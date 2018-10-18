В семье Домрачевой и Бьорндалена прибавление - автомобиль за 100 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-18T17:34:02+03:00

После покупки за руль сел Бьорндален, хотя и Домрачева водит машину. Фото: Инстаграм Дарьи Домрачевой

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Дарья Домрачева в своем Инстаграме поделилась новостью:

- В нашей семье с сегодняшнего дня прибавление. Эта элегантная гибридная снежинка. Москва - Минск - тест-драйв с Оле-Эйнаром Бьорндаленом прошел на высоте. Минск - Байтостолен (поселок в Норвегии, известен как один из самых популярных горнолыжных курортов. - Ред.) - следующий маршрут.

На фото Porsche Cayenne E-Hybrid, стоимость такой машины около 106 тысяч долларов. Напомним, что у Дарьи есть еще BMW Х6.

На новой машине пара собирается поехать в Норвегию. Фото: Инстаграм Дарьи Домрачевой

Интересно, что в это время Бьорндален пытается продать свой знаменитый трейлер - мобильный фитнес-центр, который он сам создавал несколько лет. В нем есть беговые дорожки, тренажеры, кухня, ванная.

- Мы не смогли его себе позволить. Несмотря на то, что Оле-Эйнар шел нам на уступки, мы все равно не смогли найти достаточно средств, - сказал спортивный директор сборной Норвегии Одд-Бьерн Йельмесет. Национальный олимпийский комитет Норвегии тоже отказался от покупки.

- Альтернатива - продать грузовик по частям, - цитирует Бьорндалена норвежская газета VG.