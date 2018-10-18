Беларусь получила 200 млн. долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-18T16:32:30+03:00

Это шестой транш. Чтобы получить седьмой, наша страна должна выполнить ряд условий

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Разделенный на семь частей кредит от Антикризисного фонда ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР) наша страна получает с марта 2016 года. 2 млрд. долларов необходимы для поддержки мер экономической политики и структурных преобразований. По соглашению Минфина и фонда, Беларусь должна была получить их за два года, однако все оказалось не так гладко.

получим в конце прошлого года, а седьмой - в первом квартале этого. Но сроки несколько раз сдвигали. В итоге шестой транш, в объеме 200 млн. долларов, был перечислен ЕФСР только 12 октября, в день, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались на Форуме регионов в Могилеве.

Теперь на кону седьмой транш. Могут ли с его выдачей возникнуть заминка?

Чтобы обсудить получение помощи, 2 - 5 октября в Минске побывала команда экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР), он управляет средствами Фонда. Эксперты встретились с министром финансов Беларуси Максимом Ермоловичем, зампредседателя правления Нацбанка Дмитрием Калечицем. В итоге на сайте ЕФСР появились рекомендации, которыми специалисты советуют властям дополнить программу реформ. Они отметили низкий уровень инфляции, не превышающий 6% со второй половины 2017 года. Похвалили белорусские власти за сдержанную фискальную политику, а значит - умение управляться с бюджетом, за жесткие денежно-кредитные условия. Но также заметили, что с августа 2018 года в обществе растут инфляционные ожидания. Избыточный потребительский спрос также ведет к ускорению инфляции. Хотя высока вероятность, что по итогам года она сохранится в пределах 6%, как и нацелен Нацбанк.

И все же сохраняются краткосрочные и среднесрочные риски. Связаны они в основном с долгами страны и внутри нее:

- Стоимость новых заимствований, превышающая среднесрочные темпы прогнозируемого экономического роста, создает риски для долговой устойчивости, увеличения нагрузки на бюджет и платежный баланс в среднесрочной перспективе. Дополнительным фактором риска остается значительная долговая нагрузка государственных предприятий, - подчеркивают в ЕАБР.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В 2016 году Беларусь получила два транша - 500 и 300 млн. долларов. Минфин и Нацбанк не раз заявляли, что страна выполнила все условия для получения третьего, но 300 млн. долларов пришли только в апреле 2017-го. Опоздание связали со сложными нефтегазовыми переговорами. Четвертый и пятый транши (300 и 200 млн. долларов) пришли в июне и октябре 2017-го.