СуперБобровы возвращаются. Продолжение российской комедии выйдет на экраны в октябре

СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-18T17:11:51+03:00

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В основе истории обычная российская семья, на дом которой упал метеорит: настоящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы приобретают сверхспособности: дед становится бессмертным, отец телепортируется, сын начинает понимать собачий язык, а его три сестры получают сверхсилу, возможность летать и быть невидимой. Единственное ограничение — способности действуют только когда вся семейка в сборе.

Виталий Шляппо, генеральный продюсер: «В новом фильме Бобровы начинают использовать свои сверхспособности, как и положено настоящим супергероям - на благо людям. Вторая часть франшизы, на мой взгляд, получилась смешнее первой, хотя и уровень драматизма не снизился».

Съемки фильма пройдут в Тайланде, Москве и Краснодарском крае.

Действие картины начинается в Тайланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал семьи: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олегу приходится отправиться в Россию. На родине ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.

К звёздному актерскому составу присоединятся Роман Курцын («Гуляй, Вася!» и «Я худею») и Елена Валюшкина («Горько» и «Горько 2»).

Режиссером фильма, также, как и первой части, выступит Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «День радио», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»): «Вторая часть примечательна новыми героями - семьёй Шишкиных, обладающими другими суперспособностями. Благодаря их появлению, сюжет обретает запоминающиеся повороты, которые, мы надеемся, удивят зрителей не только спецэффектами, но и комедийно-драматическими эпизодами, столь ценными для истории. С новыми героями семья Бобровых и Олег окунутся в неожиданный водоворот событий и комедийных приключений».

«Писать продолжение успешного фильма всегда непросто, - говорит Павел Деревянко, исполнитель роли Олега, - а в нашем случае сложно вдвойне, поскольку все сверхспособности героев были раскрыты в первой части. На мой взгляд, авторы постарались и написали достойное продолжение. Ввели в историю двух новых героев, которые "раскололи" и без того "дружную" семейку Бобровых. И теперь нашей веселой компании придётся сильно попотеть, чтобы не поддаться новым чарам и остаться дружной семьёй. Моему герою предстоит преодолеть не только массу новых проблем и сложностей, но и побороться за свою любовь, за свою женщину, которую у него уводят буквально из-под носа. Интрига, в общем, нас всех ждёт неописуемая».

Оксана Акиньшина: "Я очень рада снова вернуться на площадку "СуперБобровых". У нас сложилась очень теплая и уютная атмосфера. В новой части фильма мою героиню ждут неожиданные повороты - ей предстоит сделать непростой выбор, с кем из героев связать свою жизнь. С Олегом, отношения с которым погрязли в так называемом "гражданском браке", или новым героем - красавцем Данилой, который - напротив - готов жениться, влюбившись в мою героиню чуть ли не с первого взгляда. В этих непростых перипетиях зритель увидит различные грани моей героини Светы, как драматическо-романтические, так и иронично-комедийные".

Жанр: семейная комедия

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Оператор-постановщик: Дмитрий Грибанов

Авторы сценария: Михаил Местецкий, Алексей Казаков, Роман Кантор

В ролях: Павел Деревянко, Роман Мадянов, Владимир Толоконников, Оксана Акиньшина, Ирина Пегова, Даниил Вахрушев, Елена Валюшкина, Роман Курцын.

Возрастной рейтинг: 12+