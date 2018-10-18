Белорусы сняли психологический триллер за $100 тысяч

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-18T15:10:51+03:00

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7 ноября назначена премьера белорусского психологического триллера «Внутри себя». Как это становится уже модным, кино снято за частные деньги. У фильма четыре продюсера, в том числе Андрей Курейчик. Самое удивительное, что известный драматург не писал для этого фильма сценарий.

Создатели фильма Сергей Талыбов, Виктор Лобкович и Роман Заслонов. Фото: личный архив

О том, как проходили съемки, мы расспросили одного из продюсеров Виктора Лобковича.

- Вы не считаете, что жанр триллера для Беларуси довольно странный?

- Не традиционный, согласен. Просто мы не хотели спекулировать на военной или социальной теме - это и так многие делают. Жанр психологического триллера довольно трудный. Думаем, зрителям понравится умное и интеллектуальное кино.

Герой фильма пытается доказать всем окружающим, что у него с головой все в порядке. Кадр из фильма

- История происходит в наше время?

- Да, это наши дни, - подключается к беседе режиссер и соавтор сценария Сергей Талыбов. - Фильм рассказывает историю популярного минского фотографа, страдающего сложным психическим расстройством. А также его жены, психолога и следователя, оказавшихся в центре загадочной истории, которая развернулась на улице Раковской в Минске. Мы решили создать белорусский нуар - а почему бы и нет! Чтобы быть верными жанру, снимали весной только в пасмурные дни. Если прогноз погоды обещал солнце, приходилось даже отменять съемку.

- Какой бюджет фильма?

- Вместе с маркетингом он обошелся нам до $100 тысяч, - говорит Виктор Лобкович. - Поскольку снимали в партнерстве с Сергеем Якубовским, свет, камера, техника у нас были бесплатные. Сценарий был проработан еще в подготовительный период, расписан и разрисован до мелочей. Режиссер Сергей Талыбов четко знал, что хочет. Люди у нас работали в удовольствие, не просили гигантских зарплат и гонораров. Впрочем, мы платили всем по тем же ставкам, по которым работает «Беларусьфильм». Хочется сказать огромное спасибо белорусским актерам, которые, бывало, снимались по 18 часов.

Герои фильма живут в Минске, город для зрителя будет узнаваем. Кадр из фильма

- У вас солидный актерский состав - Павел Харланчук, Вероника Пляшкевич, Игорь Сигов, Зоя Белохвостик, Андрей Карако. Легко ли работать с белорусскими актерами?

- Основная проблема заключалась в том, что они много снимаются в российских мелодрамах, и у них есть определенные штампы. Приходилось вытаскивать из них сериальное «мыло». А так наши актеры просто великолепны.

- Павел Харланчук играет главную роль - фотографа, у которого определенные психологические проблемы. Как он входил в роль?

- Ну, не обязательно же ходить в больницу, чтобы посмотреть, как себя ведут люди с психическими проблемами. У него богатый актерский опыт, сыграл немало безбашенных неоднозначных персонажей. Да и вообще, вопрос еще, болен ли его герой. Фотограф этого не признает и пытается всем доказать обратное.

Премьера фильма состоится уже 7 ноября. Кадр из фильма

- Виктор, ваша Первая видеокомпания снимала год назад «ужастик» под названием «Упыри». А о премьере до сих пор не слышно.

- Премьера состоится в феврале. Пришлось много поработать с компьютерной графикой, сейчас перемонтируем фильм. А еще у нас готово два документальных фильма - «Дебют» Анастасии Мирошниченко и «Наши дети» Галины Адамович. В «Лiстападзе-2018» в национальном конкурсе будет участвовать «Наши дети». Что касается триллера «Внутри себя» - он более коммерческий, мы не планируем показывать его на нашем кинофестивале. Вот если бы Сергей Талыбов снял фильм про женщину-шахтера (и такая идея в самом деле есть), то мы бы его предложили на конкурс.

- Итак, когда зрители увидят фильм «Внутри себя»?

- У нас в стране 77 кинотеатров, а премьера запланирована в 20 из них, начиная с 7 ноября. Кроме того, есть договоренность, что фильм будут показывать в сельских клубах на DVD.