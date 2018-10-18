«Победа - глоток свежего воздуха». «Цмокі» провели первый матч в Кубке ФИБА

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-18T14:52:09+03:00

Тренер сможет выспаться только после игры. Обзор матча в фоторепортаже [30 фото]

В среду «Цмокі» стартовали в групповом этап Кубка ФИБА-Европа матчем против «Белфиуса». Первая четверть осталась за гостями, но затем минчане взяли игру под свой контроль и довели дело до победы.

- Победа - глоток свежего воздуха. Надеюсь, что после этой игры мы как-то воодушевимся и будем настраиваться на ближайший матч Лиги ВТБ только на победу, - сказал после игры белорус Виталий Лютыч, набравший 18 очков. - В первой половине проиграли 10 подборов в защите и это сказалось, потому что они добивали очень много.

Во второй половине мы убежали очень быстро, сделали много лёгких очков, попали свои броски и ушли на 10-12 очков вперёд. Это был ключевой фактор, и хорошо, что победили сегодня.

У главного тренера Александра Крутикова спросили, какие у него эмоции от победы (в Единой Лиге ВТБ у «драконов» дела не ладятся).

- Эмоция только одна - можно выспаться после матча. Сейчас главная головная боль - защита. То, что наши ребята будут забивать за 80 очков, я не сомневаюсь, так как все очень хорошо играют в атакующем плане. А над защитой предстоит еще много работы, - сказал Александр Крутиков.

Цмокі-Мінск – Белфиус Монс-Эно 89:82 (19-21, 23-18, 31-24, 16-19)

Цмокі-Мінск: Лютыч (18+4 подбора), Семенюк (4+3 подбора), Шелтон (18+9 подборов), Муди (14), Ситник (0), Тростинецкий (0), Сарикопулос (9+6 подборов), Говенс (15+6 ассистов), Мещеряков (5+3 подбора), Кудрявцев (6), Полещук (0).

В субботу 20 октября на Falcon Club Арена «Цмокі-Мінск» сыграют с «Нижним Новгородом» в Единой Лиге ВТБ.

Матч начался с минуты молчания в память о генеральном секретаре Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрике БауманнеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Полёт Виталия ЛютычаФото: Святослав ЗОРКИЙ

По мнению главного тренера Александра Крутикова у драконов главная головная боль защитаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер бельгийцев Даниэль ГёталсФото: Святослав ЗОРКИЙ

Прорыв Даррина ГовенсаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Слэм-данк Ди Джея ШелтонаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмоции Александра КрутиковаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Воздушные фигуры игроковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Воздушные фигуры cheerleading bandФото: Святослав ЗОРКИЙ

Бельгийцы пыьаются сдерживать очередной прорыв Даррина ГовенсаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренерский штаб «Белфиуса»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игра на «нижнем этаже»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скептицизм зрителейФото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке Александр КудрявцевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Командный дух бельгийцев не позволил одолеть драконовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Недовольство Ди Джея ШелтонаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Бесплатное фирменное мороженое "Цмокi"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тайм-аут бельгийцев. Даниэль Гёталс даёт установки игрокамФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ди Джей Шелтон принёс команде 18 очков за игруФото: Святослав ЗОРКИЙ

Мацье Худор недоволен решением судьиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Виталий Лютыч вместе с Ди Джеем Шелтоном лучшие бомбардиры матча принесли команде по 18 очковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Номер четырнадцать бельгийской команды Сандэр Ван Кайнэгем "проверяет" попал ли мяч в корзинуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые юные болельщики драконов основательно подготовились к игреФото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке неутомимый Даррин Говенс за игру принёс команде 15 очков плюс 6 ассистовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Два Александра Крутиков и Кудрявцев у тренера эмоции зашкаливаютФото: Святослав ЗОРКИЙ

Под кольцом Зисис СарикопулосФото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Крутиков доволен результатомФото: Святослав ЗОРКИЙ