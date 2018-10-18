Осенние каникулы-2018 в Минске: катаемся на квадроциклах, прыгаем на батуте и играем в лазертаге

СЕГОДНЯ 21:47 2018-10-18T21:48:26+03:00

Обзор занятий для осенних каникул, который поможет родителям выбрать увлекательное и полезное развлечение для ребенка и всей семьи!

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Осенние каникулы - первая передышка в учебном году. Они длятся всего лишь неделю, и в это время детям хочется вместить сразу все. Нужно и отдохнуть, и поиграть, и провести время с семьей, и погулять с друзьями. Мало того: важно, чтобы было о чем рассказать одноклассникам! «Комсомолка» подготовила обзор занятий для осенних каникул, который поможет родителям выбрать увлекательное, полезное и запоминающееся развлечение для ребенка и всей семьи. Выбирайте, что вам по душе, и устройте себе маленький праздник!

Батутная арена Flash Park

Дети хотят провести каникулы весело, родители - полезно. Найти компромисс можно, если отправить ребенка на батутную арену. Скучать точно не придется: 12 батутов, стены для скалолазания, зоны отдыха с X-box, настольным футболом и аэрохоккеем… И крутая полоса препятствий, созданная по мотивам американского телешоу Ninja Warrior! Маленьким ниндзям предлагают пройти сложную полосу препятствий. Это не только захватывающее приключение, но и физическая подготовка, и тренировка на выносливость.

После учебы детям нужна разгрузка, а здесь можно не только расшевелить все мышцы и суставы, но и потренировать координацию движений. Дать волю безудержной детской энергии в безопасных условиях - разве не об этом мечтают родители? В батутном центре дети находятся под присмотром инструкторов, их маневры ограничены страховочными сетками, а приземляются они в специальные мягкие поролоновые ямы. Пару дней прыжков, лазания и восторгов - и каникулы удались! Кстати, стоит отправиться сюда всей семьей.

В батутном центре можно пройти ниндзя-квест, в котором предусмотрены разные уровни сложности - для новичков, любителей и профессиональных ниндзя. Взрослых, которые не хотят отставать от резвой молодежи, могут даже обучить быть ниндзя - дети это оценят, а вы окунетесь в детство. Такие каникулы нужны всем!

В батутном центре можно проводить дни рождения и детские праздники. Здесь организовывают анимационные программы с супергероями и квесты, а все происходящее запечатлеет на память свой креативный фотограф.

А 3 ноября приглашаем всех в ТЦ "DiaMond city", где откроется новый и самый большой в стране Flash Park.

Приходите к нам: Пр. Победителей, 84, ТРЦ Arena City

Подробности по телефонам: +375296677841, +37529-7377841

flashpark.by

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Развлекательный центр «Силариус»

Каникулы - отличное время для того, чтобы провести время с семьей и друзьями. Собрать компанию - мало. Хорошо бы еще найти место, где каждому можно было бы найти развлечение по душе. В центре «Силариус» подходящее занятие найдется и для взрослых, и для детей разных возрастов.

Здесь находится самая большая в столице лазертаг-арена. Одновременно находиться на ней могут до 30 человек. Приглашайте друзей, делитесь на команды и разыграйте настоящий приключенческий боевик - такие каникулы точно не забудутся ни детям, ни взрослым!

Проверить и замерить силу и ловкость, вообразить себя уличным танцовщиком, поиграть с напарником в гонки или стрелялки можно на игровых автоматах. Их здесь более 20! Есть и зона виртуальной реальности htc vive.

На каникулах детям не хочется учиться, но тренировать сообразительность и эрудицию можно с помощью детских квестов. В них нужно разгадывать загадки, головоломки и шифры, работать в команде, обходить ловушки, воображать себя сыщиком…

Для любителей интеллектуальных развлечений в центре есть возможность поиграть в настольные игры с ведущим.

Кроме этого в центре устраивают анимационные программы для детей от 3 до 16 лет, интерактивные дискотеки. Малыши могут порезвиться в трехуровневом лабиринте «Лимпо-по», взрослые - сыграть в бильярд.

Адрес: Бурдейного, 6в (ст. м. «Кунцевщина»).

Контакты: +37529 698-42-82, +37544 754-69-79

www.rc-limpopo.by

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Английский в стиле фешен

Место: Верхний город, Немига

Время: 29.10.2018 - 06.11.2018

Возраст: 6 - 14 лет

Телефон: +375(17) 392-27-62, +375 (29) 571-40-00, +375 (44) 775-03-50

Сайт: mbg.by

Центр изучения языков «Мир без границ» полюбился детям не только за увлекательное обучение, но и за неординарные развлекательные программы. Этой осенью обучающий центр подготовил для детей очередной сюрприз - программу «Английский в стиле фешен».

Ребят ждут:

- моторшоу и катание на квадроциклах;

- бассейн;

- квест по Большому театру оперы и балета - уникальная возможность исследовать один из главных театров страны;

- мастер-классы по брейк-дансу и вокалу - можно будет попробовать себя в роли танцора и спеть любимые песни в караоке.

И это еще не все! Каждый участник сможет почувствовать себя моделью. С ребятами будет работать известный фешен-фотограф Михаил Маруга. Каждый получит портретные снимки, а также сможет найти себя на репортажных фотографиях.

Отдельное внимание в лагере отводится обучению иностранным языкам. Занятия проходят в группах польского, китайского и английского языков (на выбор) с 10.00 до 13.00 в практической и игровой форме - в виде различных игр и конкурсов. Ребята смогут попрактиковаться в английском языке в игровой форме в течение всего дня.

В программе - двухразовое питание: обед и полдник. Лагерь работает с 10.00 до 17.00, в продленном варианте - с 8.30 до 18.00.

Стоимость - 290 рублей за весь период пребывания - с 29 октября по 6 ноября включительно (кроме субботы и воскресенья - выходные дни). При записи до 19 октября - скидка по акции 265 рублей. Также скидка предоставляется двум и более детям, пришедшим вместе, и тем, кто ранее уже был в лагере. Подробнее здесь.