2018-10-18T16:49:43+03:00
Спорт

Арину Соболенко в купальнике фотографирует девушка ее тренера

Белорусская теннисистка наслаждается отдыхом. А среди ее поклонников экс-футболист «Милана» и «Челси»
Захар ПЛАТОНОВ
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Фотографии Арины Соболенко в купальнике вызывают много эмоций. Фото: Инстаграм Арины СоболенкоФотографии Арины Соболенко в купальнике вызывают много эмоций. Фото: Инстаграм Арины Соболенко
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В эти дни Арина Соболенко могла выступать на Кубке Кремля, но в последний момент снялась с турнира, так как утратила шансы напрямую попасть в топ-8 теннисисток, которые выступят на итоговом турнире года (хотя теоритические расклады на это остаются - сейчас она первая запасная). Вместо погони за очками Арина решила взять паузу для отдыха. Редкие хроники этого процесса появляются в Инстаграме. Например, два роскошных фото теннисистки в купальнике. За 20 часов публикация собрала 9000 лайков и множество комментариев.

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова в комментариях к публикации написала, что Дмитрий Турсунов (тренер Соболенко) еще и хороший фотограф. В ответе Арина со смехом сказала, что фотографировала девушка Турсунова. Среди комментариев можно найти и сообщение Пато, того самого бразильского футболиста, который играл за «Милан» и «Челси». Сейчас он наверняка хорошо себя чувствует в финансовом плане, выступая за китайский «Тяньцзинь».

Пато комментирует почти каждую запись Арины. Фото: Инстаграм Арины Соболенко

Пато комментирует почти каждую запись Арины. Фото: Инстаграм Арины Соболенко

Наша Арина и Пато познакомились в прошлом году, когда Арина впервые в своей карьере сыграла в финале турнира WTA (в Тяньцзине). Пато посетил многие матчи, сфотографировался с теннисистками, в том числе с Ариной Соболенко и Марией Шараповой. Тогда после серии турниров Арина отправилась на отдых, о чем сообщала в Инстаграме яркими фото в купальнике.

- Единственный выходной после моего первого финала WTA на грунте, - написала Арина под фото.

Пато прокомментировал:

- Поздравляю, Ари! Ты заслуживаешь!

Арина лаконично поблагодарила.

Две недели назад завершился турнир в Пекине. Соболенко и Пато вновь сделали совместное фото, обменялись любезностями в Инстаграме. Пато присутствовал минимум на двух матчах Арины. И всякий раз писал по этому поводу в соцсетях. В общем, Арина утверждается в роли звезды мирового спорта не только игрой на корте.

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