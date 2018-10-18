Александр Лукашенко – чиновникам своей администрации: «Людей равнодушных здесь быть не может»

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-18T15:59:56+03:00

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18 октября Александр Лукашенко провел совещание с руководством Администрации президента, повторил, что главное в работе - честное и справедливое отношение к людям.

По мнению президента, задача Администрации - быть экспертным центром, нельзя чтобы была неразбериха во взаимодействии с другими госорганами.

- Вы должны заниматься своим делом, - сказал президент, его слова приводит пресс-служба. - А важнейшие экономические проблемы будут рассматриваться в правительстве, и важнейшие решения будут вырабатываться там. (…) Разграничение полномочий - это важный вопрос. Но то, что все вопросы должны проходить через Администрацию президента, это факт. Никому не запрещается обратить мое внимание даже на военные вопросы, если, с вашей точки зрения, там что-то не так.

Сотрудники Администрации также должны заниматься идеологией.

- Людей равнодушных здесь быть не может. Вы знаете, как стремительно порой и непредсказуемо меняется ситуация в мире, вслед за ней - и сознание людей. Первыми это должны чувствовать люди, работающие в идеологической вертикали. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития, - заявил президент.

Так же идеологи должны уметь работать с населением и понимать проблемы людей. Помощники президента в регионах должны знать обстановку в каждом конкретном коллективе.

- Как работает местная власть? Какие проблемы волнуют жителей региона? Вы должны владеть ситуацией и своевременно реагировать на происходящее, - определил Александр Лукашенко круг актуальных вопросов. - Кадры надо оценивать именно с этих позиций: как развивается социально-экономическая ситуация в том или ином регионе и какова здесь роль кадров.

Еще одно направление работы - экспертно-правовая.

- Если разработчики того или иного нормативного правового акта что-то упустили, не увидели, то слабые места в документе им всегда подскажет народ, - сказал президент и привел в качестве примера концепцию закона «О противодействии домашнему насилию». Напомним, проект концепции президент раскритиковал несколько недель назад, до этого было его общественное обсуждение.