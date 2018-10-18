2018-10-18T17:34:02+03:00
Экономика

Зарабатывать лучше в Минске, а рожать - в Гродно. Рейтинг белорусских городов

В целом же на западе страны жизнь чуть лучше, чем на востоке
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В рейтинг вошли белорусские города, где живет больше 100 тысяч человек.В рейтинг вошли белорусские города, где живет больше 100 тысяч человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Организация «Центр новых идей», которая составила этот рейтинг, сразу объясняет, что подразумевается под лучшими городами:

- Город, жизнь в котором одновременно устойчивая и динамичная. В нем у человека есть больше шансов на то, чтобы родиться, получить высшее образование, найти высокооплачиваемую работу, пользоваться социальными услугами высокого качества, - говорится на их сайте.

В общем рейтинге первое место довольно предсказуемо занял Минск, следом за ним идут Гродно и Брест. А вот замыкает рейтинг Орша (подробнее смотрите инфографику на стр. 2). Кстати, именно Орша сейчас находится на особом контроле президента. А после августовского визита в этот город Александр Лукашенко отправил старое правительство в отставку и назначил нового премьера, его замов и нескольких министров.

В рейтинг попали только те города, где живет больше 100 тысяч человек. Эксперты оценивали их по трем параметрам. Первый - демографическая устойчивость (сюда вошли естественный прирост населения и количество людей старше трудоспособного возраста). Второй - состояние экономики, в который вошли средняя зарплата, официальный уровень безработицы, доля собственных доходов в местном бюджете и инвестиции в основной капитал на 1000 жителей за последние пять лет. И, наконец, третий важный пункт - качество жизни, то есть сколько на тысячу жителей приходится врачей и студентов, совершается преступлений, а также «экологический штраф» за количество вредных загрязнений.

Если же сравнить города по отдельным параметрам, то столица далеко не всегда в лидерах. Минск занимает верхнюю строчку только по состоянию экономики. Вместе с ним в первую пятерку входят Солигорск, Новополоцк, Мозырь, Брест - словом, в основном промышленные города. А по демографической устойчивости пятерка лидеров выглядит так: Гродно, Брест, Пинск, Мозырь и Солигорск. Столица оказалась только на шестом месте. А топ-5 по качеству жизни состоит из областных центров: Гродно, Минск, Гомель, Витебск, Брест.

Исследователи отмечают еще одну тенденцию: в тех городах, которые находятся на западе страны, жизнь хоть и незначительно, но все же лучше, чем на востоке.

- Из 15 исследованных городов два выглядят выразительно депрессивными - Орша и Бобруйск, и они находятся на востоке Беларуси. Барановичи, «худший» город в рейтинге из западной Беларуси, выглядит на их фоне достаточно выигрышно, - отмечает автор исследования Григорий Остапеня. - Если посмотреть на областные центры, то Гродно и Брест значительно опережают Витебск, Гомель и Могилев. (…) Если объединить показатели исследованных городов восточных областей (Витебской, Гомельской, Могилевской) и западных (Брестской и Гродненской), то видно, что средние показатели востока на четверть ниже западных.

Кстати, «экологический штраф», который тоже учитывался при подведении итогов, получили только два города - Новополоцк и Мозырь. В них находятся химические производства с большим количеством вредных выбросов.

Рейтинг лучших белорусских городов Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Рейтинг лучших белорусских городовФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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