2018-10-18T17:11:51+03:00
Досуг

СуперБобровы возвращаются. Продолжение российской комедии выйдет на экраны в октябре

Проект является сиквелом фильма «СуперБобровы», вышедшим на киноэкраны в марте 2016 г.
Поделиться:
Изменить размер текста:

В основе истории обычная российская семья, на дом которой упал метеорит: настоящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы приобретают сверхспособности: дед становится бессмертным, отец телепортируется, сын начинает понимать собачий язык, а его три сестры получают сверхсилу, возможность летать и быть невидимой. Единственное ограничение — способности действуют только когда вся семейка в сборе.

Виталий Шляппо, генеральный продюсер: «В новом фильме Бобровы начинают использовать свои сверхспособности, как и положено настоящим супергероям - на благо людям. Вторая часть франшизы, на мой взгляд, получилась смешнее первой, хотя и уровень драматизма не снизился».

Съемки фильма пройдут в Тайланде, Москве и Краснодарском крае.

Действие картины начинается в Тайланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал семьи: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олегу приходится отправиться в Россию. На родине ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.

К звёздному актерскому составу присоединятся Роман Курцын («Гуляй, Вася!» и «Я худею») и Елена Валюшкина («Горько» и «Горько 2»).

Режиссером фильма, также, как и первой части, выступит Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «День радио», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»): «Вторая часть примечательна новыми героями - семьёй Шишкиных, обладающими другими суперспособностями. Благодаря их появлению, сюжет обретает запоминающиеся повороты, которые, мы надеемся, удивят зрителей не только спецэффектами, но и комедийно-драматическими эпизодами, столь ценными для истории. С новыми героями семья Бобровых и Олег окунутся в неожиданный водоворот событий и комедийных приключений».

«Писать продолжение успешного фильма всегда непросто, - говорит Павел Деревянко, исполнитель роли Олега, - а в нашем случае сложно вдвойне, поскольку все сверхспособности героев были раскрыты в первой части. На мой взгляд, авторы постарались и написали достойное продолжение. Ввели в историю двух новых героев, которые "раскололи" и без того "дружную" семейку Бобровых. И теперь нашей веселой компании придётся сильно попотеть, чтобы не поддаться новым чарам и остаться дружной семьёй. Моему герою предстоит преодолеть не только массу новых проблем и сложностей, но и побороться за свою любовь, за свою женщину, которую у него уводят буквально из-под носа. Интрига, в общем, нас всех ждёт неописуемая».

Оксана Акиньшина: "Я очень рада снова вернуться на площадку "СуперБобровых". У нас сложилась очень теплая и уютная атмосфера. В новой части фильма мою героиню ждут неожиданные повороты - ей предстоит сделать непростой выбор, с кем из героев связать свою жизнь. С Олегом, отношения с которым погрязли в так называемом "гражданском браке", или новым героем - красавцем Данилой, который - напротив - готов жениться, влюбившись в мою героиню чуть ли не с первого взгляда. В этих непростых перипетиях зритель увидит различные грани моей героини Светы, как драматическо-романтические, так и иронично-комедийные".

Жанр: семейная комедия

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Оператор-постановщик: Дмитрий Грибанов

Авторы сценария: Михаил Местецкий, Алексей Казаков, Роман Кантор

В ролях: Павел Деревянко, Роман Мадянов, Владимир Толоконников, Оксана Акиньшина, Ирина Пегова, Даниил Вахрушев, Елена Валюшкина, Роман Курцын.

Возрастной рейтинг: 12+

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Стас Пьеха: Только сейчас научился ценить каждый день своей жизни
Известный российский певец приедет в Беларусь в рамках юбилейного тура «Пьеха. 15» в конце октября. Перед концертом мы поговорили со Стасом о его увлеченности йогой, воспитании сына и откровениях, которые приходят после 35
Lidbeer-2018: «Лучшая европейская музыка - в Беларуси. Но об этом мало кто знает»
Олег Скрипка из «Воплей Видоплясова»не против стать промоутером белорусских музыкантов, Сергей Шнуров выходит покурить, а Александр Красовицкий из Animal ДжаZ философствует о любви и воспитании
Звездные папы запустили флешмоб про страх отцовства: Немо боялся оставаться один с малышом, а Солодуха - не успеть дать главные советы!
В сети набирает популярность акция #папаproстрах, так папы готовятся к оупен-классам “ПапаPro”, которые организует команда Pro
Новости 24
Украинец вырубал сосны в заказнике "Ольманские болота"
В Смолевичском районе в ДТП погиб пассажир
В Ивьевском районе автомобиль попал в кювет
Подземная «Алеся», застрявшая возле хранилища Нацбанка, продолжила свой подкоп
Беларусь дополнительно получит от России более 400 млн долларов
В Минске легковая "Рено" въехала в автобус
Шуневич: «тревожные кнопки» установлены более чем в 300 учреждениях образования Минска
В Ивацевичском районе егерь заметил следы бурого медведя
«Ему важнее, будет стимул»: министр Шуневич подарил трудному подростку майку с автографом Марадоны
В Жлобине девочка закрылась в машине: выбираться помогали спасатели
В казино в Минске изъяли 110 литров нелегального алкоголя
Хулиганская история белорусского искусства: объявлен сбор денег на уникальную книгу для детей
В Минске уборщица нашла в мусорке 5400 долларов
В Витебске женщина переходила дорогу по переходу на зеленый, и ее сбил автобус
В Бобруйске в кустах нашли младенца
Из США выдворили в Беларусь гродненца, который скрывался за океаном от уголовного преследования
В пункте пропуска Каменный Лог проводят дорожные работы: движение может быть затруднено
В Гомеле машина ГАИ преследовала пьяного водителя и разбилась: инспекторы в больнице
В Минске бытовка упала при перевозке и прижала легковушку