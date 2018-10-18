2018-10-18T17:19:32+03:00
Общество

Уборщица нашла в мусоре 5400 долларов. Чьи деньги?!

Женщина передала пачку банкнот в милицию
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Женщина призналась, что даже не думала оставлять найденные деньги себе. Фото: Московский РУВД г.МинскаЖенщина призналась, что даже не думала оставлять найденные деньги себе. Фото: Московский РУВД г.Минска
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В минувшую среду 58-летняя уборщица гаражного кооператива «Малиновка» Галина увидела пачку денег в мусорном контейнере.

- Женщина спросила у владельцев гаражей, не теряли ли они деньги. И после того как хозяин не был найден, она обратилась в милицию, чтобы найти, кто потерял доллары, - рассказала официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.

Сотрудникам милиции Галина призналась, что даже не думала оставлять деньги себе.

- Надеемся, что ей будет за это какое-то вознаграждение. Но она ничего не ждет, сказала, что лишь бы меня оставили в покое. Галина скромная, честная и порядочная. Это настолько честный человек, что, если вы положите рубль, она найдет и принесет его вам, - рассказали «Комсомолке» в гаражном кооперативе «Малиновка», где работает уборщица.

По словам коллег, раньше женщина не находила денег. И тут такое!

Сейчас милиция проводит проверку, чтобы установить владельца денег. Если вы располагаете информацией, кому принадлежат доллары, пожалуйста, обратитесь в Московское РУВД Минска лично или позвоните по телефонам: (017) 207-40-03, (029) 343-40-28 либо 102.

Интересно, как определят владельца, если таковой объявится? В милиции нам сообщили, что у них есть способ, но публично его разглашать не будут. А если за деньгами никто не придет, что с ними будет? Согласно Гражданскому кодексу, если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в милицию, не будет установлен ее владелец, то нашедший утерянную вещь приобретает право собственности на нее. А если Галина откажется от денег, то они поступят в коммунальную собственность.

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