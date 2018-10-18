«Наверное, пошел в разведку». Водители сняли бегущего по дороге под Минском двугорбого верблюда

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-18T13:38:59+03:00

За сутки видео набрало почти 10 тысяч просмотров, а верблюжонка теперь будут привязывать

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Белорусского водителя не удивил бы ни лось, ни медведь, ни даже зубр. Но верблюд! «Самая теплая осень за последние 100 лет: в городе – питоны, в лесу – верблюды», - стали шутить ошеломленные пользователи в комментариях. - «И не поверили бы водителю в случае чего!».

Фото: скриншот.

А так мог бы звучать звонок в ГАИ: «Алло, только что мимо меня по трассе пробежал верблюд! – Срочно остановите автомобиль, вы выпили?»

Но оказалось, что все правда - верблюд вполне реальный! Его зовут Боня, он живет на агроусадьбе «Земляничная поляна» в деревне Семково под Минском.

- Он еще ребенок, у него даже горбы пока не встали, - рассказала «КП» дочка хозяина агроусадьбы Алеся. – Верблюду три года, всего они живут 40 лет.

- Почему он сбежал?

- Он пасся в поле. Наверное, пошел в разведку – может, решил разведать территорию, стало интересно, что там на дороге и за дорогой? Папа сразу увидел, что его нет, побежал за ним. Вышли, забрали, так что бегал Боня недолго – вернулся на агроусадьбу уже через полчаса. Теперь, конечно, будем его привязывать и следить, но уже только следующим летом – сейчас травы нет, для прогулок не сезон.

Фото: instagram.com/agrosemkovo

- А как он у вас появился?

- Папа купил и привез его из Казани полтора года назад. Не помню точно, сколько он стоил, около тысячи долларов. Кроме верблюда у нас живут зайчики и осел, который первое время постоянно таскал Боню за загривок. А он такой добродушный, что никак на это не отвечал.

По словам Алеси, верблюд умный, любопытный и общительный – зимой стаскивает шапки с невнимательных посетителей.

Фото: instagram.com/agrosemkovo

И, в отличие от осла, совсем не упрямый: не убегает, слушается, идет, куда ведут – из загона на поле и обратно. Боня шумный, но не плюется, не кусается и разрешает на себе посидеть.

Фото: instagram.com/agrosemkovo

- У нас усадьба для детей: они приезжают, кормят его, гладят, катаются. Верблюда тренирует специалист, занимается с ним. Часто спрашивают, не холодно ли ему тут. Нет, он не из Африки, это холмогорский верблюд. Они живут в Татарстане, где климат очень похож на белорусский. У них теплый мех – настолько, что прямо чувствуешь тепло, когда сидишь.

Фото: instagram.com/agrosemkovo

А уход за верблюдом похож на уход за лошадью, ест он примерно то же самое – сено, яблоки, морковку.