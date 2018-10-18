«Победа - глоток свежего воздуха». «Цмокі» провели первый матч в Кубке ФИБА
В среду «Цмокі» стартовали в групповом этап Кубка ФИБА-Европа матчем против «Белфиуса». Первая четверть осталась за гостями, но затем минчане взяли игру под свой контроль и довели дело до победы.
- Победа - глоток свежего воздуха. Надеюсь, что после этой игры мы как-то воодушевимся и будем настраиваться на ближайший матч Лиги ВТБ только на победу, - сказал после игры белорус Виталий Лютыч, набравший 18 очков. - В первой половине проиграли 10 подборов в защите и это сказалось, потому что они добивали очень много.
Во второй половине мы убежали очень быстро, сделали много лёгких очков, попали свои броски и ушли на 10-12 очков вперёд. Это был ключевой фактор, и хорошо, что победили сегодня.
У главного тренера Александра Крутикова спросили, какие у него эмоции от победы (в Единой Лиге ВТБ у «драконов» дела не ладятся).
- Эмоция только одна - можно выспаться после матча. Сейчас главная головная боль - защита. То, что наши ребята будут забивать за 80 очков, я не сомневаюсь, так как все очень хорошо играют в атакующем плане. А над защитой предстоит еще много работы, - сказал Александр Крутиков.
Цмокі-Мінск – Белфиус Монс-Эно 89:82 (19-21, 23-18, 31-24, 16-19)
Цмокі-Мінск: Лютыч (18+4 подбора), Семенюк (4+3 подбора), Шелтон (18+9 подборов), Муди (14), Ситник (0), Тростинецкий (0), Сарикопулос (9+6 подборов), Говенс (15+6 ассистов), Мещеряков (5+3 подбора), Кудрявцев (6), Полещук (0).
В субботу 20 октября на Falcon Club Арена «Цмокі-Мінск» сыграют с «Нижним Новгородом» в Единой Лиге ВТБ.
Матч начался с минуты молчания в память о генеральном секретаре Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрике БауманнеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Полёт Виталия ЛютычаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-сектор «Цмокі-Мінск»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
По мнению главного тренера Александра Крутикова у драконов главная головная боль защитаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Главный тренер бельгийцев Даниэль ГёталсФото: Святослав ЗОРКИЙ
Прорыв Даррина ГовенсаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Слэм-данк Ди Джея ШелтонаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Эмоции Александра КрутиковаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Воздушные фигуры игроковФото: Святослав ЗОРКИЙ
Воздушные фигуры cheerleading bandФото: Святослав ЗОРКИЙ
Бельгийцы пыьаются сдерживать очередной прорыв Даррина ГовенсаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Тренерский штаб «Белфиуса»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Игра на «нижнем этаже»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Скептицизм зрителейФото: Святослав ЗОРКИЙ
В атаке Александр КудрявцевФото: Святослав ЗОРКИЙ
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