. Утром выступила адвокат потерпевшей Светланы Коржич - она настаивала на том, что Александр не совершал самоубийство, а основные тезисы, которые должны доказывать эту версию, сомнительны.

Затем в суде высказались адвокаты обвиняемых: по их мнению, вина Барановского, Вяжевича и Скуратовича в самоубийстве Коржича так и не была доказана. А за атмосферу в армии, которая якобы подтолкнула солдата к суициду, должны отвечать не только сержанты, но и командование, сотрудники медроты, которые потеряли рядового, психологи и психиатры, которые не заметили, что парню нужна помощь.

В своей заключительной речи обвиняемые были кратки. Евгений Барановский отметил, что признает основные тезисы обвинения и раскаивается.

- Что касается доведения до самоубийства Коржича - не признаю, этого не было.

Егор Скуратович тоже признал свою вину по эпизодам дедовщины.

- Но никаких действий по отношению к Коржичу не совершал, и здесь, мне показалось, это выяснилось. Что касается остальных преступлений, связанных со взятками, - признаю, поскольку считаю, что я это совершал, и это здесь доказано. Я очень вас прошу объективно оценить все обстоятельства дела и вынести законный и справедливый приговор - от него зависит моя судьба.

Также хочу принести извинения всем потерпевшим, выразить соболезнования Светлане Николаевне Коржич и извиниться перед ней за все Вооруженные силы Республики Беларусь. Спасибо всем моим родным и близким, которые меня поддерживали все это время.

Антон Вяжевич извинился перед всеми потерпевшими, принес соболезнования Светлане Коржич.

- В содеянном я раскаиваюсь, вину свою осознал.

Приговор по этому делу огласят 5 ноября.

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